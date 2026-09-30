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Giải trí

Khán giả đòi 'luận tội' tổng tài hot nhất Trung Quốc

Minh Vũ

TPO - Bộ phim "Đầu xuân tươi sáng" mang về thành công vang dội, nhưng cũng khiến hai diễn viên chính là Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên gặp không ít rắc rối. Thậm chí, những người xung quanh cũng bị liên lụy.

Theo QQ, tác phẩm Đầu xuân tươi sáng do Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đóng chính được coi là "cứu vớt dòng phim ngôn tình" nhờ chất lượng, hai diễn viên đẹp đôi khiến khán giả yêu thích cuồng nhiệt.

Nhưng cũng chính vì độ thu hút lớn, nhiều người "lậm" cặp đôi Loan Niệm (Luke) và Thượng Chi Đào (Flora) trong phim nên đã gây ra không ít rắc rối cho diễn viên ngoài đời thực.

Tỉnh Bách Nhiên bị liệt kê 18 'tội danh'

Sự việc bắt đầu khi nam chính Tỉnh Bách Nhiên và bạn gái ngoài đời của anh là siêu mẫu Lưu Văn đến xem concert của Lý Vinh Hạo tại Thượng Hải tối 25/9. Trong lúc giao lưu, Lý Vinh Hạo gọi Tỉnh Bách Nhiên bằng tên nhân vật Luke trong phim, sau đó gọi Lưu Văn là: "Người phụ nữ rất quan trọng trong cuộc đời Luke".

Tuy nhiên, những người yêu thích bộ đôi trong phim cho rằng Luke Loan Niệm chỉ thuộc về Flora Thượng Chi Đào. Việc kéo Luke vào đời tư của diễn viên ngoài đời thực là "phản bội" lại tình cảm của khán giả xem phim.

"Không phải là không cho phép yêu đương hay kết hôn, chỉ là phim mới lên sóng được đúng một tháng, cũng vừa mới được lên đài, nhiều người vẫn đang xem lại phim. Anh ấy đã vội vàng trở lại làm chính mình, khoe khoang tình yêu với siêu mẫu. Không thể yên lặng, hạn chế phô bày tình cảm đến hết năm 2026 sao?", khán giả đòi hỏi.

Từ đó, Tỉnh Bách Nhiên bị liệt kê 18 "tội danh" khi đóng phim Đầu xuân tươi sáng như cố tình mập mờ với bạn diễn, trong quá trình đóng phim và quảng bá vẫn có những hành động thân mật với bạn gái ngoài đời hay việc quảng bá bằng cách kéo thêm những bạn gái cũ, tình cảm cũ lên bảng tìm kiếm hot search...

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Tỉnh Bách Nhiên bị những người yêu thích phim "Đầu xuân tươi sáng" vạch tội.

Từ "Tổng tài được yêu thích nhất màn ảnh 2026", Tỉnh Bách Nhiên nhận về nhiều chỉ trích từ chính khán giả xem phim, fan của nữ nghệ sĩ liên quan. Anh bị nhắc lại nhiều tranh cãi trong quá khứ, trở thành "kẻ giả tạo", "dùng chuyện tình cảm riêng tư để đánh bóng bản thân"...

Tuy nhiên, nhiều "tội danh" trong bảng trên bị đánh giá vô lý, thể hiện sự cuồng nhiệt quá mức của những người xem phim. Công chúng cho rằng những fan cuồng bộ đôi "Loan Niệm - Thượng Chi Đào" đang không phân tách rõ đời thực và màn ảnh, từ đó có những hành vi theo đuổi ngôi sao một cách thái quá.

Giữa những tranh luận, Tỉnh Bách Nhiên không trực tiếp lên tiếng, nhưng anh nhấn thích một số bình luận của fan với nội dung "Ghét tôi thì cứ ghét, yêu tôi thì cứ tiếp tục yêu, đừng dừng lại", "Mong bạn không bị những ồn ào xung quanh cuốn theo, luôn trung thành với lựa chọn của chính mình".

Tỉnh Bách Nhiên chọn cách bỏ qua những chỉ trích của khán giả, tuy nhiên người yêu của anh là siêu mẫu Lưu Văn lại trở thành đối tượng công kích của hàng triệu người xem phim đang phát cuồng và cần tìm nơi để trút giận.

