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Sức khỏe

Long Châu hợp lực Santen Nhật Bản, mang các giải pháp nhãn khoa toàn diện đến gần hơn với người Việt

P.V

Hướng đến Ngày Thị giác Thế giới 8/10, Long Châu và Santen Nhật Bản chính thức nâng tầm hợp tác chiến lược, hướng đến xây dựng hành trình chăm sóc mắt toàn diện hơn cho người Việt. Kết hợp chuyên môn nhãn khoa 136 năm của Santen với năng lực tiếp cận cộng đồng của Long Châu, hai bên kỳ vọng đưa các giải pháp từ chăm sóc, bảo vệ thị lực đến hỗ trợ điều trị các bệnh lý về mắt đến gần người dân hơn, góp phần thúc đẩy chăm sóc sức khỏe đôi mắt theo hướng chủ động và bền vững.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Tomoyuki Yoshida - Tổng Giám đốc Santen Khu vực Châu Á, ông Nguyễn Minh Phúc - Tổng Giám Đốc Santen Việt Nam; bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu; ban lãnh đạo của hai đơn vị và đại diện các cơ quan báo chí.

Long Châu hợp lực Santen Nhật Bản, mang các giải pháp nhãn khoa toàn diện đến gần hơn với người Việt ảnh 1

Trong khuôn khổ hợp tác, Long Châu và Santen sẽ triển khai các chương trình chăm sóc và bảo vệ mắt cho người Việt.

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đang ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng. Từ nền tảng đó, việc kết nối nguồn lực của doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực thiết yếu như y tế được kỳ vọng tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, mang lại những giá trị thiết thực cho người dân.

Cụ thể hóa tinh thần hợp tác, trong lĩnh vực nhãn khoa, Long Châu và Santen thắt chặt cam kết đồng hành bền bỉ vì cộng đồng. Phát huy mạng lưới nhà thuốc cộng đồng rộng khắp, “gần dân, sát dân” và nền tảng chuyên môn sâu về nhãn khoa 136 năm của Santen, hai bên cùng hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc mắt, bảo vệ thị lực, tăng cường tiếp cận các giải pháp điều trị chất lượng, từ đó góp phần cải thiện sức khỏe mắt cho người dân Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Tomoyuki Yoshida - Tổng Giám đốc Santen Khu vực Châu Á cho biết: “Hợp tác ngày hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ bền vững giữa hai bên, đồng thời thể hiện cam kết chung trong việc cải thiện sức khỏe đôi mắt tại Việt Nam. Trong 136 năm qua, Santen luôn dành trọn tâm huyết cho lĩnh vực nhãn khoa, với sứ mệnh nâng cao hạnh phúc và chất lượng cuộc sống của mọi người thông qua chăm sóc mắt, đồng thời hướng đến sự phát triển bền vững. Việt Nam tiếp tục là một thị trường quan trọng đối với Santen. Chúng tôi cam kết đóng góp vào việc nâng cao nhận thức về sức khỏe đôi mắt cũng như khả năng tiếp cận các giải pháp chăm sóc mắt cho người Việt Nam.”

Long Châu hợp lực Santen Nhật Bản, mang các giải pháp nhãn khoa toàn diện đến gần hơn với người Việt ảnh 2

Ông Tomoyuki Yoshida - Tổng Giám đốc Santen Khu vực Châu Á.

Chung tinh thần vì một Việt Nam khỏe mạnh, bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu nhấn mạnh: “Với hệ thống nhà thuốc, trung tâm tiêm chủng phủ khắp 34 tỉnh thành, cùng đội ngũ nhân sự y tế vững chuyên môn, Long Châu tự hào là “điểm chạm y tế đầu tiên”, cánh tay nối dài của ngành y tế Việt Nam trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi đang phục vụ hơn 36 triệu khách hàng thân thiết, tương đương hơn ⅓ dân số Việt Nam. Khách hàng đến với chúng tôi không chỉ để mua thuốc mà còn để tìm kiếm sự an tâm và tư vấn chuyên sâu. Với chuyên môn và sự tận tâm, đội ngũ dược sĩ cộng đồng của chúng tôi đồng hành bền bỉ cùng người dân trên hành trình phòng ngừa và quản lý các bệnh lý về mắt, góp phần lan tỏa các kiến thức y khoa chuẩn mực, vì sức khỏe người dân.”

“Bên cạnh nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ dược sĩ, thông qua hợp tác chiến lược toàn diện, chúng tôi mong muốn cùng Santen mở rộng các chương trình giáo dục sức khỏe, tăng cường tư vấn và hỗ trợ phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường về mắt, giúp người dân có thêm kiến thức và cơ hội chủ động chăm sóc, bảo vệ thị lực. Sắp tới, Long Châu và Santen sẽ đồng hành triển khai chương trình “Doctor In Store” - đưa bác sĩ đến gần người dân hơn, mở rộng cơ hội để người dân được gặp các chuyên gia y tế, nhận tư vấn sức khỏe, tầm soát miễn phí các bệnh lý về mắt ngay tại nhà thuốc Long Châu. Chúng tôi cam kết hành động bằng tri thức và trái tim để cùng đối tác xây dựng một Việt Nam mắt sáng, khỏe mạnh.”, bà Nguyễn Đỗ Quyên chia sẻ thêm.

Long Châu hợp lực Santen Nhật Bản, mang các giải pháp nhãn khoa toàn diện đến gần hơn với người Việt ảnh 3

Bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu.

