Học sinh lớp 9 tử vong khi trải nghiệm: 'Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm'

TPO - Sau vụ học sinh lớp 9 Trường Albert Einstein (Hà Tĩnh) tử vong trong thời gian tham gia chương trình trải nghiệm tại TP Huế, nhà trường cho biết nhận hoàn toàn trách nhiệm và sẽ rà soát lại hoạt động này.

“Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm”

Liên quan đến sự việc học sinh lớp 9 Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein (Hà Tĩnh) tử vong trong thời gian tham gia chương trình trải nghiệm tại TP Huế, trao đổi với Báo Tiền Phong, ông Phan Văn Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường, cho biết hiện trường đang phối hợp với cơ quan chức năng, cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ việc làm rõ sự việc.

Ông Phan Văn Anh cho biết, trước mất mát của gia đình học sinh, nhà trường rất đau lòng và xác định sẽ đồng hành, chia sẻ với gia đình trong thời điểm khó khăn này.

“Nhà trường hoàn toàn chịu trách nhiệm với gia đình và trách nhiệm theo quy định pháp luật. Đây là một bài học rất đau đớn đối với chúng tôi”, ông Anh nói.

Theo ông Phan Anh, đến ngày 28/9, nhà trường đã phối hợp, hỗ trợ gia đình lo các công việc sau sự việc. Đây là sự hỗ trợ trước mắt, nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với gia đình trong thời điểm đau buồn.

Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein

“Chúng tôi mong muốn có thể chia sẻ, hỗ trợ gia đình được phần nào trong lúc này. Phía cơ quan điều tra cũng đang yêu cầu nhà trường và các đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ, chúng tôi đang phối hợp thực hiện”, ông Anh cho biết.

Về chương trình trải nghiệm, ông Anh cho rằng mục đích của nhà trường là tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận thực tế, có thêm những trải nghiệm và kỹ năng sống. Trường đã xây dựng kế hoạch trước khi đưa học sinh đi trải nghiệm.

“Chúng tôi mong muốn đưa các con ra ngoài để có trải nghiệm. Nếu các con không được đi thì cũng thiệt thòi. Đây là chương trình do nhà trường tổ chức và đều có thông báo với phụ huynh”, ông Anh nói.

Cũng theo ông Anh, sau sự việc, nhà trường xác định cần nhìn lại và đánh giá kỹ hơn việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm, nhất là những vấn đề liên quan đến an toàn của học sinh.

“Đây là sự việc không ai lường trước được. Có lẽ nhà trường phải ngồi lại với Ban giám hiệu, ban chuyên môn để đánh giá lại, xem việc tổ chức như thế nào, có bảo đảm an toàn hay không. Ra khỏi cổng trường là đã có thể gặp những khó khăn, rủi ro gì”, ông Anh chia sẻ.

Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường, thời gian tới, trường sẽ rà soát lại các hoạt động trải nghiệm và có thể tính đến những hình thức khác để học sinh vẫn được rèn luyện kỹ năng, hoạt động thể chất mà bảo đảm an toàn hơn.

Sẽ chấn chỉnh tránh rủi ro với học sinh

Trao đổi thêm với Báo Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Nhung Quyên, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, cho biết sự việc xảy ra là rất đáng tiếc. Hiện cơ quan chức năng đang tập trung xử lý, làm rõ nguyên nhân. Khi có kết luận, các nội dung liên quan sẽ được công bố.

Theo bà Quyên, chương trình trải nghiệm này do nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Nhà trường phải có kế hoạch cụ thể, đồng thời bảo đảm an toàn và chịu trách nhiệm đối với hoạt động trải nghiệm do mình tổ chức.

“Đây là nội dung được Bộ GD&ĐT yêu cầu đưa vào chương trình giáo dục. Các cơ sở giáo dục phải chủ động xây dựng kế hoạch, quy trình tổ chức và các phương án để bảo đảm an toàn cho học sinh”, bà Quyên cho biết.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cũng nhìn nhận, qua sự việc cho thấy hoạt động trải nghiệm vẫn còn những vấn đề cần được rà soát, chấn chỉnh. Thời gian tới, Sở sẽ tham mưu các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn cho học sinh và hạn chế những sự việc đáng tiếc tương tự.

Học sinh tại một trường học ở Hà Tĩnh trong hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm.

Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được tổ chức dưới nhiều hình thức như sinh hoạt dưới cờ, hoạt động giáo dục theo chủ đề, sinh hoạt lớp và các hoạt động thực tế phù hợp với mục tiêu giáo dục.

Phụ huynh N.T.T. (40 tuổi, trú phường Thành Sen) bày tỏ, hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường có thể giúp học sinh học hỏi thêm từ thực tế. Tuy nhiên, mỗi khi con tham gia những chuyến đi xa, phụ huynh vẫn lo lắng về việc quản lý và bảo đảm an toàn. “Tôi cũng muốn con được trải nghiệm, nhưng điều phụ huynh quan tâm là chuyến đi có thực sự cần thiết, hiệu quả và các con có được bảo đảm an toàn hay không”, chị T. nói.

Một giáo viên đang công tác tại một trường tiểu học ở Hà Tĩnh cũng bày tỏ lo ngại, băn khoăn khi tổ chức hoạt động trải nghiệm bên ngoài trường. Theo giáo viên này, ở cấp tiểu học, hoạt động trải nghiệm được triển khai hằng tuần với các nội dung như sinh hoạt dưới cờ, hoạt động giáo dục theo chủ đề và sinh hoạt lớp. Nhiều nội dung có thể tổ chức ngay trong khuôn viên trường hoặc tại những địa điểm phù hợp.

“Quản lý học sinh bên ngoài khó hơn rất nhiều, trong khi các em còn nhỏ, khả năng tự bảo vệ và xử lý tình huống vẫn hạn chế. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể phát sinh rủi ro. Trường tôi cũng từng tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm tại các địa chỉ lịch sử. Mỗi lần đưa các em đi, giáo viên đều rất lo, thậm chí có những đêm gần như không ngủ được vì luôn phải nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra”, giáo viên này nói.