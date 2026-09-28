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Giáo dục

“Rước Trăng Lên Bản” lần 3: Để trẻ em Xơ Đăng có một mùa trăng của riêng mình

P.V

Từ làng Tu Thó đến ngày hội tại xã Măng Ri, chương trình “Rước Trăng Lên Bản” lần 3 mang quà và không khí Trung thu đến với trẻ em Xơ Đăng. Gần 1.500 phần quà được trao trong mùa tổ chức năm nay, cùng với những hoạt động để các em vui chơi, đón Tết Trung thu bên bạn bè.

Tối 24/9, hành trình “Rước Trăng Lên Bản” đến với làng Tu Thó. Tại đây, ban tổ chức trao 100 phần quà cho trẻ em trong hoạt động phối hợp cùng chương trình “Chạm Miền Quốc Bào” do Smart Travel thực hiện. Việc trao quà tại làng giúp các em ở xa địa điểm tổ chức ngày hội chính cũng được đón nhận niềm vui Trung thu.

“Rước Trăng Lên Bản” lần 3: Để trẻ em Xơ Đăng có một mùa trăng của riêng mình ảnh 1

Băng-rôn chương trình "Rước Trăng Lên Bản" lần 3 được trang trọng treo tại nhà máy Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum, xã Măng Ri

Tối 24/9, hành trình “Rước Trăng Lên Bản” đến với làng Tu Thó. Tại đây, ban tổ chức trao 100 phần quà cho trẻ em trong hoạt động phối hợp cùng chương trình “Chạm Miền Quốc Bào” do Smart Travel thực hiện. Việc trao quà tại làng giúp các em ở xa địa điểm tổ chức ngày hội chính cũng được đón nhận niềm vui Trung thu.

“Rước Trăng Lên Bản” lần 3: Để trẻ em Xơ Đăng có một mùa trăng của riêng mình ảnh 3

Đoàn thiện nguyện trao tặng 100 phần quà Trung thu ấm áp tình thương cho các em nhỏ tại Làng Tu Thó trong tối 24/9

Sáng 25/9, ngày hội chính diễn ra tại nhà máy của Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum ở xã Măng Ri. Các em nhỏ cùng tham gia hoạt động vui Trung thu, xem biểu diễn và nhận quà. Theo ban tổ chức, mùa thứ ba của chương trình trao gần 1.500 phần quà cho trẻ em đồng bào Xơ Đăng.

Với các em, niềm vui không chỉ nằm trong món quà mang về. Đó còn là một buổi sáng được gặp bạn bè, hòa vào không khí ngày hội và có những kỷ niệm của riêng mình trong dịp Tết Trung thu.

Sự chung tay cho ngày hội của trẻ em vùng cao

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Đức An – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum, xúc động chia sẻ rằng ý nghĩa của chương trình không chỉ dừng lại ở những phần quà vật chất, mà còn là cam kết đồng hành lâu dài cùng bà con Xơ Đăng, để bất kỳ em nhỏ vùng cao nào cũng có được một mùa Trung thu trọn vẹn, ấm áp và đong đầy tình yêu thương.

Sức mạnh của sự chung tay từ triệu trái tim nhân ái

Thành công rực rỡ của chương trình năm nay có được là nhờ sự đồng hành, đóng góp quý báu từ chính quyền địa phương, các vị đại biểu khách quý và một tập thể lớn các doanh nghiệp, nhà tài trợ trên cả nước.

Chương trình có sự tham dự của ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri; ông Nguyễn Tấn Thương, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi; cùng đại diện Đảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Măng Ri.

Đông đảo đại biểu, nhà tài trợ, chính quyền địa phương và các em nhỏ cùng chụp ảnh lưu niệm tại ngày hội chính
Đông đảo đại biểu, nhà tài trợ, chính quyền địa phương và các em nhỏ cùng chụp ảnh lưu niệm tại ngày hội chính

Đặc biệt, chương trình còn có sự góp mặt của đại diện Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, gồm Đại tá Dương Hồng Sơn, Chủ tịch Hội; Thượng tá Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội và Đại tá Võ Tất Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Hội. Về phía đơn vị tổ chức có ông Trần Đức An, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum, cùng bà Nguyễn Thị Duyên, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty.

Để chương trình được triển khai tại Tu Thó và Măng Ri, nhóm “Rước Trăng Lên Bản” phối hợp cùng Smart Travel, bên cạnh sự chung tay tài trợ thiết thực từ các đơn vị và cá nhân: anh Nguyễn Việt Xuân (Đại diện nhà tài trợ hiện vật – Công ty Cổ phần Kinh Đô Ấm Thực Mới, NPP Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông chi nhánh TP.HCM), anh Nguyễn Xuân Ngà và chị Đỗ Thị Hương (Đại diện NPP Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông chi nhánh Vũng Tàu), anh Lê Minh Khánh (Đại diện nhà tài trợ hiện kim) cùng anh Nguyễn Công Đoàn (Nhà tài trợ toàn bộ lồng đèn cho các em thiếu nhi). Chương trình còn có sự đồng hành của nhiều đối tác uy tín như Quiquafoods, Satori, Fujiwa, Công ty Cổ phần PH New Star, Nguyễn Trần Coop, Công ty TNHH TMDV Công Nghệ Song Thành, Trung tâm Ứng phó sự cố An toàn môi trường (ESE), We Agency, Công ty Cổ phần Sản phẩm Sinh thái (Trà Cozy), Untra Group, Công ty TNHH Thanh Trung Phát, Công ty TNHH Skyjoi, Công ty TNHH SX – TM Sinh Vật Cảnh Aqua-VN, Đặc Sản Minh Hương và Công ty TNHH In Ấn Văn An.

Đại diện Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum tặng quà Trung thu cho các em nhỏ ở xã Măng Ri.

“Rước Trăng Lên Bản” lần 3: Để trẻ em Xơ Đăng có một mùa trăng của riêng mình ảnh 6

Các hoạt động vui chơi diễn ra trong khuôn khổ của chương trình
Các hoạt động vui chơi diễn ra trong khuôn khổ của chương trình

Bắt đầu từ làng Moza ở mùa đầu tiên, “Rước Trăng Lên Bản” đã bước sang năm thứ ba tổ chức. Mùa thứ hai, chương trình trao hơn 1.000 phần quà; năm nay, quy mô tiếp tục được mở rộng lên đến 1500 phần quà. Qua từng mùa trăng, điều chương trình hướng đến vẫn là tạo thêm cơ hội để trẻ em vùng cao được vui chơi và cảm nhận sự quan tâm của cộng đồng.

Ngày hội khép lại, những phần quà theo các em trở về nhà. Còn ở Măng Ri, mùa Trung thu năm nay có thêm ký ức về một buổi gặp gỡ đông vui, nơi các em được cùng bạn bè đón một mùa trăng của riêng mình.

#Rước Trăng Lên Bản

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