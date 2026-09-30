Lào Cai truy điệu, an táng 71 hài cốt liệt sĩ

TPO - Sáng 30/9, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ phường Cam Đường (tỉnh Lào Cai) tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ. Trong số này, hai liệt sĩ đã xác định được danh tính, trở về với gia đình sau nhiều năm chờ đợi.

Dự lễ có bà Phạm Thị Thanh Trà - Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; ông Đỗ Ngọc Huỳnh - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Phạm Đức Duyên - Chính ủy Quân khu 2; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lào Cai, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đông đảo Nhân dân.

Tại buổi lễ, các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đọc lời điếu, ông Giàng Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Lào Cai về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhấn mạnh: Sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ là sự mất mát to lớn của gia đình, quê hương và đất nước. Những người lính đã gửi lại tuổi thanh xuân, máu xương trong cuộc đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, chung sức, đồng lòng khắc phục khó khăn, phát huy ý chí kiên cường của các thế hệ cha anh; bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và biên cương Tổ quốc; xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng phát triển, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương hài cốt các Anh hùng liệt sĩ.

Tại tỉnh Lào Cai, từ khi triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đến nay, địa phương đã tìm kiếm, quy tập được 90 hài cốt liệt sĩ. Trong số này, 8 hài cốt liệt sĩ đã xác định được danh tính.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai, Quân khu 2 di chuyển hài cốt đến nơi an táng.

Cơ quan chức năng đã hoàn thành khai quật 1.250 mộ, lấy 820 mẫu sinh phẩm và thu nhận 3.115 mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Trong 71 hài cốt liệt sĩ được truy điệu, an táng lần này, có 16 hài cốt đủ điều kiện lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Hai liệt sĩ đã xác định được danh tính gồm: Trung úy Lý A Tờ (sinh năm 1944, Đồn phó Đồn Biên phòng Nậm Mít, hy sinh ngày 17/2/1979, nguyên quán Cốc Mỳ, Bát Xát, Lào Cai); Binh nhì Triệu Văn Mão (sinh năm 1958, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Mít, hy sinh ngày 17/2/1979, nguyên quán Khánh Thiện, Lục Yên, Hoàng Liên Sơn).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà Ban Quản lý Nghĩa trang phường Cam Đường và xã Bảo Thắng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà thân nhân các liệt sĩ. (Ảnh: Thu Giang)

Tại buổi lễ, ông Lý Tiến Nam - con liệt sĩ Lý A Tờ, bày tỏ xúc động khi được đón người thân trở về với quê hương, gia đình. Theo ông Lý Tiến Nam, gia đình đã chờ đợi ngày người thân trở về trong nhiều năm. Có những thời điểm hy vọng trở nên mong manh, nhưng gia đình vẫn tin một ngày nào đó người con, người anh, người cha sẽ trở về.

"Hôm nay, ước nguyện ấy đã thành hiện thực", ông Lý Tiến Nam chia sẻ.

Thay mặt gia đình, ông Lý Tiến Nam bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước, lực lượng quân đội, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, đồng đội và nhân dân đã quan tâm, giúp đỡ, tìm kiếm, xác minh và đưa hài cốt liệt sĩ trở về với gia đình.

Sau lễ viếng, truy điệu, 26 hài cốt liệt sĩ, gồm 19 mộ đơn và 1 mộ tập thể, được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bảo Thắng; 45 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cam Đường.

Hài cốt các liệt sĩ được di chuyển đến nơi an táng.

Đối với những liệt sĩ chưa xác định được danh tính, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai tiếp tục tìm kiếm, lấy mẫu sinh phẩm và giám định ADN để xác định danh tính, đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã trao tặng quà động viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai, Ban Quản lý Nghĩa trang phường Cam Đường, Nghĩa trang liệt sĩ xã Bảo Thắng và thân nhân các gia đình liệt sĩ.