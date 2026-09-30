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Người lính

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 rơi ở vùng Viễn Đông Nga

Minh Hạnh

TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/9 cho biết, một máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của quân đội nước này đã gặp nạn trong chuyến bay huấn luyện tại tỉnh Amur (Viễn Đông Nga), khiến 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng và một người khác bị thương.

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Máy bay Tu-95. (Ảnh: Tass)

Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiếc máy bay Tu-95 không mang theo vũ khí và rơi xuống khu vực không có người sinh sống.

Thành viên phi hành đoàn bị thương đã được đưa đến cơ sở y tế.

Một ủy ban thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã được cử đến hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Mẫu máy bay Tu-95 do Liên Xô thiết kế thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1952, hiện vẫn là máy bay cánh quạt tuabin được sản xuất nhanh nhất thế giới.

Nga đã sử dụng rộng rãi loại máy bay ném bom chiến lược tầm xa này để phóng tên lửa hành trình Kh-101 vào các mục tiêu tại Ukraine trong suốt cuộc xung đột.

Những chiếc máy bay ném bom này là một phần trong bộ ba hạt nhân của Nga và có khả năng mang theo tên lửa gắn đầu đạn nhiệt hạch.

RT

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#Nga #máy bay ném bom chiến lược #Tu-95 #Ukraine #rơi máy bay

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