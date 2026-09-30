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Xã hội

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Người dân Hà Nội trực tiếp 'chấm điểm' chất lượng dịch vụ Y tế, Giáo dục, Đất đai

Trần Hoàng

TPO - Thái độ của cán bộ, cơ sở vật chất hay quy trình giải quyết thủ tục tại bệnh viện, trường học, văn phòng nhà đất... ra sao sẽ do chính người dân trực tiếp đánh giá - theo kế hoạch khảo sát vừa được UBND TP Hà Nội ban hành.

UBND TP Hà Nội cho biết, từ tháng 9/2026, Hà Nội tiến hành triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự cung ứng dịch vụ công thuộc một số lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2026.

Việc khảo sát tập trung vào 3 lĩnh vực gồm: Giáo dục và Đào tạo, Y tế và Đất đai, nhằm đo lường một cách khoa học, khách quan và có hệ thống mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung ứng dịch vụ công của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Qua đó phản ánh trung thực hiệu quả phục vụ, mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội trong các lĩnh vực được lựa chọn khảo sát, đo lường.

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Điểm phục vụ hành chính công phường Cửa Nam, Hà Nội

Kết quả khảo sát sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu tin cậy và thông tin phản hồi đa chiều giúp các cơ quan quản lý nhà nước nhận diện đầy đủ các điểm mạnh, tồn tại, hạn chế trong quá trình cung ứng dịch vụ công; từ đó đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch.

Đồng thời kết quả khảo sát cũng góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời gắn mức độ hài lòng của người dân với công tác đánh giá, xếp loại và thi đua - khen thưởng. Qua đó, thành phố có thêm căn cứ để nâng cao chất lượng phục vụ và củng cố niềm tin của người dân, tổ chức.

Đối tượng khảo sát là cá nhân, người đại diện tổ chức đã thực hiện thủ tục hành chính tại các Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội từ ngày 1/1/2026 đến thời điểm khảo sát. Nội dung khảo sát tập trung vào 3 lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo (Sở Giáo dục và Đào tạo), Y tế (Sở Y tế) và Đất đai (Sở Nông nghiệp và Môi trường).

Tại UBND các xã, phường, đối tượng khảo sát gồm người dân đại diện hộ gia đình từ đủ 18 tuổi, có đủ năng lực hành vi, biết đọc, biết viết; cá nhân, người đại diện tổ chức đã giao dịch TTHC tại cơ quan quản lý nhà nước thành phố Hà Nội từ ngày 1/1/2026 tới thời điểm khảo sát. Với từng lĩnh vực, đối tượng được khảo sát gồm giáo viên, học sinh cấp 3, phụ huynh học sinh; bệnh nhân nội trú, ngoại trú và người nhà bệnh nhân; người dân đã và đang thực hiện dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Việc khảo sát được tiến hành trên địa bàn thành phố Hà Nội, tại các cơ sở, địa điểm phù hợp với từng lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực giáo dục khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố, các điểm hỗ trợ dịch vụ hành chính công số, các trường học và hộ gia đình; lĩnh vực y tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố, các điểm hỗ trợ dịch vụ hành chính công số, bệnh viện, trung tâm y tế và hộ gia đình; lĩnh vực đất đai tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, các điểm phục vụ hành chính công xã, phường và hộ gia đình.

Kết quả đo lường mức độ hài lòng được phân loại theo 4 mức: Tốt từ 90% trở lên; khá từ 70% đến dưới 90%; trung bình từ 50% đến dưới 70%; kém dưới 50%.

Thời gian khảo sát được thực hiện từ tháng 9 đến tháng 12/2026.

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#Khảo sát chất lượng dịch vụ công #Hà Nội #Chất lượng dịch vụ y tế #Chất lượng dịch vụ giáo dục #Chất lượng dịch vụ đất đai

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