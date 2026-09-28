Z15 Miracle giữ vai trò giám khảo tại Marketing Challengers 2025

Đảm nhận đồng thời vai trò nhà tài trợ chiến lược, đối tác ra đề vòng Khởi động và thành viên hội đồng giám khảo tại buổi Private Pitching, Z15 Miracle mang đến Marketing Challengers 2025 một bài toán kết hợp công nghệ, sáng tạo và truyền thông tích hợp. Sự đồng hành này ghi dấu năng lực chuyên môn của doanh nghiệp, cùng định hướng đầu tư lâu dài cho thế hệ marketer trẻ.

Ra đời năm 2009, Marketing Challengers là cuộc thi giải quyết tình huống marketing lâu đời nhất tại Đại học RMIT Việt Nam và là một trong những sân chơi lớn dành cho sinh viên yêu thích marketing trên cả nước. Trải qua 13 mùa tổ chức tính đến năm 2025, cuộc thi do RMIT Vietnam Business Club tại cơ sở Nam Sài Gòn thực hiện đã tạo nên môi trường để người trẻ thử sức với những bài toán kinh doanh thực tế qua kế hoạch truyền thông tích hợp (IMC).

Poster chính thức của Marketing Challengers 2025 với thông điệp “Mark the Spark, Lead the Revolution”, nhấn mạnh tinh thần đổi mới sáng tạo của mùa giải.

Mùa giải 2025 mang chủ đề “Emerging Technologies in Modern Marketing”, đặt trọng tâm vào cách các thương hiệu hàng đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế tăng cường và thực tế ảo (AR/VR), cùng dữ liệu lớn (Big Data) để đổi mới trải nghiệm khách hàng. Trong bối cảnh đó, Z15 Miracle, doanh nghiệp tiên phong ứng dụng AI vào tư vấn và truyền thông tích hợp, được lựa chọn đồng hành với vai trò nhà tài trợ chiến lược, trực tiếp góp phần định hình thử thách chuyên môn cho thí sinh.

Bài toán từ doanh nghiệp với chủ đề công nghệ và nhiều vòng thử thách

Dành riêng cho 200 đội đăng ký sớm nhất, vòng Khởi động yêu cầu thí sinh kết hợp tư duy chiến lược sắc bén với những ý tưởng sáng tạo mang dấu ấn riêng. Trong 48 giờ, từ ngày 4 đến 6/7/2025, các đội xây dựng kế hoạch IMC cho dự án phát triển nguồn nhân lực của Z15 Miracle Việt Nam. Đề bài đưa một mô hình phát triển tài năng vào trung tâm của chiến lược marketing, mở ra cách tiếp cận mới cho những ý tưởng gắn với công nghệ.

Ban tổ chức cuộc thi Marketing Challengers 2025 công bố tên Nhà tài trợ Chiến lược của cuộc thi trong khuôn khổ lễ khai mạc tại Đại học RMIT Việt Nam cơ sở Nam Sài Gòn.

Tám đội xuất sắc được chọn bước vào buổi Private Pitching ngày 19/7/2025, quy tụ thí sinh đến từ Đại học RMIT Việt Nam tại cơ sở Nam Sài Gòn, Trường Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Kinh tế Quốc dân. Hai đội đạt thành tích cao nhất giành “vé vàng” vào thẳng vòng 2, góp mặt trong Top 32 của cuộc thi. Quy mô và tính cạnh tranh của vòng Khởi động tạo nên sức nặng cho bài toán do Z15 Miracle đặt ra.

Ban tổ chức cuộc thi Marketing Challengers 2025 tại lễ khai mạc chính thức ngày 26/7.

Tại phiên trình bày, đại diện Z15 Miracle cùng các chuyên gia, cố vấn và đại diện doanh nghiệp đưa ra góc nhìn thị trường của nhà tuyển dụng vào quá trình đánh giá. Theo ban tổ chức, những góp ý cụ thể giúp thí sinh nhận diện điểm mạnh, điểm cần hoàn thiện và khả năng triển khai của kế hoạch. Vai trò giám khảo vì thế thể hiện trực tiếp kinh nghiệm chuyên môn của Z15 Miracle, đồng thời góp phần bảo đảm tính khách quan và thực tiễn cho vòng thi.

