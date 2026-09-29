Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Quảng Ninh: UBND phường Móng Cái 2 yêu cầu nhà trường hoàn trả tiền cho phụ huynh

Hoàng Dương

TPO - Trước phản ánh về khoản thu 2 triệu đồng/học sinh đầu năm học tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Marie Curie Móng Cái, UBND phường Móng Cái 2 (TP Quảng Ninh) đã yêu cầu nhà trường dừng các khoản thu không đúng quy định, hoàn trả tiền cho phụ huynh.

Ngày 28/9, UBND phường Móng Cái 2 cho biết đã thành lập tổ công tác liên ngành để kiểm tra, xác minh phản ánh liên quan khoản thu 2 triệu đồng/học sinh/năm học tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Marie Curie Móng Cái.

1000026172.jpg
Trường tiểu học, THCS và THPT Marie Curie Móng Cái.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin giáo viên chủ nhiệm thu của mỗi học sinh 2 triệu đồng vào đầu năm học, gây nhiều ý kiến trong phụ huynh.

Phòng Văn hóa, Xã hội phường Móng Cái 2 được giao chủ trì, phối hợp Công an phường và các đơn vị liên quan làm việc với Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và Ban đại diện cha mẹ học sinh để làm rõ quy trình thu, chi cũng như việc vận động xã hội hóa phục vụ năm học mới.

Theo ông lãnh đạo UBND phường Móng Cái 2, kết quả xác minh bước đầu cho thấy khoản tiền 2 triệu đồng/học sinh/năm được dự kiến sử dụng để thuê lao công vệ sinh riêng cho lớp và sửa chữa cơ sở vật chất của lớp. Nội dung này được đưa ra thảo luận tại cuộc họp phụ huynh đầu năm.

Chính quyền địa phương đã yêu cầu nhà trường dừng các khoản thu không đúng quy định, hoàn trả tiền cho phụ huynh và có báo cáo giải trình cụ thể về vụ việc.

Phòng Văn hóa, Xã hội và Công an phường Móng Cái 2 tiếp tục rà soát toàn bộ quy trình thu, chi kinh phí và việc vận động xã hội hóa tại trường, qua đó xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Theo UBND phường Móng Cái 2, nếu quá trình kiểm tra phát hiện hành vi lạm thu, vi phạm quy định tài chính hoặc lợi dụng danh nghĩa phụ huynh để thu tiền sai quy định, các tập thể, cá nhân liên quan sẽ bị xử lý theo quy định.

Năm học 2026-2027 trường Marie Curie Móng Cái có 15 lớp, 390 học sinh, 35 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trường đặt tại 219 đại lộ Hòa Bình, khu Hồng Phong, phường Móng Cái 2, TP. Quảng Ninh.

Xem thêm

#Marie Curie #Móng Cái #thu đầu năm #lạm thu #quy trình thu chi #phụ huynh #trường học

Cùng chuyên mục

Z15 Miracle giữ vai trò giám khảo tại Marketing Challengers 2025

Z15 Miracle giữ vai trò giám khảo tại Marketing Challengers 2025

Đảm nhận đồng thời vai trò nhà tài trợ chiến lược, đối tác ra đề vòng Khởi động và thành viên hội đồng giám khảo tại buổi Private Pitching, Z15 Miracle mang đến Marketing Challengers 2025 một bài toán kết hợp công nghệ, sáng tạo và truyền thông tích hợp. Sự đồng hành này ghi dấu năng lực chuyên môn của doanh nghiệp, cùng định hướng đầu tư lâu dài cho thế hệ marketer trẻ.

AI càng giỏi, trải nghiệm học đường càng quan trọng

AI càng giỏi, trải nghiệm học đường càng quan trọng

Diễn đàn giáo dục FPT Educamp 2026 diễn ra ngày 27/9 tại Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Sóc Trăng (TP Cần Thơ). Các chuyên gia, cán bộ, giáo viên, giảng viên đã cùng trao đổi những mô hình, phương pháp xây dựng và phát triển trải nghiệm học đường, cuộc sống học trò trong bối cảnh công nghệ - đặc biệt là AI đang tác động mạnh đến giáo dục.

Trường liên tục 'suất nhân lực', doanh nghiệp vẫn than thiếu người: Nghẽn ở đâu?

Trường liên tục 'suất nhân lực', doanh nghiệp vẫn than thiếu người: Nghẽn ở đâu?

TPO - Mỗi năm, các trường tiếp tục tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng nhưng doanh nghiệp vẫn phản ánh thiếu nhân lực đáp ứng yêu cầu. Tại Diễn đàn hợp tác nhà trường – doanh nghiệp năm 2026 ở TPHCM, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đặt câu hỏi: Vướng mắc nằm ở khâu dự báo nhu cầu, quá trình đào tạo hay cách đánh giá người học trước khi tốt nghiệp?

Thông tin mới vụ học sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Thông tin mới vụ học sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

TPO - Sau khi một học sinh lớp 9 Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein (Hà Tĩnh) tử vong trong thời gian tham gia chương trình trải nghiệm tại TP Huế, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đang làm báo cáo gửi UBND tỉnh. Sở cho biết hoạt động trải nghiệm không cấm tổ chức ngoại tỉnh, nhưng nhà trường phải xây dựng kế hoạch chi tiết và đảm bảo an toàn cho học sinh.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe