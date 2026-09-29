Theo lời kể của nhân chứng, tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ trong hang đá

TPO - Từ thông tin do một người dân Lào từng phục vụ bộ đội Việt Nam cung cấp, lực lượng tìm kiếm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy, cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ trong hai hang đá chật hẹp tại tỉnh Khăm Muồn.

Ngày 29/9, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực bản Thẳm, xã Na Xể, tỉnh Khăm Muồn (Lào).

Manh mối đến từ ông Khăm Vả Xì Chăm Pa (75 tuổi), người dân địa phương từng tham gia phục vụ bộ đội Việt Nam. Ông cho biết tại khu vực hang đá gần bản có bộ đội Việt Nam hy sinh và được an táng.

Nhân chứng người Lào dẫn đội quy tập tìm hài cốt 2 liệt sĩ.

Sau khi khảo sát, đối chiếu lời kể của nhân chứng với thực địa, các cán bộ, chiến sĩ mở rộng phạm vi tìm kiếm. Trong một hang đá sâu khoảng 3,5 m, cửa rộng chỉ khoảng 0,5 m và càng vào trong càng hẹp, lực lượng tìm kiếm phát hiện một hài cốt cùng các di vật gồm mảnh tăng bộ đội, vỏ đạn trung liên và thỏi pin.

Hài cốt thứ hai được tìm thấy trong một hang đá khác, sâu khoảng 4,5 m so với mặt đất, cùng mảnh tăng bộ đội, vỏ lựu đạn chày và một thỏi pin.

Hai bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong hang đá sâu trong rừng.

Hai hài cốt cùng các di vật đã được đơn vị tiếp nhận, bảo quản và thờ cúng theo quy định. Hiện thông tin về danh tính các liệt sĩ chưa được xác định.

Trong mùa khô 2026-2027, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 được giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập 50 hài cốt liệt sĩ tại Lào. Đơn vị tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng và người dân tỉnh Khăm Muồn xác minh các nguồn tin, mở rộng tìm kiếm tại những khu vực có dấu tích bộ đội Việt Nam hy sinh.