Lưu Văn chỉ nhấn thích bức ảnh của Tỉnh Bách Nhiên trên nền tảng mạng xã hội, cô đã bị chỉ trích vì "thích chơi trội, thích gây sự chú ý", làm ảnh hưởng tới cảm nhận khi xem phim của khán giả. Dù đã cố gắng hạn chế sự xuất hiện bên cạnh bạn trai, Lưu Văn vẫn liên tục bị một bộ phận khán giả quá khích tràn vào trang cá nhân để công kích.

Ngày 28/9, khi xuất hiện tại sân bay, Lưu Văn có trạng thái mệt mỏi, nhận được lời động viên từ người hâm mộ của mình, siêu mẫu đã rơi nước mắt.

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Siêu mẫu Lưu Văn (trái) và nữ diễn viên Tôn Thiên cũng không tránh khỏi những lời chỉ trích.

Tôn Thiên cũng không tránh được việc bị fan cuồng chỉ trích. Những người hâm mộ Tỉnh Bách Nhiên, Lưu Văn cho rằng Tôn Thiên đang được hưởng lợi từ việc danh tiếng của nam diễn viên ngày một xấu đi.

Không ít người cho rằng Tôn Thiên có hành vi thân mật quá mức với Tỉnh Bách Nhiên, dù biết anh đã có bạn gái, từ đó mới dẫn đến nhiều người cuồng nhiệt quá mức. Tôn Thiên bị chỉ trích "trà xanh" vì cô xin một chiếc áo từ Tỉnh Bách Nhiên.

Studio đại diện cho nữ diễn viên Tôn Thiên đăng bài viết: "Chuyện phiền lòng đã đủ nhiều rồi, đừng dây dưa vào nữa", thể hiện sự mệt mỏi và tức giận khi liên tục vướng vào những tranh cãi giữa những người hâm mộ yêu thích phim và fan của nghệ sĩ khác.

Tình yêu đi quá giới hạn

Theo 163, những ồn ào xung quanh bộ phim Đầu xuân tươi sáng liên tục chiếm đóng bảng xếp hạng hot search trên MXH Weibo, đem lại không ít phiền toái cho công chúng.

Có nhiều luồng ý kiến khác nhau, một số cho rằng nghệ sĩ đã đóng phim tình cảm thì nên có ý thức tự giác hạn chế thể hiện tình yêu đời tư, để tránh làm ảnh hưởng tới cảm nhận của khán giả.

Một bên cho rằng chuyện tình cảm ngoài đời của nghệ sĩ không nên bị khán giả can thiệp quá sâu, nhân vật và đời thực vốn là hai chuyện khác nhau. Nhiều khán giả sau khi xem phim đã lụy quá mức, dẫn tới hành vi cực đoan, không tôn trọng cuộc sống riêng của nghệ sĩ.

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Tranh cãi về việc khán giả đi quá giới hạn, can thiệp vào đời tư của nghệ sĩ.

Nhiều khán giả cho rằng hiện tại là thời điểm giới giải trí Hoa ngữ đang gặp khó khăn toàn diện. Hiếm bộ phim ngôn tình nào tạo được độ hot như Đầu xuân tươi sáng, đoàn phim cũng chuẩn bị quay phần hai. Nhưng chính cách người yêu thích phim cuồng nhiệt quá mức, can thiệp vào đời tư nghệ sĩ khiến các diễn viên cũng cảm thấy sợ hãi.

Theo Sina, mạng xã hội ngày càng phát triển, người hâm mộ dễ dàng tiếp cận nghệ sĩ hơn, tiếng nói của tập thể khán giả ngày càng có trọng lượng. Họ không chỉ bỏ công sức xem phim, còn chi tiền giúp sức quảng bá tác phẩm, vì vậy cảm xúc của người xem dần trở thành quyền lực mềm trói buộc hành vi của các minh tinh.

Nhiều hành vi quá khích và những bình luận độc hại của nhóm người hâm mộ đã làm tổn thương nghệ sĩ. Trong câu chuyện của phim Đầu xuân tươi sáng, Tỉnh Bách Nhiên, Lưu Văn, Tôn Thiên hay bạn gái cũ của Tỉnh Bách Nhiên - Nghê Ni đều là nạn nhân.

Văn hóa hâm mộ hỗn loạn từng nhiều lần bị các cơ quan giám sát Internet của Trung Quốc lên tiếng chỉ trích và có kế hoạch ngăn chặn. Để làm trong sạch văn hóa mạng, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) đã thông qua nhiều chính sách, cho phép các tài khoản có thể báo cáo hành vi lan truyền thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín nghệ sĩ.

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#Đầu xuân tươi sáng #Tỉnh Bách Nhiên #Lưu Văn #Tôn Thiên #Nghê Ni #sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc

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