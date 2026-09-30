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Thế giới

Pakistan tuyên bố sẽ dùng mọi biện pháp bảo vệ Ả-rập Xê-út trước Houthi

Bình Giang

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan khẳng định nước này sẽ sử dụng “mọi biện pháp sẵn có” để bảo vệ Ả-rập Xê-út trước lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn. Đây là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho đến nay, rằng Islamabad có thể trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột khu vực ngày càng lan rộng.

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Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif. (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Quốc phòng Khawaja Muhammad Asif từ chối cho biết lực lượng Pakistan đã tham gia các cuộc không kích chưa. Tuy nhiên, ông nói năng lực quân sự của Pakistan sẽ được cung cấp cho Ả-rập Xê-út theo hiệp ước phòng thủ chung mà Ả-rập Xê-út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ mới ký gần đây.

“Tôi sẽ không đi vào chi tiết, nhưng rõ ràng khi tôi nói rằng theo thỏa thuận này, chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ Ả-rập Xê-út, điều đó nghĩa là mọi phương tiện chúng tôi có trong tay đều sẽ được sử dụng để hỗ trợ Ả-rập Xê-út. Tôi nghĩ đây là tuyên bố hoàn toàn rõ ràng”, Bộ trưởng Asif nói với các phóng viên trong chuyến thăm Rome ngày 29/9, khi được hỏi liệu Pakistan có tham gia các cuộc không kích nhằm vào lực lượng tại Yemen hay không.

Câu trả lời của ông không xác nhận rõ ràng Pakistan đã tham gia bất kỳ cuộc không kích nào chưa. Ông cũng không cho biết liệu Ả-rập Xê-út có yêu cầu Pakistan hỗ trợ hay không, sau khi bị Houthi tấn công liên tục trong những tuần gần đây.

Phát biểu của ông Asif được đưa ra vài ngày sau khi các tư lệnh quân đội Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả-rập Xê-út gặp nhau tại Riyadh, để bàn cách ứng phó các cuộc tấn công của Houthi.

Ông Asif cho biết Houthi đã tăng cường tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Ả-rập Xê-út, đồng thời mở rộng quyền kiểm soát dọc bờ biển Yemen thuộc Biển Đỏ.

Gần đây, Houthi chiếm thành phố cảng chiến lược Mokha cùng một số đảo trên Biển Đỏ, mở rộng phạm vi kiểm soát về phía eo biển Bab el-Mandeb. Houthi cùng các lực lượng dân quân đồng minh tại Iraq cũng đã tấn công một số cơ sở dầu mỏ của Ả-rập Xê-út và tìm cách ngăn các tàu chở dầu của nước này đi qua eo biển.

Ông Asif gọi Houthi là lực lượng gây hấn, và khẳng định cam kết của Pakistan đối với Ả-rập Xê-út là điều không thể nhầm lẫn.

“Bất kỳ kẻ thù nào của Ả-rập Xê-út cũng là kẻ thù của Pakistan. Điều đó cần phải thật rõ ràng”, ông nói.

Ả-rập Xê-út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ ký Thỏa thuận Phòng thủ chung Mecca hôm 7/8, tuyên bố rằng bất kỳ cuộc tấn công nhằm vào một thành viên sẽ bị coi là cuộc tấn công nhằm vào cả ba nước. Ba nước khẳng định thỏa thuận mang tính phòng thủ và không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

Ả-rập Xê-út là cường quốc dầu mỏ, Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), còn Pakistan sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông Asif không đề cập đến vũ khí hạt nhân và cũng không cho thấy chúng nằm trong cam kết của Pakistan với Ả-rập Xê-út.

Theo AP

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#Pakistan #Phòng thủ tập thể #Arab Saudi #Thổ Nhĩ Kỳ #Houthi #Yemen #Xung đột Trung Đông #chiến tranh Trung Đông #Iran

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