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Pháp luật

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Anh vợ sát hại em rể rồi dìm xác xuống hồ phi tang

Nguyễn Thảo

TPO - Bị em rể cầm dao chém trước, người anh vợ vật lộn, giằng co rồi sát hại nạn nhân, sau đó dìm xác xuống hồ phi tang.

Ngày 29/9, Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên sơ thẩm xét xử Y Liat Ênuôl (SN 1986, trú xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk) về tội “giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 20h ngày 4/1, Y Liat đang chơi với mấy cháu nhỏ gần bờ hồ tự đào của một hộ dân trong buôn. Lúc này, ông Y Biung Niê (em rể của Y Liat) đi nhậu về qua thấy vậy thì dừng lại chửi Y Liat .

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Bị cáo Y Liat tại phiên toà.

Thấy ông Y Biung đã uống rượu nên Y Liat khuyên về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Y Biung vẫn tiếp tục chửi bới, rồi bất ngờ cầm rựa mang theo chém một nhát trúng vào đầu Y Liat.

Bị chém, Y Liat bỏ chạy vào bên trong khu vực bờ hồ cách đó khoảng 15m, Y Biung cầm rựa đuổi theo. Lúc này, Y Liat dùng tay ôm người Y Biung, vật lộn, giằng co làm con dao rựa rơi xuống đất.

Sau đó, Y Liat dùng tay bóp cổ, đè mạnh phần lưỡi dao rựa vào vùng cổ của ông Y Biung nhiều lần. Khi thấy nạn nhân không còn cử động, Y Liat kéo nạn nhân xuống hồ nước, cạy 1 cục đá hộc ở mép bờ hồ, bê xuống đặt lên lưng làm nạn nhân chìm hẳn xuống nước để giấu xác rồi bỏ trốn.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, vợ của nạn nhân cùng mọi người tìm kiếm thì phát hiện thi thể Y Biung dưới ao.

Đến ngày 5/1, Y Liat bị bắt khi đang lẩn trốn tại đồng ruộng gần nhà.

Theo cáo trạng, Y Liat Ênuôl thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có bệnh tâm thần bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Bị can là đồng bào dân tộc thiểu số (người Êđê). Người bị hại, Y Biung cũng có một phần lỗi.

Kết thúc phiên tòa, căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội cũng như các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo Y Liat mức án 10 năm tù, trong đó, 9 năm tù về tội “Giết người” và 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

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