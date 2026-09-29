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Giáo dục

Sinh viên ĐH Duy Tân vào Chung kết Toàn quốc SV7 Thiên Khôi Cup 2026

Bảo Ngọc

Trải qua một hành trình thi đấu đầy kịch tính tại SV7 Thiên Khôi Cup 2026 - Khu vực miền Trung, đội bóng đá của Đại học (ĐH) Duy Tân đã để lại nhiều dấu ấn đẹp với chuỗi trận đấu giàu cảm xúc. Từ các trận hòa mở màn đến những chiến thắng áp đảo để giành ngôi vị Á quân, đội bóng đá của DTU đã xuất sắc giành trở thành một trong hai đại diện của miền Trung sẽ tham dự Vòng Chung kết Toàn quốc SV7 Thiên Khôi Cup 2026, diễn ra tại Hà Nội vào tháng 10 tới.

Ngay từ những vòng đấu đầu tiên, đội bóng của ĐH Duy Tân đã thể hiện phong độ ổn định với tinh thần và quyết tâm cao khi lần lượt có những cuộc so tài đáng chú ý cùng các “đối thủ” trong khu vực.

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Đội bóng của ĐH Duy Tân vào Chung kết Toàn quốc SV7 Thiên Khôi Cup 2026

Sau 2 trận hòa 1-1 trước Trường ĐH Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng và Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng), các cầu thủ của DTU thi đấu thăng hoa khi gặp đội bóng của ĐH FPT và giành “cơn mưa bàn thắng” với tỉ số 5-2. Kết quả này tiếp thêm động lực để toàn đội bước vào các vòng đấu tiếp theo với sự tự tin và quyết tâm cao hơn.

Tại Bán kết, đội bóng của ĐH Duy Tân “chạm trán” với Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) trong một trận đấu mang tính bước ngoặt. Không chỉ tranh một suất vào Chung kết khu vực, đây còn là cơ hội để đội bóng mở ra cánh cửa tiến vào Vòng Chung kết Toàn quốc.

Trước hàng phòng ngự thi đấu kỷ luật của đối thủ, các cầu thủ Duy Tân gặp không ít khó khăn trong hiệp 1. Dù cả hai đội cùng chủ động triển khai tấn công và đã tạo ra được một số cơ hội nhưng cầu môn của cả hai đội chưa một lần rung lên, khép lại 30 phút đầu tiên mà không có bàn thắng nào.

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Đồng lòng trên sân cỏ, cống hiến những trận cầu đẹp mắt

Bước sang hiệp 2, cục diện trận đấu thay đổi rõ rệt khi cầu thủ Minh Nguyên của ĐH Duy Tân ghi bàn mở tỷ số, rồi tiếp tục hoàn tất cú đúp bằng một pha gót bóng tinh tế, nâng tỉ số cách biệt lên 2-0. Đến những phút cuối, Văn Hiệp dứt điểm gọn gàng, ấn định chiến thắng 3-0, đưa ĐH Duy Tân tiến thẳng vào Chung kết khu vực.

Ở trận Chung kết Khu vực, đội bóng DTU gặp đội bóng của Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng. Trận đấu diễn ra với nhịp độ rất nhanh ngay từ những phút đầu.

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Những khoảnh khắc đẹp trên sân bóng

Chỉ sau 1 phút bóng lăn, Anh Khang - cầu thủ mang áo số 17 đã lập công, giúp đội bóng DTU vươn lên dẫn trước. Sau bàn mở tỷ số, các chàng trai của ĐH Duy Tân tiếp tục gây sức ép trước khung thành Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng, song các cơ hội cứ lần lượt trôi qua. Với cách thức tổ chức tấn công sắc bén, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng vươn lên với tỷ số 3-1 và giành chiến thắng tại Chung kết SV7 Thiên Khôi Cup 2026 - Khu vực miền Trung.

Sau những trận đấu sôi nổi và kịch tính, ĐH Duy Tân và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng đã lần lượt vượt qua các đối thủ để giành quyền góp mặt trong trận Chung kết Toàn quốc SV7 Thiên Khôi Cup 2026, chính thức diễn ra tại Hà Nội từ ngày 8 đến 16/10/2026.

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Niềm vui ghi bàn của các cầu thủ DTU

SV7 Thiên Khôi Cup 2026 quy tụ nhiều đội bóng mạnh, được đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng, vì vậy mỗi trận đấu đều diễn ra rất quyết liệt và hấp dẫn. Trước các đội bóng có kỹ thuật thi đấu tốt, đội bóng ĐH Duy Tân luôn giữ được sự tự tin, tinh thần đoàn kết và quyết tâm trong từng trận đấu. Toàn đội không ngại khó, thi đấu hết mình và luôn nỗ lực vì màu cờ sắc áo của ĐH Duy Tân.

Hiện tại, mỗi thành viên trong đội đều tập trung cao độ để chuẩn bị cho chuyến ra Hà Nội sắp tới. Các cầu thủ duy trì lịch tập luyện nghiêm túc, chú trọng hoàn thiện các kỹ chiến thuật, nâng cao thể lực và giữ sự ổn định tâm lý. Đây chắc chắn sẽ là một thử thách lớn, nhưng đội tuyển ĐH Duy Tân đã sẵn sàng cho hành trình phía trước.”, cầu thủ Huỳnh Văn Hiệp, ĐH Duy Tân chia sẻ.

Những kinh nghiệm quý được tích lũy qua các trận đấu tại khu vực miền Trung sẽ là nền tảng để đội bóng ĐH Duy Tân hoàn thiện lối chơi và mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc tại Vòng chung kết Toàn quốc sắp tới. Thành tích tốt nhất mà sinh viên ĐH Duy Tân từng đạt được ở giải SV7 Thiên Khôi Cup là chức Vô địch khu vực Đà Nẵng vào năm 2025.

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#ĐH Duy Tân Đà Nẵng #Bóng đá Nam DTU #Đại học Duy Tân Đà Nẵng #SV7 Thiên Khôi Cup 2026 #Chung kết Toàn quốc

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