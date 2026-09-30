Liên Hợp Quốc sắp có nữ tổng thư ký đầu tiên sau hơn 80 năm?

TPO - Một cuộc thăm dò không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho thấy, cựu Phó Tổng thống Costa Rica - bà Rebeca Grynspan - hiện đang ở vị trí dẫn đầu trong cuộc đua trở thành Tổng thư ký thứ 10 của Liên Hợp Quốc. Trong lịch sử hơn 80 năm của Liên Hợp Quốc, chưa từng có nữ Tổng thư ký nào được ghi nhận.

Cựu Phó Tổng thống Costa Rica - bà Rebeca Grynspan. (Ảnh: Reuters)

Cuộc bỏ phiếu kín lần thứ tư của Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên đã diễn ra sau cuộc họp của các nhà lãnh đạo thế giới tại Đại hội đồng ở New York vào tuần trước.

Các cuộc bỏ phiếu lần thứ nhất và thứ ba, được tổ chức vào tháng 7 và tháng 9, cũng cho thấy bà Grynspan dẫn trước với cách biệt sít sao, trong khi cuộc bỏ phiếu tháng 8 lại đưa Đại sứ Guyana tại Liên Hợp Quốc - Carolyn Rodrigues-Birkett - lên vị trí dẫn đầu.

Sau khi cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet rút lui khỏi cuộc đua trong tháng này, hiện có bảy ứng cử viên đang tranh cử để kế nhiệm Tổng thư ký Antonio Guterres. Ông Guterres sẽ rời nhiệm sở vào cuối năm nay sau hai nhiệm kỳ 5 năm. Ngoài ra, vẫn có thể có thêm các ứng cử viên khác tham gia cuộc đua.

Người đắc cử sẽ phải giải quyết hàng loạt cuộc khủng hoảng, bao gồm các cuộc xung đột, việc Mỹ cắt giảm đóng góp cho Liên Hợp Quốc và tầm ảnh hưởng chính trị ngày càng suy giảm của tổ chức này.

Năm quốc gia có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an - gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp và Anh - cần phải thống nhất về một ứng cử viên. Khi ông Guterres được chọn vào năm 2016, Hội đồng Bảo an đã phải trải qua sáu vòng bỏ phiếu thăm dò mới đạt được sự đồng thuận.

Cuối cùng, Hội đồng Bảo an sẽ chính thức đề cử một ứng cử viên để Đại hội đồng (gồm 193 quốc gia thành viên) tiến hành bầu chọn. Từ lâu, Đại hội đồng vẫn thường phê chuẩn lựa chọn của Hội đồng Bảo an.

Trong lịch sử hơn 80 năm của Liên Hợp Quốc, chưa từng có người phụ nữ nào giữ chức Tổng thư ký.

Tại các vòng bỏ phiếu thăm dò - dự kiến ​​sẽ còn tiếp diễn thêm vài vòng nữa, các thành viên Hội đồng Bảo an sẽ bỏ phiếu kín để thể hiện quan điểm "ủng hộ", "không ủng hộ" hoặc "không có ý kiến" đối với các ứng cử viên.

Theo các nguồn thạo tin, bà Grynspan đã nhận được 10 phiếu ủng hộ, 3 phiếu không ủng hộ và 2 phiếu không có ý kiến. Trong khi đó, bà Rodrigues-Birkett nhận được 8 phiếu ủng hộ, 6 phiếu không ủng hộ và 1 phiếu không có ý kiến.

Ông Rafael Grossi người Argentina - Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và là nhân vật có uy tín - cũng nhận được 8 phiếu ủng hộ và 7 phiếu không ủng hộ.