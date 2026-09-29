Quảng Ninh: Yêu cầu Trường Tiểu học, THCS và THPT Marie Curie Móng Cái hoàn trả tiền cho phụ huynh

TPO - Trước phản ánh về khoản thu 2 triệu đồng/học sinh đầu năm học tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Marie Curie Móng Cái, UBND phường Móng Cái 2 (TP Quảng Ninh) đã yêu cầu nhà trường dừng các khoản thu không đúng quy định, hoàn trả tiền cho phụ huynh.

Ngày 28/9, UBND phường Móng Cái 2 cho biết đã thành lập tổ công tác liên ngành để kiểm tra, xác minh phản ánh liên quan khoản thu 2 triệu đồng/học sinh/năm học tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Marie Curie Móng Cái.

Trường tiểu học, THCS và THPT Marie Curie Móng Cái.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin giáo viên chủ nhiệm thu của mỗi học sinh 2 triệu đồng vào đầu năm học, gây nhiều ý kiến trong phụ huynh.

Phòng Văn hóa, Xã hội phường Móng Cái 2 được giao chủ trì, phối hợp Công an phường và các đơn vị liên quan làm việc với Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và Ban đại diện cha mẹ học sinh để làm rõ quy trình thu, chi cũng như việc vận động xã hội hóa phục vụ năm học mới.

Theo ông lãnh đạo UBND phường Móng Cái 2, kết quả xác minh bước đầu cho thấy khoản tiền 2 triệu đồng/học sinh/năm được dự kiến sử dụng để thuê lao công vệ sinh riêng cho lớp và sửa chữa cơ sở vật chất của lớp. Nội dung này được đưa ra thảo luận tại cuộc họp phụ huynh đầu năm.

Chính quyền địa phương đã yêu cầu nhà trường dừng các khoản thu không đúng quy định, hoàn trả tiền cho phụ huynh và có báo cáo giải trình cụ thể về vụ việc.

Phòng Văn hóa, Xã hội và Công an phường Móng Cái 2 tiếp tục rà soát toàn bộ quy trình thu, chi kinh phí và việc vận động xã hội hóa tại trường, qua đó xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Theo UBND phường Móng Cái 2, nếu quá trình kiểm tra phát hiện hành vi lạm thu, vi phạm quy định tài chính hoặc lợi dụng danh nghĩa phụ huynh để thu tiền sai quy định, các tập thể, cá nhân liên quan sẽ bị xử lý theo quy định.

Năm học 2026-2027 trường Marie Curie Móng Cái có 15 lớp, 390 học sinh, 35 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trường đặt tại 219 đại lộ Hòa Bình, khu Hồng Phong, phường Móng Cái 2, TP. Quảng Ninh.