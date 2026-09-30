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Sức khỏe

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Thí điểm mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày ở TPHCM

Thanh Tâm - Ngô Tùng

TPO - Với khoảng 1,57 triệu người cao tuổi, chiếm 11,4% dân số, TPHCM dự kiến triển khai thí điểm 3 cơ sở chăm sóc người cao tuổi trong 6 tháng, mỗi cơ sở đón 50-100 người sinh hoạt cộng đồng mỗi ngày.

Chiều 29/9, Lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) TPHCM phối hợp Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp tổ chức hội thảo “Sức khỏe cộng đồng lần thứ 5 - Chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng - Vai trò của Lực lượng TNXP thành phố trong thích ứng với già hóa dân số”.

Tại hội thảo đơn vị đề xuất thí điểm mô hình 3 cơ sở chăm sóc người cao tuổi, kết hợp hỗ trợ sức khỏe với sinh hoạt cộng đồng, góp phần san sẻ áp lực chăm sóc cùng các gia đình.

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Ông Triệu Đỗ Hồng Phước trao đổi tại hội thảo.

Tại hội thảo, ông Triệu Đỗ Hồng Phước - Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM - cho biết sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, số người cao tuổi của thành phố năm 2025 ước tính khoảng 1,57 triệu người, chiếm khoảng 11,4% dân số. Theo ông Phước, tuổi thọ tăng lên là thành tựu đáng trân trọng. Song song với việc sống lâu hơn, người cao tuổi ngày càng cần được sống khỏe, an toàn, duy trì khả năng tự chủ, giao tiếp xã hội và có đời sống tinh thần tích cực.

Nhu cầu chăm sóc của mỗi người cũng rất khác nhau. Có người còn khỏe, tự lo được cho bản thân nhưng cần môi trường vận động, giao lưu. Có người suy giảm khả năng vận động, cần phục hồi chức năng hoặc theo dõi sức khỏe thường xuyên. Một số người sống chung với bệnh mạn tính ổn định, cần được hướng dẫn cách duy trì sức khỏe, hạn chế biến chứng. Trong khi đó, nhiều gia đình mong muốn trực tiếp chăm sóc cha mẹ, ông bà nhưng gặp khó khăn về thời gian, kiến thức hoặc điều kiện chăm sóc ban ngày.

Từ thực tế này, ông Phước cho rằng cần tiếp cận việc chăm sóc người cao tuổi một cách toàn diện: từ phòng ngừa bệnh tật, dinh dưỡng, vận động, phục hồi chức năng đến hỗ trợ tinh thần và duy trì khả năng sinh hoạt độc lập.

Sẽ đón 50-100 người cao tuổi mỗi ngày

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Người cao tuổi được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp. Ảnh: Ngô Tùng

Trình bày tham luận, ông Nguyễn Văn Bình - Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM - cho biết đơn vị đang nghiên cứu, chuẩn bị phương án thí điểm mô hình tại 3 khu vực. Công tác chuẩn bị gồm rà soát pháp lý, khảo sát nhu cầu, nhà đất, cơ sở vật chất, nhân lực, tài chính và cơ chế phối hợp.

Theo phương án đang được nghiên cứu, thời gian thí điểm dự kiến kéo dài 6 tháng. Mỗi cơ sở tổ chức sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi với quy mô dự kiến 50 - 100 người/ngày. Cơ sở 1 và cơ sở 2 sẽ nghiên cứu tổ chức thêm hoạt động chăm sóc sức khỏe ban ngày khi vận hành ổn định, dự kiến khoảng 20 người/ngày/cơ sở. Riêng cơ sở 3, trước mắt tập trung vào sinh hoạt cộng đồng; chỉ sau khi đánh giá kết quả thí điểm và đáp ứng đầy đủ điều kiện mới xem xét phát triển chăm sóc lưu trú dài hạn, quy mô dự kiến 300 người.

Về vị trí, cơ sở 1 đặt tại đường Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, do Làng Thiếu niên Thủ Đức quản lý. Cơ sở 2 tại đường Trần Hưng Đạo, phường Vũng Tàu, do Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình quản lý. Cơ sở 3 tại trụ sở HĐND, UBND huyện Bắc Tân Uyên trước đây, do Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân quản lý.

Lực lượng TNXP TPHCM sẽ chỉ đạo triển khai, huy động đội ngũ và nguồn lực hiện có của các đơn vị. Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp phối hợp hỗ trợ chuyên môn y tế và phục hồi chức năng.

Theo ông Bình, giá trị của đợt thí điểm còn nằm ở dữ liệu và kinh nghiệm thực tế để xây dựng mô hình lâu dài. Hiệu quả sẽ được đánh giá qua các tiêu chí: mức độ an toàn, khả năng tiếp cận, sự hài lòng, chất lượng chăm sóc, nhân lực, cơ sở vật chất và chi phí vận hành.

Lực lượng TNXP TPHCM kiến nghị thành phố xem xét chủ trương triển khai thí điểm và hỗ trợ hoàn thiện các điều kiện cần thiết. Các cơ quan chuyên môn được đề nghị phối hợp hướng dẫn tiêu chuẩn chăm sóc, đào tạo nhân lực, tài chính, tài sản công và cung ứng dịch vụ.

Mới đây, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp với xã Cần Giờ và Ban Trị sự Chi hội Tịnh độ cư sĩ Hưng Cần tự tổ chức ra mắt mô hình “Điểm chăm sóc sức khỏe miễn phí đối với người cao tuổi”. Mô hình do Phòng khám Phước Thiện Hưng Cần tự phối hợp Trạm Y tế xã Cần Giờ thực hiện, góp phần chăm lo sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng. Mô hình ưu tiên người cao tuổi thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn và những trường hợp hạn chế trong việc đi lại.

Định kỳ vào buổi sáng của tuần đầu tiên hằng tháng, các thầy thuốc, lương y, bác sĩ Đông y của Chi hội Hưng Cần Tự sẽ phối hợp với bác sĩ, nhân viên y tế Trạm Y tế xã Cần Giờ tổ chức khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe và bốc thuốc nam miễn phí cho người cao tuổi.

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Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc (thứ 5 từ trái qua) trao quà cho người cao tuổi ở xã Cần Giờ tại buổi ra mắt mô hình. Ảnh: Ngô Tùng

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#chăm sóc người cao tuổi #ban ngày #Lực lượng Thanh niên xung phong #dân số #thí điểm #cộng đồng #người cao tuổi

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