Z15 Miracle – Đối tác ra đề kiêm giám khảo đồng hành cùng thí sinh

Hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản trị và cung cấp giải pháp truyền thông tích hợp ứng dụng AI, Z15 Miracle theo đuổi cách làm kết hợp chiến lược kinh doanh với công nghệ và sáng tạo. Với tinh thần của một agency trẻ, năng động, doanh nghiệp nhanh chóng tạo dựng dấu ấn trên thị trường truyền thông Việt Nam qua việc ứng dụng AI, Big Data và quảng cáo ngoài trời kỹ thuật số (Digital OOH) vào truyền thông, quảng cáo và phát triển thương hiệu.

Cùng với mạng lưới đối tác rộng khắp và sự mở rộng hợp tác trên phạm vi toàn quốc, định hướng đổi mới của Z15 Miracle còn được ghi nhận qua việc góp mặt trong danh sách đề cử Better Choice Awards hai năm liên tiếp 2024 và 2025. Ở mùa giải 2025, IMC Solutions by Z15 Miracle được đề cử với hướng tiếp cận ứng dụng AI và Big Data trong truyền thông tích hợp. Những dấu mốc này làm rõ nền tảng chuyên môn của doanh nghiệp khi tham gia xây dựng một đề bài giàu tính thực tiễn, cập nhật xu hướng và đòi hỏi tư duy đổi mới.

Phát triển nhân lực: đầu tư cho năng lực và cơ hội của người trẻ

Theo đuổi triết lý “Đồng hành cùng sự phát triển của thế hệ trẻ ngành truyền thông quảng cáo”, Z15 Miracle đưa việc phát triển nhân lực vào một chương trình trọng điểm do doanh nghiệp trực tiếp đầu tư và vận hành. Dự án phát triển nguồn nhân lực kết nối kiến thức học thuật với nhu cầu thị trường, đồng thời mở ra sự hợp tác giữa doanh nghiệp, người trẻ và các đối tác trong hệ sinh thái.

Bàn đón khách tại lễ khai mạc cuộc thi Marketing Challengers 2025, bên cạnh là thông tin giới thiệu về dự án phát triển nguồn nhân lực của Z15 Miracle Việt Nam.

Theo mô hình được giới thiệu tại mùa giải 2025, dự án được xây dựng như một hệ sinh thái hợp tác sáng tạo, kết hợp tiếp thị liên kết (affiliate marketing), cố vấn chuyên môn (mentorship) và hỗ trợ xây dựng thương hiệu cá nhân. Cách kết hợp này mở rộng giá trị của một mô hình cộng tác viên: thành viên có thể chủ động phát triển sự nghiệp riêng, đồng thời hợp tác và tạo giá trị cùng doanh nghiệp.

Trong mô hình ấy, thành viên được đào tạo chuyên sâu bởi các chuyên gia trong hệ sinh thái Z15 Miracle, tiếp cận công cụ AI và nguồn Big Data độc quyền phục vụ sáng tạo nội dung, đồng thời nhận hỗ trợ xây dựng hình ảnh cá nhân trước công chúng. Cơ hội tham gia các dự án thực tế đi cùng cơ chế hoa hồng theo đóng góp và hiệu quả công việc, tạo thêm động lực tài chính trong quá trình tích lũy kinh nghiệm. Sự kết hợp giữa đào tạo, thực hành và thu nhập tạo nên một bệ phóng nghề nghiệp cho người trẻ ngay từ giai đoạn đầu.

Về tầm nhìn dài hạn, Z15 Miracle hướng tới một mạng lưới nhân tài gắn bó với doanh nghiệp, nơi sự trưởng thành của mỗi thành viên đóng góp vào năng lực chung của cả cộng đồng. Tầm nhìn ấy gắn với khát vọng xây dựng đội ngũ marketer tài năng, cùng đưa thương hiệu Việt vươn ra thị trường quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số, công nghệ kết hợp với sức sáng tạo của thế hệ trẻ được doanh nghiệp xác định là nền tảng cho những bước phát triển đột phá.

Được lựa chọn làm đề bài tại một cuộc thi có sức hút trên toàn quốc, mô hình phát triển nhân lực của Z15 Miracle có cơ hội tiếp cận cộng đồng sinh viên tài năng ở quy mô rộng hơn. Đây cũng là điểm nhấn cho cách doanh nghiệp tiên phong kết nối tài năng với ngành truyền thông: lấy chính một chương trình phát triển con người làm chất liệu để thử thách tư duy marketing.

