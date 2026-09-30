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Pháp luật

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Chồng ‘bà trùm’ khai cách trốn khỏi Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Hoàng An

TPO - Bị cáo Lê Văn Đông (có 13 tiền án, tiền sự, là chồng của Nguyễn Thị Mai Anh) thừa nhận các cáo buộc liên quan để sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy; ông ta khai dù đang điều trị bắt buộc nhưng thường xuyên trốn khỏi Viện bằng nhiều phương tiện khác nhau.

Chủ tọa đánh giá bị cáo thông minh, đặt dấu hỏi với kết luận tâm thần

Sáng nay (30/9), Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội dành thời gian cho Viện Kiểm sát, luật sư, tham gia xét hỏi 65 bị cáo phạm tội trong vụ án “đưa, nhận hối lộ”, xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Văn Đông (có 13 tiền án, tiền sự, là chồng của ‘bà trùm’ Nguyễn Thị Mai Anh) bị truy tố về hai tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và "Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cáo trạng xác định, Lê Văn Đông nhiều lần trốn khỏi Viện Pháp y tâm thần Trung ương để ra ngoài.

Tối 7/6/2025, bị cáo vào Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) theo đoàn nghỉ dưỡng của Viện và tổ chức “tiệc" ma túy trên bãi biển. Cảnh sát bắt quả tang và khám xét nơi ở của bị cáo đã thu nhiều loại ma túy khác nhau.

Tại tòa, bị cáo Lê Văn Đông thừa nhận các cáo buộc trên. Bị cáo trình bày, khi bác sĩ, điều dưỡng được Nguyễn Thị Mai Anh tài trợ cho đi nghỉ mát ở Sầm Sơn, vợ chồng Đông dù đang điều trị bắt buộc cũng bố trí cho gia đình, người giúp việc và đàn em của mình cùng đi nghỉ mát.

Theo lời khai của Đông, bị cáo đã sử dụng ma túy cả khi đang ở trong phòng điều trị của Viện pháp y tâm thần Trung ương. Trước đó, cựu điều dưỡng Trần Quốc An, cho hay khi Đông đang điều trị tại viện, người này nhờ An đi mua bật lửa khò để sử dụng “cỏ”. Sau khi có được bật lửa, An cùng Đông sử dụng “cỏ” ngay trong phòng.

Đối với cáo buộc được Mai Anh chi tiền để làm giám định tâm thần, bị cáo Lê Văn Đông phủ nhận.

Ông ta khai, với Mai Anh sống chung như vợ chồng nhiều năm, thỉnh thoảng bị cáo qua lại, ngủ ở chỗ Mai Anh vì được bác sĩ ở Viện “ngó lơ”.

Về cách thức trốn ra khỏi Viện, Đông cho biết có lần ông ta theo xe đưa cơm, cũng có lần đi nhờ xe của bệnh nhân khác. Mỗi lần trốn, Đông thường ra một mình cũng có lần Mai Anh đi theo.

Trước lời khai của Đông, Chủ tọa Nguyễn Xuân Văn đánh giá “bị cáo trả lời thông minh, vậy mà trước đó được nhận định bị mắc bệnh tâm thần, bị cáo có thấy gì sai sai không?"

Riêng việc đưa hối lộ, bị cáo Lê Văn Đông khẳng định nhiều năm điều trị, ông không đưa tiền cho ai.

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Bị cáo Lê Văn Đông.

Bảo vệ được biếu tiền khai không dám ngăn vợ chồng “bà trùm” trốn viện

Tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Viện Kiểm sát xác định có 4 người từng làm bảo vệ bị xét xử tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong số đó, có bảo vệ Phùng Văn Chơn và Lý Văn Xuân, thường được phân công ca trực cùng nhau.

Trong ca làm việc, bị cáo Xuân thường ngồi tại phòng bảo vệ để kiểm soát, cập nhật người ra, vào viện, còn Chơn chủ yếu đi tuần tra bên ngoài và kiểm soát phương tiện. Một lần đi tuần trở về, Chơn được đồng nghiệp thông báo lái xe của vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh đã đưa tiền cho tổ bảo vệ.

Tổng cộng, ông Chơn và ông Xuân có 2 lần nhận tổng số tiền 800.000 đồng từ lái xe của vợ chồng Mai Anh để “mua gói chè, bao thuốc”. Bị cáo Chơn cho rằng mình không đủ sức ngăn chặn vợ chồng Mai Anh ra khỏi Viện vì “sợ”.

Bị cáo Lý Văn Xuân cũng thừa nhận đã không hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình làm bảo vệ tại viện. Theo bị cáo Xuân, bệnh nhân đang điều trị nếu muốn ra ngoài phải có giấy ra viện và có điều dưỡng đưa ra. Tổ bảo vệ được chia làm 2 ca để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, bảo vệ trật tự an toàn.

Nam bảo vệ thừa nhận việc nhận tiền và không kiểm soát đúng quy định là sai, đồng thời cho rằng bản thân đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

"Bị cáo không có gì oan ức, kính mong Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh và bối cảnh phạm tội của bị cáo”, bảo vệ Lý Văn Xuân bày tỏ.

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#Viện Pháp y tâm thần Trung ương #Trốn viện #Bà trùm nguyễn thị mai anh #Cách trốn viện pháp y

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