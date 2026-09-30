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Gã phong trần trở lại đường đua trăm tỷ

Hạ Đan

TPO - Sau cú hụt phòng vé của "Hộ linh tráng sĩ", Quách Ngọc Ngoan xuất hiện trong "Trại buôn người" - vượt 100 tỷ đồng chỉ sau vài ngày ra rạp. Chuỗi vai diễn liên tiếp đang đưa anh trở lại cuộc đua điện ảnh, từng bước khôi phục vị thế sau những năm sự nghiệp gián đoạn vì biến cố cá nhân.

Cuối tháng 9, hai bộ phim có Quách Ngọc Ngoan góp mặt đứng ở những vị trí gần như đối lập. Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh đạt khoảng 38,2 tỷ đồng sau gần một tháng công chiếu, sắp rút khỏi rạp, chấp nhận thất bại không thể cứu vãn ở phòng vé.

Trong khi đó, Trại buôn người vượt 100 tỷ đồng sau khi chính thức khởi chiếu ngày 25/9, gần như chắc chắn sẽ thắng về doanh thu.

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Hình ảnh của Quách Ngọc Ngoan trong Trại buôn người.

Nếu tính những phim ra rạp từ đầu năm, Quách Ngọc Ngoan có Thiên đường máu, Báu vật trời cho, Hộ linh tráng sĩTrại buôn người, sắp tới Huyết thống khởi chiếu tháng 10.

Đây là tần suất không thường thấy ở điện ảnh Việt, nhất là với một người từng rời xa màn ảnh nhiều năm. Tất nhiên, trong quãng thời gian đó, Quách Ngọc Ngoan khẳng định anh chưa từng nghĩ sẽ bỏ nghề.

Bốn phim liên tiếp mở ra những phiên bản khác nhau của Quách Ngọc Ngoan. Phú của Thiên đường máu và Tài trong Trại buôn người cùng thuộc thế giới tội phạm. Thiên của Báu vật trời cho là gã giang hồ si tình mang màu sắc hài. Đây là dạng nhân vật tạo cơ hội để họ Quách nới lỏng vẻ lạnh lùng, đưa sự vụng về trong tình cảm vào một diện mạo vốn dễ gây định kiến là đào hoa, tay chơi.

Đến Hộ linh tráng sĩ, Tả tướng quân dường như là một nhân dạng khác hẳn kinh nghiệm diễn của Quách Ngọc Ngoan. Và nếu có thể nói điểm cộng sáng nhất trong màn diễn xuất của Hộ linh tráng sĩ, thì hẳn không thể không kể đến cặp bài trung Hữu tướng của Jonny Trí Nguyễn và Tả tướng của Quách Ngọc Ngoan.

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Gương mặt phong trần, vẻ nam tính và khí chất bất cần giúp nam diễn viên thuận lợi bước vào những vai đàn ông nguy hiểm.

Không phải ngẫu nhiên, đạo diễn Victor Vũ đánh giá Quách Ngọc Ngoan là một trong những gương mặt nam tính nhất màn ảnh Việt. Anh sở hữu diện mạo phong trần, dễ tạo cảm giác về một nhân vật đã trải qua nhiều va đập, là cái típ “trai hư” kiểu Rhett Butler (Cuốn theo chiều gió) mà điện ảnh Việt dường như mới chỉ “đào” được ở Thương Tín.

Đặt cạnh kiểu nam chính trẻ trung, sáng sủa, thuận lợi với chuyện tình yêu, Quách Ngọc Ngoan rõ ràng mang đến cho màn ảnh một màu sắc khác hẳn. Bởi khi cảm giác nguy hiểm và sức quyến rũ có thể cùng tồn tại trên một gương mặt, việc phân định thiện ác sẽ trở nên khó đoán, và vì thế thú vị hơn.

Trong Trại buôn người, Quách Ngọc Ngoan đóng Tài - kẻ quản lý trại tàn nhẫn. Nam diễn viên từng lo vai này trùng màu với Phú của Thiên đường máu, nên trao đổi cùng đạo diễn để nhấn vào sự toan tính và bản năng sinh tồn.

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Quách Ngọc Ngoan trong phim Huyết thống.

Điểm đáng ghi nhận ở Quách Ngọc Ngoan là diễn xuất chắc, đài từ tốt và phong độ cả ở hai dạng vai, chính diện và phản diện. Quách Ngọc Ngoan của hiện tại khiến nhiều người liên tưởng đến Thương Tín của thời hoàng kim.

Thương Tín có thể cân cả vai anh hùng lẫn kẻ cướp: Thiếu tá Lưu Kỳ Vọng của Ván bài lật ngửa, Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn và Bạch Hải Đường của Săn bắt cướp. Ba dạng vai ấy không chỉ cho thấy biên độ diễn xuất hiếm thấy của một tài tử Việt, mà còn tạo nên tam giác nhân vật mà thế hệ sau khó lòng thay thế.

Đánh giá về triển vọng của Quách Ngọc Ngoan, đạo diễn Đình Dũng cho rằng tiềm năng của Quách Ngọc Ngoan nằm ở khả năng đảm nhận những nhân vật có sức nặng tâm lý.

"Diện mạo phong trần, đài từ tốt và vẻ từng trải là vốn quý, nhất là với những vai đàn ông mang nhiều mâu thuẫn. Anh có thể gợi cảm giác nhân vật đã sống một cuộc đời phức tạp trước khi xuất hiện trên màn ảnh. Đó là lợi thế mà tạo hình khó bù đắp cho một diễn viên thiếu khí chất", đạo diễn nói.

Tuy nhiên, nếu liên tục giao cho Ngoan những vai giang hồ, gai góc, điện ảnh sẽ sớm khai thác cạn phần dễ nhận thấy nhất ở anh.

"Tôi muốn nhìn thấy anh trong vai một người cha bất lực, một người đàn ông thất thế hoặc một nhân vật phải che giấu sự yếu đuối bằng quyền lực. Những vai ấy có thể thử thách khả năng tiết chế, biểu đạt tổn thương và xử lý những chuyển biến tinh vi. Sự trở lại dày đặc đem đến cơ hội, nhưng cuối cùng vẫn phải là chất lượng vai diễn mới quyết định anh tiến được bao xa. Ngoan còn dư địa, đặc biệt ở những vai có xung đột nội tâm", đạo diễn Đình Dũng nhận định.

Huyết thống dự kiến khởi chiếu 30/10. Phim kinh dị tâm linh quy tụ dàn diễn viên như Quang Tuấn, Quách Ngọc Ngoan, Lan Phương.

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#Quách Ngọc Ngoan #Trại buôn người #điện ảnh Việt #vai diễn #phim bom tấn #diễn xuất #vai phản diện #ngôi sao

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