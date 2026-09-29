Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vừa phát hiện thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Ngô Tùng

TPO - Cơn mưa lớn xuất hiện giữa lúc đang làm nhiệm vụ, các cán bộ chiến sĩ Đội K74 dầm mưa, vội vã căng bạt che chắn cho các hài cốt các liệt sĩ khỏi ướt. Từng hành động, việc làm của những người lính hôm nay thể hiện sự trân trọng và tri ân thế hệ cha ông đã cống hiến máu xương cho Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K74 dầm mưa căng bạt che chắn cho các hài cốt liệt sĩ vào chiều 29/9. Video: Ngô Tùng.

Ngày 29/9, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM (Đội K74) tiếp tục công việc tìm kiếm hài cốt các Anh hùng liệt sĩ tại khu B, Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Sau ca làm việc buổi sáng diễn ra trong thời tiết nắng nóng, buổi chiều cơn mưa đổ xuống khi đội đang thực hiện nhiệm vụ.

Trước thời tiết bất lợi, các cán bộ, chiến sĩ trong đội vội vã căng bạt đã được chuẩn bị sẵn để che chắn cho các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đang tiến hành tìm kiếm, quy tập.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, trong ngày 29/9, các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu B, Công viên Lê Thị Riêng đã xử lý hơn 400 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và đã phát hiện, quy tập được 6 bộ hài cốt liệt sĩ.

Như vậy, từ 23/6 đến hết 29/9, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 672 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 299 bộ hài cốt có di vật.

2t8a7171.jpg
Sau khi phương tiện cơ giới đào múc các lớp đất bên trên, chiến sĩ dùng bay, xẻng nhỏ tiến hành đào cẩn thận để tìm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Ngô Tùng.

Trung tá Lê Ngọc Hà - Đội trưởng Đội K74, Bộ Tư lệnh TPHCM - cho biết với tinh thần “vượt nắng thắng mưa”, trong quá trình tổ chức tìm kiếm, khi xác định có hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ đều nỗ lực cao nhất để đưa các liệt sĩ lên. Nếu gặp mưa thì căng bạt, che dù để đảm bảo đưa những người anh hùng đến nơi trang trọng một cách an toàn, trọn vẹn nhất.

“Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ với tinh thần quyết tâm, khẩn trương, đoàn kết, thận trọng, tỉ mỉ, an toàn. Một khi phát hiện hài cốt, phải bằng các phương pháp khác nhau nhanh chóng đưa lên trên, tuyệt đối không để hài cốt các bác, các chú nằm dưới mưa”, Trung tá Lê Ngọc Hà nói.

Vị chỉ huy lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng nêu rõ trong quá trình làm nhiệm vụ, các thành viên trong đội luôn tuân thủ nghiêm ngặt từng thao tác, phương pháp làm việc nhằm thể hiện sự trân trọng cao nhất.

Ở lớp đất mặt, đội sử dụng xe múc, xe cơ giới để đào dò, khi phát hiện màu đất khác thì cán bộ, chiến sĩ trực tiếp dùng xẻng bộ binh, dùng bay và bằng chính đôi tay của mình bóc tách từng lớp đất gần nhất để tránh phạm vào xương cốt các Anh hùng liệt sĩ.

“Anh em làm với tinh thần khẩn trương nhưng không vội vàng, đảm bảo an toàn, trọn vẹn và đặc biệt không được sót, không được nhầm lẫn dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất”, Trung tá Hà nói.

Tới đây, sau khi tiến hành Lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ đã quy tập được trong thời gian qua (dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10 - PV), công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được thực hiện cho đến khi xác định nơi đây không còn hài cốt liệt sĩ.

2t8a7179.jpg
Đội K74 tỉ mẩn với công việc để thể hiện sự tri ân với thế hệ cha ông đã cống hiến máu xương cho Tổ quốc.
1790684700093-2004129892725998524-8270285379623501737-h.jpg
Từng hành động đều được thực hiện với sự cẩn trọng, chu đáo.
2t8a7204.jpg
Chiến sĩ đưa các hài cốt liệt sĩ đến khu vực lưu mẫu để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Ảnh: Ngô Tùng.

Xem thêm

#quy tập hài cốt liệt sĩ #cán bộ #chiến sĩ Đội K74 #Bộ Tư lệnh TPHCM #Trung tá Lê Ngọc Hà #vượt nắng thắng mưa

Cùng chuyên mục

Trẻ dưới 15 tuổi có thể được hiến mô cứu anh, chị, em ruột?

Trẻ dưới 15 tuổi có thể được hiến mô cứu anh, chị, em ruột?

TPO - Dẫn trường hợp một bệnh nhi 6 tuổi mắc ung thư máu có người chị ruột 10 tuổi là nguồn hiến phù hợp, đại biểu Quốc hội đề nghị xem xét cho phép trẻ dưới 15 tuổi hiến mô tái sinh khi còn sống để điều trị cho anh, chị, em ruột, với các điều kiện bảo vệ nghiêm ngặt.

Cà Mau: Bến xe ngập sâu, nhiều tuyến đường nội ô mênh mông nước

Cà Mau: Bến xe ngập sâu, nhiều tuyến đường nội ô mênh mông nước

TPO - Mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường dâng cao khiến Bến xe khách lớn nhất tỉnh Cà Mau và một số tuyến đường trong nội ô ngập cục bộ. Nước tràn vào khu vực đón trả khách, quầy bán vé, nhiều phương tiện gặp sự cố, phải dẫn bộ qua những đoạn ngập sâu.

Cận cảnh tuyến đường hơn 4 km ở Phú Thọ thi công 4 năm chưa xong

Cận cảnh tuyến đường hơn 4 km ở Phú Thọ thi công 4 năm chưa xong

TPO - Tuyến đường nối Quốc lộ 6 với đường Trần Hưng Đạo (phường Hòa Bình và phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ) chỉ dài khoảng 4,3 km nhưng sau hơn 4 năm thi công đến nay vẫn chưa hoàn thành. Nhiều đoạn công trường ngổn ngang, máy móc thi công cầm chừng.

Bệnh viện Quốc tế City nơi bệnh nhân đến phẫu thuật

Tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Quốc tế City

TPO - Sở Y tế TPHCM đã tiến hành xác minh, kiểm tra hồ sơ và yêu cầu Bệnh viện Quốc tế City tổ chức Hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện trường hợp người bệnh diễn biến nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định và không qua khỏi.

Tặng Bằng khen và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho nam sinh cứu hai anh em ruột đuối nước

Tặng Bằng khen và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho nam sinh cứu hai anh em ruột đuối nước

TPO - Tại hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026; tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, Tỉnh Đoàn Ninh Bình tổ chức trao Bằng khen và Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm của T.Ư Đoàn tặng nam sinh cứu hai em nhỏ khỏi bị đuối nước.

Sạt trượt bờ mái taluy dự án đường tránh trung tâm Cao Bằng

Sạt trượt bờ mái taluy dự án đường tránh trung tâm Cao Bằng

TPO - Dự án tuyến tránh trung tâm Cao Bằng vừa xảy ra sự cố sạt trượt bờ mái taluy dương, gây ảnh hưởng đến việc thi công dự án. Trong sáng 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sự cố.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe