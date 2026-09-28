Điều gì khiến vành đai 4 TPHCM qua Đồng Nai khó thi công?

TPO - Dự án Vành đai 4 TPHCM qua Đồng Nai đã bàn giao gần 78% mặt bằng, song tình trạng 'da beo', không liền khoảnh đang gây khó khăn cho việc tổ chức thi công.

Ngày 28/9, Sở Xây dựng TP Đồng Nai thông tin, Dự án Vành đai 4 TPHCM, gồm dự án thành phần 1-2 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom), đến nay đã bàn giao mặt bằng gần 78%, tương đương khoảng 235ha.

Cầu Thủ Biên nơi tiếp giáp dự án Vành đai 4 TPHCM đoạn qua TP Đồng Nai với TPHCM.

Tuy nhiên, phần mặt bằng được bàn giao hiện chưa liền mạch, còn tình trạng 'da beo', khiến các nhà thầu chưa thể tổ chức thi công đồng bộ trên toàn tuyến.

Tại những vị trí đủ điều kiện tiếp cận, các nhà thầu đang triển khai những công việc đầu tiên như dọn dẹp mặt bằng, phát quang, cào bóc lớp đất hữu cơ để chuẩn bị các bước thi công tiếp theo.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Đồng Nai đang được yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, ưu tiên các khu vực có khả năng bàn giao liền khoảnh, tránh tình trạng có mặt bằng nhưng không đủ điều kiện để tổ chức thi công.

Theo kế hoạch, dự án thành phần 2.2 - đầu tư xây dựng hơn 46km tuyến cao tốc thuộc Dự án Vành đai 4 TPHCM qua Đồng Nai - sẽ được khởi công vào cuối tháng 9/2026. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 16.270 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2029.

Đoạn tuyến qua Đồng Nai dài khoảng 46km, quy mô 8 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h. Điểm đầu tại Km18+480, thuộc xã Xuân Đường, TP Đồng Nai; điểm cuối tại Km64+630, khu vực xã Thường Tân, TPHCM, bao gồm cầu Thủ Biên và kết nối với dự án Vành đai 4 TPHCM đoạn từ cầu Thủ Biên đến sông Sài Gòn.

Trước đó, dự án thành phần 1-2, gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận Đồng Nai, đã được khởi công vào ngày 30/6.

Để thực hiện toàn bộ dự án, TP Đồng Nai phải thu hồi, giải phóng mặt bằng hơn 443ha đất trên địa bàn 9 xã, phường. Riêng giai đoạn 1 có diện tích thu hồi hơn 302ha.