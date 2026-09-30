Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Shorts Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị kiểm tra trường nội trú vùng biên: ‘Tiến độ như thế này là rất chậm!’

Hoàng Nam

TPO - Một ngày sau khi Báo Tiền Phong phản ánh bốn trường nội trú vùng biên ở Quảng Trị quá hạn hoàn thành, chiều 29/9, Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn kiểm tra công trường tại xã Dân Hóa. Ông yêu cầu báo cáo tiến độ hằng ngày và làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư khi công trình mới đạt khoảng 80% khối lượng.

Bí thư Tỉnh uỷ Vương Quốc Tuấn chỉ đạo tại hiện trường.

Chiều 29/9, kiểm tra dự án trường nội trú vùng biên xã Dân Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn nhận định tiến độ thi công hiện nay là “rất chậm” đối với một công trình phục vụ giáo dục và an sinh xã hội.

tempimageapohht.jpg
Dự án Trường nội trú Tiểu học và THCS Dân Hoá đóng trên một quả đồi cạnh QL 12A.

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, công trình đã thực hiện khoảng 80% khối lượng. Nhà thầu đưa ra mốc hoàn thành ngày 30/10/2026. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu xác định cụ thể phải làm gì để hoàn thành theo cam kết, thay vì chỉ báo cáo tỷ lệ khối lượng đã thực hiện.

Chủ đầu tư phải nhận diện nguy cơ chậm tiến độ

Ông Vương Quốc Tuấn cho rằng việc chậm trễ có cả yếu tố khách quan, nhưng trách nhiệm trước hết thuộc về chủ đầu tư. Theo ông, khi thấy tiến độ chậm trong quá trình triển khai, người đứng đầu ban quản lý dự án phải dự báo tình huống, tìm nguyên nhân và kịp thời thay đổi phương án thi công. “Trưởng ban là phải sâu sát để đọc ra tình huống và xử lý tình huống” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

img-4016.jpg
Bí thư Vương Quốc Tuấn (áo xanh đen, đội mũ cối) nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ.

Ông giao Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm trực tiếp chỉ đạo, nghe báo cáo hằng ngày về khối lượng hoàn thành và số lượng nhân công trên công trường.

Nếu thiếu người, doanh nghiệp phải điều động lực lượng từ các công trình khác. Trường hợp vẫn không đáp ứng được, nhà thầu phải báo cáo chủ đầu tư, tỉnh để tìm phương án huy động lực lượng quân đội hỗ trợ.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu rõ, nếu nhà thầu không hoàn thành đúng cam kết, làm ảnh hưởng uy tín của tỉnh, sẽ không được tham gia các công trình khác trên địa bàn.

tempimagef8d4rp.jpg
Theo Bí thư Tỉnh uỷ Vương Quốc Tuấn, tiến độ là rất chậm.

So sánh với điều kiện thi công ở Điện Biên, Lai Châu, ông cho rằng địa hình tại dự án Dân Hóa thuận lợi hơn, vì vậy cần xem xét kỹ nguyên nhân để công trình chậm tiến độ.

Đối với 11 công trình trường học còn lại, ông yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực về nhân lực, máy móc, thiết bị để bảo đảm tiến độ.

tempimage0ms1k3.jpg
Bí thư Tỉnh uỷ Vương Quốc Tuấn yêu cầu cần xem xét kỹ nguyên nhân để công trình chậm tiến độ.

Bốn trường nội trú quá hạn

Trước đó, ngày 28/9, Báo Tiền Phong đăng bài “Vì sao các trường nội trú vùng biên ở Quảng Trị chậm tiến độ?”, phản ánh bốn dự án trường nội trú tiểu học và THCS tại Đakrông, Hướng Phùng, Dân Hóa và Thượng Trạch đã qua mốc hoàn thành ngày 30/8/2026 theo yêu cầu tại Nghị quyết 298/NQ-CP, nhưng phần lớn chưa thể đón học sinh vào học.

Số liệu Ban Chỉ đạo “Chiến dịch xây dựng trường học tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” công bố ngày 27/9 cho thấy, trường Đakrông đạt khoảng 88% khối lượng; Thượng Trạch đạt khoảng 83%; Hướng Phùng và Dân Hóa đạt khoảng 80% khối lượng. Trong bốn trường, chỉ Đakrông đã đón học sinh, song công trình vẫn tiếp tục hoàn thiện.

tempimage6pk2ax.jpg
Không chỉ dự án ở Dân Hoá mà cả bốn dự án trường học nội trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đều chậm tiến độ so với yêu cầu của Chính phủ.

Riêng tại Dân Hóa, thời điểm báo cáo mới có 9/20 khối nhà chức năng và 10/24 hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn thành. Đây là dự án có gói thầu thi công xây dựng và cung cấp thiết bị trị giá hơn 236,6 tỷ đồng, được giao cho liên danh Minh Hà – Phan Vũ thực hiện theo hình thức chỉ định thầu.