Theo ngành y tế, sức khỏe mắt của người Việt hiện đang đối mặt với nhiều thách thức. Khảo sát của Bệnh viện Mắt Trung ương cho thấy, tỷ lệ trẻ em mắc tật khúc xạ tại Hà Nội lên tới 51%, trong khi tại TP.HCM là 75,6%. Trên cả nước, ước tính có khoảng 3 - 5 triệu trẻ từ 5 - 15 tuổi mắc các tật khúc xạ (1). Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, nếu không triển khai các biện pháp can thiệp và phòng ngừa hiệu quả, đến năm 2050, tỷ lệ trẻ em Việt Nam mắc cận thị có thể lên tới 90%. (2)

Các chuyên gia cho rằng, những con số trên cho thấy cận thị ở trẻ em không còn là vấn đề riêng của ngành nhãn khoa mà đang trở thành một vấn đề sức khỏe cộng đồng, cần được phát hiện, theo dõi và can thiệp từ sớm.

Từ thực tế đó, Long Châu và Santen phối hợp triển khai chuỗi hoạt động giáo dục sức khỏe trên đa kênh, góp phần trang bị kiến thức đúng cho người dân, nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe đôi mắt. Các chuyên gia và bác sĩ đầu ngành sẽ đồng hành cùng chương trình, cung cấp kiến thức y khoa chuẩn mực, giúp người dân hiểu rõ hơn về các bệnh lý thường gặp ở mắt, nhận biết dấu hiệu, các lưu ý quan trọng trong chăm sóc thị lực…

Long Châu hợp lực Santen Nhật Bản, mang các giải pháp nhãn khoa toàn diện đến gần hơn với người Việt ảnh 4

Hàng trăm dược sĩ Long Châu tham gia chương trình đào tạo về nhận biết và xử lý các triệu chứng nhãn khoa thường gặp tại nhà thuốc.

Song song, hai bên đẩy mạnh tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng, mang đến cơ hội tầm soát sớm, tư vấn và tiếp cận các giải pháp phù hợp cho người dân, nổi bật là chương trình “Doctor In Store” sắp tới.

Đồng thời, công tác đào tạo năng lực chuyên môn và kỹ năng tư vấn cho dược sĩ cũng được chú trọng. Trong khuôn khổ lễ ký kết, hàng trăm dược sĩ Long Châu đã được ThS.BCSKI. Nguyễn Đình Cang - Bệnh viện Mắt TP.HCM chia sẻ về "Hướng dẫn phân biệt và xử lý các triệu chứng nhãn khoa thường gặp tại nhà thuốc". Đại diện Long Châu đánh giá, việc được đào tạo, chuẩn hóa kỹ năng thường xuyên là nền tảng quan trọng để các dược sĩ cộng đồng tiếp tục chăm lo và bảo vệ sức khỏe người dân bằng sự tận tâm và chuyên môn vững vàng.

Long Châu hợp lực Santen Nhật Bản, mang các giải pháp nhãn khoa toàn diện đến gần hơn với người Việt ảnh 5

Hợp tác giữa Long Châu và Santen hướng đến kết hợp thế mạnh chuyên môn nhãn khoa với mạng lưới nhà thuốc “gần dân, sát dân”, mở rộng điểm chạm chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trước đó, vào tháng 3 năm nay, Long Châu và Santen đã cùng triển khai dự án “Sàng lọc khô mắt và Chăm sóc bảo vệ mắt trong môi trường thiết bị kỹ thuật số” trên quy mô toàn quốc. Hai đơn vị ra mắt bộ câu hỏi tầm soát khô mắt online được bảo trợ chuyên môn từ Hội Nhãn khoa Việt Nam - công cụ sàng lọc nhanh chóng được thiết kế dựa trên cơ sở khoa học, giúp người dùng dễ dàng đánh giá nguy cơ khô mắt. Ông Nguyễn Minh Phúc - Tổng Giám Đốc Santen Việt Nam cho biết, khoảng 75% người tham gia khảo sát được ghi nhận có dấu hiệu khô mắt ở các mức độ khác nhau, trong đó phần lớn thuộc nhóm tuổi lao động từ 18 - 40 tuổi. Điều này cho thấy các vấn đề về mắt đang ngày càng phổ biến cùng với xu hướng sử dụng thiết bị số kéo dài.

Nối dài mối quan hệ chiến lược toàn diện, Long Châu và Santen sẽ tiếp tục sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ mắt cộng đồng với phương châm: Lấy phòng ngừa làm trọng tâm, lấy khoa học làm nền tảng và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Trong đó, Santen đóng góp chuyên môn và kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực nhãn khoa, đồng thời mang đến những giải pháp chăm sóc và bảo vệ thị lực tiên tiến. Long Châu tiếp tục phát huy năng lực tiếp cận cộng đồng thông qua mạng lưới hơn 2.700 nhà thuốc phủ khắp 34 tỉnh thành, đội ngũ 22.000 dược sĩ cùng nền tảng công nghệ hiện đại; góp phần đưa các chương trình chăm sóc sức khỏe, sản phẩm và dịch vụ an toàn, minh bạch đến gần hàng triệu gia đình Việt.

Cộng hưởng nguồn lực và thế mạnh, hai đơn vị kỳ vọng hợp tác sẽ tạo bước tiến mới trong chăm sóc và bảo vệ mắt cho người Việt, mở ra “hệ sinh thái” chăm sóc sức khỏe bền vững. Qua đó, hai bên nỗ lực đóng góp thiết thực vào mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người dân, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.

#Long Châu #Santen #Chăm sóc mắt #Chương trình y tế cộng đồng #Nhãn khoa

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