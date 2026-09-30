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Gia Lai bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh

Trương Định

TPO - Tại Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), các đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Sáng 30/9, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, cấp thiết thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Gia Lai thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Theo đó, các đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai đã biểu quyết thông qua tờ trình cho thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Thế Vinh - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, do được cấp có thẩm quyền điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP. Đà Nẵng.

Tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Trước đó, thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi, được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

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Lãnh đạo tỉnh Gia Lai chúc mừng đại tá Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Gia Lai cũng xem xét các nội dung quan trọng về tài chính - ngân sách, đầu tư công và đất đai, trong đó có tình hình sử dụng dự phòng ngân sách, phân bổ, giao và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2026; quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026; quy định một số nội dung liên quan đến giá đất...

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