Khởi tố 28 bị can làm sai lệch kết quả quan trắc

TPO - 28 bị can công tác tại các đơn vị thuộc 4 bộ, ngành vừa bị khởi tố điều tra do có hành vi sửa số liệu phân tích quan trắc, thu mẫu phân tích không đúng quy trình.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) vừa khởi tố 28 bị can về hành vi giả mạo trong công tác, quy định tại điểm b khoản 2, điều 359 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều sai phạm trong phân tích dữ liệu quan trắc.

Vụ việc xảy ra tại 10 phòng lab thuộc 4 bộ, ngành: Viện Khoa học công nghệ năng lượng và môi trường (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam); Viện khoa học an toàn và vệ sinh lao động (thuộc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam); Trung tâm môi trường và sản xuất sạch (Cục Kỹ thuật an toàn & Môi trường công nghiệp, Bộ Công thương); Trung tâm Kỹ thuật môi trường và an toàn hóa chất - Viện hóa học Công nghiệp Việt Nam (Bộ Tài chính).

Thiết bị, mẫu phân tích.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các bị can đã có hành vi sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”.

Đồng thời thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, “bán giấy ăn tiền” để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc.

Cơ quan điều tra cho biết, sự việc này đã diễn ra trong thời gian dài.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.