Tổng thống Mỹ Trump triệu tập nhiều 'ông lớn' AI đến Nhà Trắng

TPO - Các lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 29/9 (theo giờ Mỹ), trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đang kêu gọi tăng cường giám sát ngành công nghiệp này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Cuộc gặp diễn ra ngay sau khi gã khổng lồ công nghệ OpenAI hủy bỏ việc phát hành mô hình mới nhất do lo ngại về vấn đề an toàn, đồng thời xuất hiện hàng loạt thông tin cho thấy công nghệ này đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Theo CNN, cuộc gặp ăn trưa vào ngày 29/9 có sự tham gia của Giám đốc điều hành (CEO) Meta - Mark Zuckerberg, CEO Google - Sundar Pichai và Chủ tịch OpenAI - Greg Brockman.

Một nguồn tin thân cận cho biết, CEO của Anthropic - Dario Amodei - cũng sẽ tham dự sự kiện này, chỉ hai ngày sau cuộc gặp kín với ông Trump. Elon Musk - lãnh đạo của SpaceX và CEO Jensen Huang của Nvidia cũng được cho là sẽ góp mặt.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh các nghị sĩ đang chịu áp lực ngày càng tăng từ cử tri về việc hạn chế hoặc làm chậm quá trình phát triển AI do lo ngại công nghệ này có thể thay thế người lao động và gây xáo trộn xã hội.

Cuối tuần qua, OpenAI tiết lộ các công cụ của công ty này đã tiếp cận được trang web của ba cơ quan liên bang Mỹ, đồng thời cố gắng truy cập một trang web của chính phủ Úc.

OpenAI thông báo vào ngày 28/9, rằng họ sẽ hủy bỏ việc phát hành mô hình mới nhất mang tên Astra 6.1, sau khi các cuộc thử nghiệm nội bộ của công ty cho thấy mô hình này không đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn.

Tổng thống Trump - dưới sự cố vấn của CEO Nvidia Jensen Huang và David Sacks, cựu quan chức phụ trách mảng AI - đang thúc đẩy việc phát triển AI không bị kìm hãm nhằm vượt qua Trung Quốc, và tiếp sức cho nền kinh tế Mỹ vốn ngày càng phụ thuộc vào tăng trưởng nhờ AI.

Vấn đề trung tâm dữ liệu - những cơ sở hạ tầng quy mô lớn cần thiết cho công nghệ này - đã trở thành tâm điểm tranh cãi trong các cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ ở cả hai đảng, khi ngày càng nhiều cộng đồng lo ngại về hóa đơn tiền điện tăng cao cũng như áp lực lên nguồn nước và quỹ đất.

Ông Trump đã bác bỏ ý kiến ​​của những người phản đối các trung tâm dữ liệu này. Ông cho rằng những cộng đồng phản đối chúng "muốn trở nên lạc hậu và nghèo nàn", đồng thời khẳng định Trung Quốc "sẽ rất hả hê" trước làn sóng phản đối đó.

Sự cân bằng hợp lý

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết, cuộc họp tại Nhà Trắng tập trung vào việc đạt được điều mà ông gọi là "sự cân bằng hợp lý" giữa đổi mới sáng tạo và các biện pháp giám sát.

"Chúng ta không cần lệnh tạm dừng. Chúng ta không cần phải vội vàng áp đặt các quy định kiểm soát quá mức, bởi làm vậy sẽ khiến chúng ta thua trong cuộc đua với Trung Quốc”, ông Johnson phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài Fox Business Network vào ngày 28/9.

Các công ty AI lớn, đặc biệt là Anthropic và OpenAI, đã đưa ra những cảnh báo công khai gay gắt về sự phát triển thiếu kiểm soát của các hệ thống ngày càng mạnh mẽ - ngay cả khi chính họ đang tung ra thị trường những công nghệ tiên tiến này.

Những lo ngại đó càng gia tăng sau khi một cựu nhân viên từng làm việc tại cả hai công ty này lên tiếng cảnh báo ngành công nghiệp AI đang phát triển nhanh hơn tốc độ của các quy trình đánh giá an toàn.

Ông Trump nhiều lần cho rằng, những cảnh báo về các rủi ro mang tính sống còn này đã bị thổi phồng và phản đối việc áp đặt các biện pháp hạn chế đối với lĩnh vực AI.

Ông cũng đề xuất các văn bản của chính phủ Mỹ nên gọi công nghệ này là "siêu trí tuệ", với lý do từ "nhân tạo" khiến nó nghe có vẻ "giả tạo".

Trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11, các nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng đã soạn thảo nhiều dự luật nhằm quản lý AI hiệu quả hơn.

Một số dự luật yêu cầu các công ty phải công khai chi tiết hơn về cơ chế hoạt động của hệ thống cũng như các biện pháp bảo vệ mà họ áp dụng.

Tuy nhiên, do Hạ viện đang trong kỳ nghỉ kéo dài đến đầu tháng 11 và các thượng nghị sĩ cũng sắp trở về địa phương để vận động tranh cử, gần như chắc chắn Quốc hội sẽ không thể thông qua đạo luật toàn diện nào về AI trước khi cuộc bầu cử diễn ra.