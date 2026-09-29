THE GRAND BEAT - Sangsang: Khẳng định chất lượng giáo dục vượt trội

Tối ngày 27/9/2026, sự kiện THE GRAND BEAT đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, giáo viên và công chúng. Thông qua chương trình, Sangsang không chỉ tri ân và tôn vinh những giá trị cao quý của nghề giáo, mà còn tiếp tục khẳng định vị thế cùng chất lượng giáo dục vượt trội, từng bước đóng góp vào sự nâng tầm giáo dục nước nhà.

THE GRAND BEAT – Kết nối và truyền cảm hứng giáo dục

Trong giáo dục hiện đại, không có một công thức chung cho tất cả, bởi mỗi học sinh đều sở hữu năng lực tư duy và phong cách học tập riêng biệt. Bằng cái tâm với nghề, mỗi người thầy, người cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền lửa, khơi dậy những nguồn cảm hứng vô tận và trở thành một phần quan trọng trong hành trình trưởng thành của học sinh. Chính sự tận tâm, tài năng và những giá trị mà thầy cô mang lại đã khiến họ trở thành “thần tượng” trong lòng học sinh – những người thầy được yêu mến, ngưỡng mộ và tin tưởng. Và phía sau mỗi “thần tượng” ấy luôn có những “fan” đặc biệt – chính là học sinh, những người dõi theo, yêu mến và tiếp thêm động lực để thầy cô không ngừng cống hiến.

Người thầy cầm phấn, người nghệ sĩ cầm micro – khác nhau về lĩnh vực và cách thức truyền tải, nhưng đều có chung một điểm: họ dùng tri thức, tài năng và cảm xúc để chạm đến trái tim của những người trẻ. Nếu người nghệ sĩ truyền cảm hứng qua âm nhạc và sân khấu, người thầy truyền cảm hứng qua từng bài giảng và hành trình đồng hành cùng học sinh. Và với mỗi học sinh, cả thầy cô và nghệ sĩ đều có thể trở thành những “thần tượng” theo một cách rất riêng, có những cộng đồng “fan” riêng cùng đồng hành và lan tỏa những giá trị tích cực.

Đó cũng chính là lý do THE GRAND BEAT quy tụ cả những người thầy được học sinh yêu mến và những nghệ sĩ được giới trẻ ngưỡng mộ. Bởi tại đây, có 2 thần tượng đứng trên sân khấu. Và dù là thầy cô hay nghệ sĩ, họ đều có những “fan” của riêng mình – những học sinh đang hiện diện tại THE GRAND BEAT để gặp gỡ, giao lưu và nói lời yêu mến với thần tượng của mình.

Nâng tầm chất lượng giáo dục– kiến tạo những giá trị bền vũng cho tương lai

Bên cạnh đội ngũ giáo viên chất lượng tại Sangsang, sự góp mặt của các ca sĩ khách mời như Quân A.P, Hà Đức Tâm, Doãn Hiếu, Ngô Trúc Linh cùng những khoảnh khắc giao lưu thăng hoa đã biến "THE GRAND BEAT" thành một ngày hội thực sự – nơi năng lượng tích cực được lan tỏa trọn vẹn.

Đội ngũ giáo viên chất lượng và khách mời tham gia sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, bạn Thanh Bình – Thủ khoa khối C00 tại lớp học của Sangsang chia sẻ: “Em thấy THE GRAND BEAT rất đặc biệt vì đây không chỉ là sự kiện dành cho một khóa học mà là dịp để học sinh từ nhiều khóa cùng hội tụ, gặp gỡ và chia sẻ với nhau. Em cũng rất thích không khí khi các bạn được gặp trực tiếp những ‘thần tượng’ của mình, từ thầy cô đến các ca sĩ, và cùng nhau tạo nên một cộng đồng fan rất đặc biệt. Em từng học Sử cô Sen – khóa Đồng Khởi 5 nên càng trân trọng cơ hội được gặp cô ngoài đời và kết nối với những người thầy mình yêu mến.”

SANGSANG – Khẳng định vị thế vượt trội trong kỷ nguyên số

Đằng sau sự thăng hoa của người thầy trên sân khấu hay những lớp học thu hút hàng ngàn sĩ tử là một bộ máy vận hành chuyên nghiệp. SANGSANG tự hào cung cấp giải pháp toàn diện "4 trong 1", giải quyết triệt để những "điểm nghẽn" mà các giáo viên dạy trực tuyến thường gặp phải:

Nền tảng công nghệ toàn diện (Platform): Tích hợp đầy đủ các tính năng hiện đại từ Livestream, Thi thử online, Xem lại video bài giảng, Công cụ Zoom giảng dạy cho đến Hệ thống quản trị CRM. Giải pháp giúp thầy cô và học sinh dễ dàng tương tác, kết nối học tập mọi lúc, mọi nơi trên toàn quốc. Chuẩn hóa & Sản xuất giáo trình: Chuyển hóa tài liệu giảng dạy của thầy cô thành các sản phẩm tri thức hoàn chỉnh. SANGSANG đảm nhận trọn gói từ khâu hiệu đính, thiết kế, biên tập, in ấn, xuất bản sách in/ebook cho đến khâu vận chuyển tận tay học sinh. Chiến lược Marketing đột phá: Với triết lý "Bài giảng hay chỉ thực sự giá trị khi đến đúng người cần", SANGSANG xây dựng chiến lược truyền thông cá nhân hóa cho từng giáo viên hoặc nhóm giáo viên, giúp lan tỏa thương hiệu và thu hút hiệu quả tệp học sinh phù hợp. Hệ thống Tư vấn & Chăm sóc khách hàng: Với chính sách giá hợp lý cùng đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm, SANGSANG trực tiếp tương tác, lắng nghe nhu cầu và hỗ trợ học sinh chọn đúng khóa học phù hợp.

Đặc biệt, nhằm nâng cao chất lượng đầu ra, SANGSANG còn triển khai Đội ngũ Chủ nhiệm Online. Mỗi khóa học được chia thành từng nhóm nhỏ để sát sao tiến độ, hỗ trợ và quản lý việc học trực tuyến một cách bài bản, giúp học sinh luôn giữ vững phong độ và đạt kết quả tốt nhất.

Bước vào kỷ nguyên công nghệ phát triển vượt bậc, các tổ chức giáo dục được đòi hỏi phải vươn mình mạnh mẽ hơn nữa — không chỉ góp phần phát triển kinh tế nước nhà mà còn thúc đẩy, nâng cao chất lượng giáo dục. Ông Lee Sung Gun – Nhà đồng sáng lập, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần MHNG chia sẻ: “Trong kỷ nguyên số, giáo dục không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức đơn thuần, mà còn là nghệ thuật truyền cảm hứng và xây dựng cộng đồng. Với hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, SANGSANG đã và đang khẳng định vị thế là người đồng hành tin cậy, giúp các thầy cô an tâm cống hiến chuyên môn. Khẳng định thương hiệu cá nhân và đội ngũ giáo viên phát triển bền vững.