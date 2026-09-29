Học một năm tại HUTECH, nhận bằng cử nhân Quản trị kinh doanh do Đại học Lincoln cấp

Sinh viên năm 03 hoặc cử nhân đã tốt nghiệp Cao đẳng hoàn toàn có thể chinh phục tấm bằng Cử nhân Đại học Lincoln (Hoa Kỳ) chỉ trong vòng 01 năm với chương trình liên thông tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Lộ trình 3 học kỳ cho sinh viên năm 3 và cử nhân cao đẳng

Chương trình Liên thông Cử nhân Đại học Lincoln (Hoa Kỳ) dành cho sinh viên năm 3 các ngành phù hợp tại các trường đại học trên toàn quốc, hoặc người đã tốt nghiệp cao đẳng. Thay vì bắt đầu lại một chương trình đại học mới, người học có thể tận dụng nền tảng đã tích lũy để tiếp tục hoàn thiện trình độ cử nhân trong 1 năm, tương đương 3 học kỳ.

Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên nhận bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh do Đại học Lincoln cấp, được Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam công nhận.

Chương trình trang bị kiến thức quản trị kinh doanh qua 11 học phần chuyên môn và bổ trợ

Chương trình đào tạo tập trung vào lĩnh vực Quản trị kinh doanh với 11 học phần xoay quanh quản trị doanh nghiệp, tài chính - kinh doanh và các vấn đề kinh tế - xã hội. Qua đó, sinh viên được trang bị kiến thức tổng quan về hoạt động doanh nghiệp và những yếu tố tác động đến quá trình quản trị, phát triển kinh doanh.

Lộ trình một năm tại HUTECH giúp sinh viên năm 3 và cử nhân cao đẳng sở hữu tấm bằng Hoa Kỳ

Để tham gia chương trình, người học cần đáp ứng yêu cầu học thuật tương ứng và đạt trình độ tiếng Anh B2 theo Khung tham chiếu trình độ chung châu Âu (CEFR) hoặc tương đương.

Hồ sơ xét tuyển gồm các giấy tờ về quá trình học tập, văn bằng/chứng chỉ đã có, chứng chỉ tiếng Anh cùng các giấy tờ cá nhân theo yêu cầu của chương trình. Lệ phí xét tuyển là 2.500.000 đồng/hồ sơ; thông tin học phí được tư vấn trực tiếp theo chính sách tuyển sinh hiện hành.

Chương trình nhận hồ sơ đến hết ngày 30/11/2026, dự kiến nhập học vào tháng 01/2027.

Học cùng giảng viên quốc tế, mở rộng trải nghiệm nghề nghiệp

Điểm đáng chú ý của chương trình nằm ở trải nghiệm học tập quốc tế xuyên suốt quá trình đào tạo. Sinh viên học bằng tiếng Anh và trực tiếp làm việc với đội ngũ giảng viên Đại học Lincoln tại HUTECH, qua đó vừa tiếp cận kiến thức chuyên môn, vừa tăng khả năng sử dụng ngoại ngữ trong môi trường học thuật.

Trên lớp, kiến thức quản trị được đặt vào những tình huống cụ thể thông qua phương pháp case study. Sinh viên phân tích vấn đề thực tế, xây dựng phương án, đưa ra quyết định và bảo vệ quan điểm thay vì chỉ tiếp nhận lý thuyết. Cách học này góp phần phát triển tư duy quản trị và sự chủ động khi xử lý các vấn đề thực tiễn.

Giảng viên Đại học Lincoln trực tiếp hướng dẫn sinh viên qua các nội dung chuyên môn và tình huống thực tế

Không gian học tập còn được mở rộng qua các dự án toàn cầu, hoạt động làm việc nhóm với sinh viên nước ngoài và chương trình trao đổi cùng các trường đối tác quốc tế. Việc thường xuyên sử dụng tiếng Anh để học tập, trao đổi và phối hợp công việc giúp các bạn từng bước làm quen với cách giao tiếp và làm việc trong môi trường đa văn hóa.

Song song với chương trình chính khóa, sinh viên có cơ hội tham gia các cuộc thi học thuật, workshop và seminar chuyên ngành như iHUTECH Debate Championship, iHUTECH The Reviewer, Spell-Culator,... Đây là những không gian để người học thử sức với các tình huống thực tế, rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và xây dựng thương hiệu cá nhân.

Sinh viên tiếp cận doanh nghiệp và cơ hội tuyển dụng ngay trong quá trình học

Các hoạt động kết nối doanh nghiệp như iHUTECH Career Connection Day cũng tạo điều kiện để sinh viên gặp gỡ nhà tuyển dụng, tìm hiểu yêu cầu thực tế của thị trường lao động và trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng ngay tại trường, từ đó rút ngắn khoảng cách giữa học tập và môi trường làm việc thực tế.