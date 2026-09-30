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Pháp luật

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Khởi tố 11 đối tượng trong đường dây mua bán tài khoản ngân hàng liên tỉnh

Phú Nguyễn

TPO - Đường dây hoạt động trên không gian mạng, liên quan nhiều tỉnh, thành phố và giao dịch hơn 10 tỷ đồng trên các sàn ngoại hối (Forex) vừa bị Công an Tuyên Quang triệt phá. Có 11 đối tượng đã bị khởi tố.

Ngày 29/9, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa phá chuyên án, đấu tranh với đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng hoạt động trên không gian mạng.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, phát hiện một đường dây mua bán tài khoản ngân hàng trên internet với số lượng đặc biệt lớn. Trong số này có nhiều tài khoản của người dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

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11 đối tượng bị khởi tố trong chuyên án. Ảnh Công an Tuyên Quang.

Theo cơ quan công an, để hoạt động, nhóm này sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin cùng các phương thức che giấu thông tin nhằm liên lạc, trao đổi, gây khó khăn cho quá trình xác minh, truy vết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định 11 đối tượng liên quan. Trong đó, L.Đ.H. (SN 1999, trú tại tỉnh Hưng Yên), L.Q.Đ. (SN 1999, trú tại thành phố Hà Nội) và N.V.T. (SN 1995, trú tại thành phố Bắc Ninh) được xác định là những đối tượng cầm đầu.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, các đối tượng cầm đầu lợi dụng vỏ bọc kinh doanh, mở văn phòng hoạt động cho thuê, sửa chữa chung cư, nhà trọ trên địa bàn thành phố Hà Nội để tiếp cận, lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng.

Không chỉ trực tiếp tìm người mở tài khoản, các đối tượng còn thuê chính những học sinh, sinh viên này tiếp tục rủ rê bạn bè, người thân mở tài khoản để bán lại. Mỗi tài khoản được trả từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Sau khi thu mua, các đối tượng sử dụng những tài khoản ngân hàng này để tham gia giao dịch trên các sàn ngoại hối (Forex), với số tiền trên 10 tỷ đồng.

Sau quá trình đấu tranh chuyên án, ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 11 đối tượng ở Hưng Yên, Hà Nội, Đồng Nai, Hải Phòng và Bắc Ninh về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 21 điện thoại di động, 4 máy vi tính, gần 500 SIM các loại đã được sử dụng để kích hoạt nhận mã OTP cùng nhiều phương tiện, thiết bị khác phục vụ hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định.

Từ vụ án trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, mật khẩu, mã OTP hoặc dữ liệu sinh trắc học cho cá nhân, tổ chức trái quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an đặc biệt lưu ý phụ huynh, nhà trường cần thường xuyên cảnh báo học sinh, sinh viên trước những lời mời mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền. Việc bán tài khoản ngân hàng với số tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng có thể khiến người mở tài khoản phải đối mặt với nguy cơ tài khoản bị sử dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật mà chính chủ không kiểm soát được.

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người dân bảo vệ tài khoản ngân hàng như một phần thông tin cá nhân quan trọng, đồng thời chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu thu mua, thuê, mượn tài khoản ngân hàng trái quy định.

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#Mua bán tài khoản ngân hàng #Tội phạm mạng #Công an Tuyên Quang #Bảo vệ thông tin cá nhân #Lừa đảo qua mạng

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