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Miền Bắc nắng nóng gay gắt, bất thường

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc hôm nay từ 36-38 độ, nhiệt độ thực tế có thể cao hơn, đây là nền nhiệt khá hiếm gặp ở miền Bắc vào thời điểm cuối tháng 9 - thời điểm giao mùa.

Miền Bắc đang trong giai đoạn giao mùa với đặc trưng là những đợt không khí lạnh yếu tràn xuống, gây mưa dông rải rác, rất ít khi xuất hiện các đợt nắng nóng diện rộng và gay gắt.

Tuy nhiên, những ngày cuối tháng 9 năm nay, nắng nóng bao trùm ở miền Bắc. Ngày 29/9, toàn bộ khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Phú Thọ (Hoà Bình cũ) có nắng nóng phổ biến 35-36 độ, một số nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt trên 37 độ như tại Chi Nê (Phú Thọ) 37.6 độ, Láng (Hà Nội) 38 độ, Hải Dương (Hải Phòng) 37.3 độ, Nho Quan (Ninh Bình) 37.7 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 37.2 độ.

Dự báo hôm nay (30/9), khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Hoà Bình cũ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Hà Nội hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

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Miền Bắc đón nắng nóng gay gắt trong hôm nay (30/9).

Dự báo từ ngày mai (1/10), một đợt không khí lạnh yếu tràn xuống nước ta, gây mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt miền Bắc giảm từ 2-4 độ. Từ đêm 3/10, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, miền Bắc giảm nhiệt sâu hơn, trời có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Tại miền Trung, các địa phương Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi ngày 29/9 cũng xuất hiện nắng nóng diện rộng 35-36 độ. Dự báo hôm nay (30/9), khu vực này tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Ngày 1/10, nắng nóng tiếp tục tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đông Quảng Ngãi với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Từ ngày 2/10, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực này.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 1-3 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Duyên hải Nam Trung Bộ từ phía đông Gia Lai (Bình Định cũ) đến phía Đông Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) hôm nay trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo từ 1/10, Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, trời nắng.

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#thời tiết #nắng nóng #gió mùa đông bắc #khô hạn #El nino

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