Theo đó, quyết định chỉ định thầu gói thi công chính tại Dân Hóa ghi thời gian thực hiện 260 ngày, có hiệu lực từ 15/11/2025. Nếu tính từ ngày này, mốc 260 ngày rơi vào đầu tháng 8/2026, trước hạn hoàn thành 30/8 mà Chính phủ đặt ra. Đến nay, trường vẫn chưa thể đón học sinh.

tempimage83bmvo.jpg
Bí thư Tỉnh uỷ Vương Quốc Tuấn, nếu nhà thầu vẫn chậm tiến độ, làm ảnh hưởng uy tín của tỉnh, sẽ không được tham gia các công trình khác trên địa bàn.

Cuộc kiểm tra chiều 29/9 đặt ra một yêu cầu cụ thể hơn đối với mốc hoàn thành mới ngày 30/10: Chủ đầu tư và nhà thầu phải thể hiện tiến độ bằng khối lượng thi công, nhân lực có mặt mỗi ngày và thời điểm hoàn thiện đồng bộ từng hạng mục.

Với một trường nội trú, hoàn thành công trình chỉ thực sự có ý nghĩa khi học sinh có thể học tập, ăn ở an toàn tại trường.

Xem thêm

#Bí thư Tỉnh uỷ #trường nội trú vùng biên #tiến độ #rất chậm #Quảng Trị #quá hạn hoàn thành #xã Dân Hoá #Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Vương Quốc Tuấn

Cùng chuyên mục

Học sinh nghe thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An)

Điều đọng lại sau mỗi chuyến đi

TP - Nhiều phụ huynh học sinh bày tỏ, điều họ quan tâm là mỗi hoạt động trải nghiệm phải thực chất, phù hợp và mang lại giá trị thiết thực cho các em, thay vì chỉ được nhìn nhận qua những chuyến đi xa hay tới địa điểm mới.

THE GRAND BEAT - Sangsang: Khẳng định chất lượng giáo dục vượt trội

THE GRAND BEAT - Sangsang: Khẳng định chất lượng giáo dục vượt trội

Tối ngày 27/9/2026, sự kiện THE GRAND BEAT đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, giáo viên và công chúng. Thông qua chương trình, Sangsang không chỉ tri ân và tôn vinh những giá trị cao quý của nghề giáo, mà còn tiếp tục khẳng định vị thế cùng chất lượng giáo dục vượt trội, từng bước đóng góp vào sự nâng tầm giáo dục nước nhà.

Vì sao hiệu trưởng ‘căng thẳng’ mỗi khi đưa học sinh đi trải nghiệm?

Vì sao hiệu trưởng ‘căng thẳng’ mỗi khi đưa học sinh đi trải nghiệm?

TPO - Sau sự cố học sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh tử vong trong chuyến trải nghiệm tại TP Huế, một hiệu trưởng THPT ở Hà Nội cho rằng việc đưa học sinh ra ngoài nhà trường rất căng thẳng nhưng trường chịu áp lực khi không tổ chức. Hoạt động trải nghiệm giúp học sinh tiếp cận thực tế và rèn kỹ năng. Tuy nhiên, những chuyến đi này cũng tiềm ẩn rủi ro, đặt ra yêu cầu nhà trường phải tính toán kỹ phương án tổ chức và bảo đảm an toàn cho học sinh.

Ngày hội Trải nghiệm tại TH School: Cùng con chinh phục học bổng lên tới 70%

Ngày hội Trải nghiệm tại TH School: Cùng con chinh phục học bổng lên tới 70%

Tháng 10/2026, Hệ thống trường TH School tổ chức Ngày hội Trải nghiệm - Open Day 2026 tại Hà Nội, dành cho học sinh từ Mầm non đến Lớp 12. Sự kiện là cơ hội để phụ huynh và học sinh trực tiếp khám phá môi trường học tập đạt chuẩn quốc tế, gặp gỡ Ban Giám hiệu, giáo viên và đội ngũ tư vấn tuyển sinh, đồng thời tìm hiểu về lộ trình học tập, cơ hội học bổng và các định hướng phát triển dành cho học sinh.

Sinh viên ĐH Duy Tân vào Chung kết Toàn quốc SV7 Thiên Khôi Cup 2026

Sinh viên ĐH Duy Tân vào Chung kết Toàn quốc SV7 Thiên Khôi Cup 2026

Trải qua một hành trình thi đấu đầy kịch tính tại SV7 Thiên Khôi Cup 2026 - Khu vực miền Trung, đội bóng đá của Đại học (ĐH) Duy Tân đã để lại nhiều dấu ấn đẹp với chuỗi trận đấu giàu cảm xúc. Từ các trận hòa mở màn đến những chiến thắng áp đảo để giành ngôi vị Á quân, đội bóng đá của DTU đã xuất sắc giành trở thành một trong hai đại diện của miền Trung sẽ tham dự Vòng Chung kết Toàn quốc SV7 Thiên Khôi Cup 2026, diễn ra tại Hà Nội vào tháng 10 tới.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe