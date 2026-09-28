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Giáo dục

AI càng giỏi, trải nghiệm học đường càng quan trọng

P.V

Diễn đàn giáo dục FPT Educamp 2026 diễn ra ngày 27/9 tại Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Sóc Trăng (TP Cần Thơ). Các chuyên gia, cán bộ, giáo viên, giảng viên đã cùng trao đổi những mô hình, phương pháp xây dựng và phát triển trải nghiệm học đường, cuộc sống học trò trong bối cảnh công nghệ - đặc biệt là AI đang tác động mạnh đến giáo dục.

Diễn đàn giáo dục FPT Educamp 2026 có chủ đề “Nâng cao giá trị trải nghiệm học đường - Kiến tạo cuộc sống sinh viên và đời sống học trò”. Diễn đàn có 57 bài trình bày trong đó có 2 bài của diễn giả tại phiên toàn thể và 55 bài của báo cáo viên, là cán bộ, giáo viên, giảng viên Khối Giáo dục FPT. Tại phiên toàn thể, hai diễn giả chính tập trung vào những góc nhìn về sức khỏe toàn diện, trải nghiệm quốc tế, khả năng thích ứng và sự phát triển của người học trong bối cảnh giáo dục đang thay đổi.

Diễn đàn FPT Educamp 2026 được tổ chức tại Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Sóc Trăng (TP Cần Thơ).
Diễn đàn FPT Educamp 2026 được tổ chức tại Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Sóc Trăng (TP Cần Thơ).

Những góc nhìn về trải nghiệm của học sinh, sinh viên

GS. Chi Baik, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học, Đại học Melbourne (Australia), là diễn giả đầu tiên chia sẻ tại FPT Educamp 2026 với tham luận về nâng cao trải nghiệm và sức khỏe toàn diện của người học.

Từ câu hỏi được đặt ra: “Thành công trong giáo dục được đo bằng điều gì?”, GS. Chi Baik cho rằng bên cạnh những thước đo quen thuộc, “well-being” cần được nhìn nhận như một mục tiêu và kết quả có ý nghĩa của giáo dục đại học, thay vì chỉ được xem là vấn đề liên quan đến khả năng thích ứng hoặc sức khỏe tinh thần của từng cá nhân.

Hai diễn giả tại phiên toàn thể FPT Educamp 2026
Hai diễn giả tại phiên toàn thể FPT Educamp 2026

Theo góc nhìn này, nhà trường cần thiết kế những trải nghiệm học tập phù hợp, tạo môi trường để người học trải nghiệm, kết nối và hiểu rõ hơn về năng lực, mục tiêu của bản thân trong học tập, công việc và cuộc sống.

Giá trị của việc đến trường vì thế không chỉ nằm ở lượng kiến thức người học tiếp nhận, mà còn ở những trải nghiệm giúp các em hiểu mình, tương tác với người khác và chuẩn bị cho những lựa chọn trong tương lai.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển và giáo dục ngày càng có tính kết nối quốc tế, diễn giả tiếp theo trong phiên toàn thể của diễn đàn - anh Bùi Văn Phú, Trung tâm Đào tạo xuất khẩu nguồn nhân lực bán dẫn, Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT, tập trung vào vai trò của trải nghiệm quốc tế và các mối quan hệ hợp tác quốc tế của trường đại học.

Theo anh Bùi Văn Phú, trải nghiệm quốc tế có thể được đặt trong mối liên hệ với “well-being”, qua đó giúp người trẻ rèn luyện khả năng thích ứng, hiểu rõ hơn mục tiêu tương lai của bản thân và mối liên hệ giữa mục tiêu cá nhân với sự đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Trải nghiệm học đường trong thời AI

AI đang thay đổi cách người học tiếp cận kiến thức, thực hiện công việc và tương tác với công nghệ. Khi việc tiếp cận thông tin và kiến thức ngày càng thuận tiện, những năng lực được hình thành qua trải nghiệm thực tế như khả năng thích ứng, hiểu bản thân, kết nối với người khác và ý thức trách nhiệm với cộng đồng tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới đối với giáo dục.

Tại FPT Educamp 2026, các báo cáo viên chia sẻ nhiều mô hình, phương pháp được nghiên cứu và triển khai từ thực tiễn giáo dục, tập trung vào các khía cạnh khác nhau của trải nghiệm học đường và đời sống học sinh, sinh viên.

Giáo viên, giảng viên, cán bộ Khối Giáo dục FPT chia sẻ tham luận tại FPT Educamp 2026
Giáo viên, giảng viên, cán bộ Khối Giáo dục FPT chia sẻ tham luận tại FPT Educamp 2026

Các nội dung trải rộng từ ứng dụng AI trong thiết kế trải nghiệm học tập, xây dựng không gian học tập số, chăm sóc sức khỏe tinh thần, tăng cường sự gắn kết của học sinh, sinh viên với môi trường học đường đến hỗ trợ nghề nghiệp, kết nối doanh nghiệp và quốc tế hóa giáo dục. Một số mô hình gắn việc học với thực tiễn nghề nghiệp cũng mở ra những cách tiếp cận khác về cách người học tích lũy trải nghiệm trong quá trình học tập.

Từ các tham luận, trải nghiệm học đường được nhìn nhận không chỉ là những hoạt động diễn ra bên ngoài lớp học, mà còn thể hiện ở cách người học học tập, kết nối, lựa chọn, tham gia và phát triển trong môi trường giáo dục.

Các yếu tố như well-being, cảm giác thuộc về (belonging), năng lực tự chủ (autonomy), trải nghiệm quốc tế và cơ hội gắn việc học với thực tiễn được đặt trong mối liên hệ với nhau, qua đó mở rộng cách tiếp cận về việc nhà trường tạo ra giá trị cho đời sống học sinh, sinh viên.

Tại diễn đàn, báo cáo viên và người tham dự có thể tự do trao đổi về chủ đề cùng quan tâm
Tại diễn đàn, báo cáo viên và người tham dự có thể tự do trao đổi về chủ đề cùng quan tâm

Thông qua FPT Educamp 2026, những người làm giáo dục cùng chia sẻ và trao đổi về cách kiến tạo môi trường học tập giàu trải nghiệm, linh hoạt và phù hợp hơn với nhu cầu của người học trong bối cảnh giáo dục đang thay đổi. Thay vì chỉ đặt câu hỏi người học “học gì”, diễn đàn mở rộng câu chuyện sang việc người học “trải nghiệm thế nào”, trưởng thành ra sao và được chuẩn bị như thế nào cho cuộc sống, công việc trong tương lai cũng như khả năng đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

FPT Educamp là diễn đàn giáo dục thường niên do Khối Giáo dục FPT tổ chức. Đề cao tinh thần kết nối, chia sẻ và thay đổi, diễn đàn tạo không gian để giáo viên, giảng viên và những người làm giáo dục trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm, đưa ra mô hình, phương pháp và kinh nghiệm có thể áp dụng trong thực tiễn, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục và trải nghiệm của người học.

#AI #FPT Educamp 2026

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