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Pháp luật

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Công an TPHCM bắt nhóm đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp

Nguyễn Dũng

TPO - Ngày 30/9, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam 6 bị can về tội cưỡng đoạt tài sản, liên quan hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty mua bán nợ Công Danh.

Clip: Công an bắt nhóm đòi nợ thuê do Phạm Văn Hoành cầm đầu, núp bóng doanh nghiệp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hoành (SN 1979), Đoàn Văn Bốn (SN 1984), Lưu Văn Thanh (SN 1986), Mai Danh Kiệm (SN 1985), Nguyễn Thị Hà (SN 1990) và Nguyễn Văn Ba (SN 1984) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Hoành làm giám đốc.

Theo kết quả điều tra, tháng 6/2022, Hoành thành lập công ty, đặt trụ sở tại phường Linh Xuân, TPHCM. Dưới danh nghĩa mua bán nợ, Hoành ký các hợp đồng giả cách, thực chất nhận đòi nợ thuê để hưởng phần trăm số tiền thu được.

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Nhóm người cùng tang vật tại cơ quan công an.

Công ty không thanh toán tiền mua khoản nợ cho khách hàng mà thỏa thuận hưởng 15–22% số tiền đòi được, đồng thời thu thêm phí thẩm định hồ sơ. Các hợp đồng được sử dụng làm bình phong để tiếp cận người nợ và đối phó khi cơ quan chức năng kiểm tra.

Hoành trực tiếp thỏa thuận với chủ nợ, điều hành hoạt động đòi tiền. Bốn và Thanh quản lý, phân công nhân viên xác minh, thu hồi nợ; Hà tư vấn khách hàng, soạn hợp đồng, quản lý và chuyển giao hồ sơ.

Theo chỉ đạo của Hoành, nhân viên thường đi thành nhóm 2–4 người, mặc đồng phục công ty, đến nhà hoặc cơ sở kinh doanh của người nợ, lớn tiếng, gây tranh cãi nhằm uy hiếp tinh thần, buộc giao tiền.

Trong vụ việc tại một trung tâm ngoại ngữ ở phường Dĩ An, cơ quan điều tra xác định bà L.T.P.Đ. còn khoản công nợ xây dựng hơn 5,27 tỷ đồng. Tháng 1/2024, đại diện công ty xây dựng thuê Công ty Công Danh đòi nợ, thỏa thuận chia 22% số tiền thu được. Hai bên ký hợp đồng mua bán nợ để che giấu việc đòi nợ thuê.

Từ tháng 1 đến tháng 12/2024, Hoành trực tiếp tham gia và chỉ đạo nhân viên nhiều lần đến trung tâm đòi tiền. Nhóm này lớn tiếng gọi tên bà Đ. và người thân, tự ý đi lại, lục tìm, kiểm tra phiếu thu, chi tại quầy lễ tân; đe dọa, gây áp lực, cản trở hoạt động của cơ sở.

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Con dấu doanh nghiệp dùng để mua bán nợ.

Dù lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt việc gây mất an ninh, trật tự và hướng dẫn giải quyết tranh chấp tại tòa án, nhóm này vẫn tiếp tục thực hiện hành vi.

Do liên tục bị uy hiếp, bà Đ. nhiều lần giao, chuyển cho Hoành tổng cộng 98 triệu đồng. Theo cơ quan điều tra, Hoành chỉ thông báo với chủ nợ đã thu 60 triệu đồng, giữ lại 38 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Công an thu giữ một ô tô, 5 điện thoại, một bộ xử lý máy tính, con dấu công ty cùng hợp đồng và dữ liệu video liên quan. Cơ quan điều tra xác định khi công ty tạm ngưng hoạt động vào tháng 12/2025, Hoành đã chỉ đạo nhân viên tiêu hủy hồ sơ mua bán nợ và đồng phục.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân, doanh nghiệp giải quyết tranh chấp công nợ bằng phương thức hợp pháp; kịp thời trình báo, cung cấp chứng cứ khi phát hiện dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản.

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