Đội thi KIWI - Nhà vô địch mùa giải với ngôi vị Quán quân Marketing Challengers 2025. Đây cũng là đội thi xuất sắc vượt qua đề thi của Z15 Miracle Việt Nam tại vòng 2 của hành trình.

Theo anh Phạm Ngọc Thiên - Trưởng ban tổ chức Marketing Challengers 2025, việc đưa doanh nghiệp vào quá trình ra đề và chấm thi xuất phát từ mong muốn kết nối lý thuyết với thực tiễn. Đánh giá về dấu ấn của Z15 Miracle, anh nhấn mạnh: “Lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi Marketing Challengers, đề bài vòng Khởi động được xây dựng và ra đề bởi một agency.”

Trưởng ban tổ chức ghi nhận đề bài đã truyền tải mạnh mẽ tinh thần “challengers” qua góc nhìn độc đáo và tính thử thách rõ rệt. Việc đưa một mô hình phát triển nhân lực còn tương đối mới tại Việt Nam vào cuộc thi khơi gợi sự tò mò, tinh thần khám phá và nhu cầu học hỏi của thí sinh. Bài toán về giá trị của một chương trình dành cho con người giúp các đội mở rộng tư duy chiến lược vượt ra ngoài khuôn khổ quảng bá sản phẩm hữu hình.

Theo anh Thiên, cách tiếp cận của Z15 Miracle đem lại trải nghiệm mới mẻ, cho thấy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong ứng dụng công nghệ vào chiến lược marketing, đồng thời gợi mở hướng phát triển của ngành tại điểm gặp giữa công nghệ và sáng tạo. Bày tỏ lời cảm ơn tới nhà tài trợ vì đề bài giàu chuyên môn, cập nhật xu hướng, anh nhận định: “Sự đồng hành này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc thi mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến thế hệ marketer tương lai đầy tài năng và đam mê.”

Ở chiều ngược lại, Z15 Miracle cũng đánh giá cao chất lượng ý tưởng và tinh thần dám thử sức của sinh viên RMIT cùng các đội tham gia. Đại diện doanh nghiệp chia sẻ tại mùa giải 2025: “Chúng tôi rất ấn tượng với những ý tưởng mới mẻ và năng lượng của các bạn trẻ. Đây cũng là dịp để Z15 Miracle góp phần ươm mầm tài năng marketing, cũng như lắng nghe góc nhìn thế hệ mới về các bài toán truyền thông”.

Z15 Miracle Việt Nam chú trọng xây dựng môi trường làm việc khuyến khích sự hợp tác, sáng tạo và phát triển năng lực thông qua các dự án thực tế.

Đồng hành với Marketing Challengers còn thể hiện trách nhiệm xã hội của Z15 Miracle thông qua đầu tư cho giáo dục và cơ hội nghề nghiệp. Sự hiện diện tại cuộc thi giúp thương hiệu đến gần hơn với cộng đồng sinh viên, marketer trẻ, đồng thời tạo cơ hội kết nối những ứng viên tiềm năng cho các vị trí thực tập và việc làm. Cũng trong năm 2025, doanh nghiệp tham gia Ngày hội Việc làm Học viện Ngoại giao với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, tiếp nối định hướng đồng hành cùng nguồn nhân lực trẻ.

Đến năm 2026, định hướng gắn công nghệ với nhu cầu kinh doanh tiếp tục được Z15 Miracle thể hiện qua hệ thống giải pháp Solutions by Z15 Miracle. Trong đó, SmartLead by Z15 Miracle là một trong những giải pháp thành phần, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm và quản lý khách hàng tiềm năng. Song hành với hướng phát triển giải pháp là Dự án phát triển nguồn nhân lực, thể hiện sự quan tâm của Z15 Miracle tới năng lực của những người trực tiếp ứng dụng công nghệ vào công việc.

Nhìn lại Marketing Challengers 2025, dấu ấn của Z15 Miracle nằm ở cả một thử thách chuyên môn mới mẻ, những phản biện từ thực tiễn và cơ hội kết nối với thế hệ làm nghề tiếp theo. Sự kết hợp ấy góp phần làm nên một mùa thi thực tiễn, chuyên nghiệp và giàu cảm hứng, đồng thời thể hiện cách doanh nghiệp đặt công nghệ và con người vào cùng một tầm nhìn phát triển.