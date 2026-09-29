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Giáo dục

iSchool Ninh Thuận ra mắt phòng STEAM KIDS dành cho trẻ mầm non

P.V

Trường Mầm non iSchool Ninh Thuận chính thức đưa vào hoạt động phòng học STEAM KIDS dành riêng cho trẻ mầm non, với tổng kinh phí đầu tư hơn 200 triệu đồng.

Ra mắt phòng học STEAM KIDS – dấu mốc mới trong hành trình đầu tư cho giáo dục mầm non

Ngày 25/9/2026, tại sự kiện Lễ hội Trung thu, Trường Mầm non iSchool Ninh Thuận đã tổ chức khai trương phòng học STEAM KIDS dành riêng cho trẻ mầm non của Trường.

Quý Đại biểu cùng thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành chính thức ra mắt phòng STEAM KIDS (từ trái sang phải Ông Lại Trung Việt - Cô Nguyễn Thị Thanh - Thầy Nguyễn Anh Linh - Ông Nguyễn Lạc Việt).
Quý Đại biểu cùng thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành chính thức ra mắt phòng STEAM KIDS (từ trái sang phải Ông Lại Trung Việt - Cô Nguyễn Thị Thanh - Thầy Nguyễn Anh Linh - Ông Nguyễn Lạc Việt).

Với kinh phí hơn 200 triệu đồng, phòng học STEAM KIDS được đầu tư thành không gian trải nghiệm chuyên biệt, nơi trẻ tiếp cận khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học thông qua các hoạt động trực quan, phù hợp với lứa tuổi.

Không gian được tổ chức thành các khu vực như xưởng chế tạo ý tưởng, trạm tư duy khoa học, góc công nghệ, với vật liệu mở, học cụ STEAM và thiết bị Robotics. Tại đây, trẻ được trực tiếp lắp ráp, thử nghiệm, quan sát kết quả và điều chỉnh cách thực hiện thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều.

Việc đưa phòng học STEAM KIDS vào hoạt động đánh dấu một bước đầu tư mới của trường Mầm non iSchool Ninh Thuận trong việc xây dựng môi trường học tập theo hướng trải nghiệm, nơi cơ sở vật chất trở thành một phần của quá trình trẻ khám phá và hình thành năng lực.

Phòng học STEAM KIDS sẽ tạo ra những giá trị mới về dạy học cho trẻ mầm non

Theo ThS. Nguyễn Thị Thanh – Hiệu trưởng Trường Mầm non iSchool Ninh Thuận, chuyên gia Giáo dục Microsoft, STEAM ở bậc mầm non thì “giáo dục STEAM không nên được hiểu là đưa kiến thức của các cấp học lớn xuống dạy cho trẻ nhỏ. Quan trọng hơn là tạo ra những trải nghiệm phù hợp để trẻ được đặt câu hỏi, thử nghiệm, quan sát kết quả và tự mình tìm cách điều chỉnh, từ đó phát triển tư duy của trẻ”.

“Điều quan trọng là thiết kế những trải nghiệm vừa sức để trẻ được tư duy, thử nghiệm và sáng tạo bằng chính ngôn ngữ của lứa tuổi mình.”

Để STEAM KIDS không dừng lại ở một không gian được trang bị thiết bị mới, nhà trường đã chuẩn bị đồng thời về đội ngũ giáo viên và chuyên môn. Hoạt động STEAM được triển khai tại trường từ năm học 2022–2023; giáo viên được tập huấn về phương pháp tổ chức hoạt động, cách khai thác học cụ và xử lý những tình huống thực tế khi làm việc với trẻ.

Cô Nguyễn Thi Thanh - Hiệu trưởng Trường Mầm non iSchool Ninh Thuận và giáo viên thực hành với thiết bị STEAM trong buổi tập huấn cùng Công ty New Brain.
Cô Nguyễn Thi Thanh - Hiệu trưởng Trường Mầm non iSchool Ninh Thuận và giáo viên thực hành với thiết bị STEAM trong buổi tập huấn cùng Công ty New Brain.

Nhà trường phối hợp với các chuyên gia STEAM, đại diện Công ty TNHH Thương mại Quốc tế New Brain, tổ chức các buổi tập huấn về hệ thống học cụ STEAM và Robotics. Hơn 35 giáo viên Trường Mầm non iSchool Ninh Thuận đã hoàn thành các yêu cầu đào tạo của chương trình Gigo Seeded Teacher Certification và được cấp chứng nhận bởi Genius Toy Taiwan Co., Ltd.

Song song với đào tạo đội ngũ, học sinh Kindy 4 và Kindy 5 cũng được tham gia các buổi trải nghiệm Robotics cùng giáo viên và chuyên gia, trực tiếp thao tác với học cụ và làm quen với những hoạt động lập trình phù hợp với lứa tuổi.

Các bé khối Kindy 5 vui vẻ trong tiết học STEAM Demo của nhà trường phối hợp với Gigo cùng thực hiện.
Các bé khối Kindy 5 vui vẻ trong tiết học STEAM Demo của nhà trường phối hợp với Gigo cùng thực hiện.

Từ đó, STEAM KIDS được chuẩn bị theo hướng đồng bộ: đội ngũ được đào tạo, học sinh được trải nghiệm, học cụ được lựa chọn và không gian được đầu tư chuyên biệt.

“Để STEAM thực sự trở thành một phương thức học tập hiệu quả ở bậc mầm non, yếu tố quan trọng không chỉ nằm ở thiết bị. Người giáo viên cần hiểu bản chất của hoạt động, biết cách đặt câu hỏi, tạo ra thử thách vừa sức và đồng hành cùng trẻ trong quá trình thử nghiệm. Vì vậy, chúng tôi xác định đầu tư cho đội ngũ phải đi trước và song hành với đầu tư cho không gian”, cô Nguyễn Thị Thanh chia sẻ.

Từ STEAM KIDS đến cách iSchool Ninh Thuận kiến tạo môi trường tuổi thơ

STEAM KIDS là một phần trong định hướng đầu tư dài hạn của Mầm non iSchool Ninh Thuận vào môi trường phát triển của trẻ. Trường được xây dựng trên diện tích khoảng 4.300 m², với tổng mức đầu tư trên 65 tỷ đồng, hệ thống không gian học tập, vui chơi và sinh hoạt được quy hoạch theo hướng rộng mở, gần gũi thiên nhiên.

Không gian mở của phòng STEAM KIDS tại Trường Mầm non iSchool Ninh Thuận.
Không gian mở của phòng STEAM KIDS tại Trường Mầm non iSchool Ninh Thuận.

Trong định hướng đó, cơ sở vật chất không chỉ là những hạng mục phục vụ vận hành, mà trở thành một phần của trải nghiệm giáo dục, tạo thêm cơ hội để trẻ vận động, tương tác, khám phá và thể hiện ý tưởng.

Việc ra mắt phòng học STEAM KIDS trong mùa Tết thiếu nhi năm nay cũng mở thêm một trải nghiệm mới cho tuổi thơ tại iSchool Ninh Thuận. Bên cạnh những niềm vui ngày hội trăng rằm, trẻ có thêm một “trạm sáng tạo” để khám phá thế giới bằng đôi tay và trí tò mò của chính mình.

Với STEAM KIDS, Mầm non iSchool Ninh Thuận không chỉ mở thêm một phòng học mới, mà đang từng bước xây dựng một môi trường nơi sự tò mò được tôn trọng, tư duy được nuôi dưỡng và những ý tưởng đầu tiên của trẻ có không gian để bắt đầu.

#STEAM #mầm non #giáo dục #trẻ em #khai trương #iSchool

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