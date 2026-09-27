Triều cường ở TPHCM sắp đạt đỉnh

TPO - Đợt triều cường tại TPHCM được dự báo đạt mức cao nhất 1,65m trong ngày 28-30/9. Khi kết hợp với mưa lớn, nước có thể dâng gây ngập tại các khu vực trũng thấp, ven sông.

Ngày 27/9, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho hay, mực nước trên hệ thống sông, kênh, rạch tại TPHCM đang tăng nhanh theo kỳ triều cường Rằm tháng Tám âm lịch.

Mực nước đỉnh triều tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đạt 1,45 m vào ngày 26/9, cao hơn báo động I khoảng 0,05 m. Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước đạt 1,57 m, thấp hơn báo động III khoảng 0,03 m.

Trong 3-4 ngày tới, mực nước tại hầu hết các trạm tiếp tục tăng trước khi biến đổi chậm. Đỉnh triều dự báo xuất hiện trong khoảng ngày 28-30/9, tương ứng ngày 18-20/8 âm lịch.

Người dân di chuyển trong cơn mưa lớn ở TPHCM

Tại các trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước cao nhất có thể đạt 1,6-1,65 m, xấp xỉ hoặc cao hơn báo động III khoảng 0,05 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều dự kiến vào khoảng 6-8h và 17-19h mỗi ngày.

Trong khi đó, tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước có khả năng lên 1,75-1,85 m, cao hơn báo động III khoảng 0,15-0,25 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn kết hợp triều cường có thể gây ngập tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động kinh tế, xã hội. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường tại khu vực hạ lưu sông Sài Gòn được xác định ở cấp độ 2.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 27/9, khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ dao động 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Theo ứng dụng AirVisual của IQAir, chất lượng không khí tại TPHCM ngày 27/9 ở mức nhạy cảm, với chỉ số AQI 117.

Trên vùng biển TPHCM, thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8. Sóng cao 0,5-1,5 m, riêng trong mưa dông có thể vượt 2 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cần đề phòng khả năng xuất hiện sóng lớn bất thường do lốc xoáy và gió giật mạnh.