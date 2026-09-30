Những mái nhà chênh vênh bên sườn núi trước mùa mưa bão

TPO - Bên sườn núi Một ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, nhiều hộ dân sống trong cảnh thấp thỏm mỗi mùa mưa bão đến. Những căn nhà nhỏ nằm chênh vênh lưng chừng núi, còn phía dưới là khu dân cư san sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu sạt lở tái diễn.
TPO - Sáng 30/9, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ phường Cam Đường (tỉnh Lào Cai) tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ. Trong số này, hai liệt sĩ đã xác định được danh tính, trở về với gia đình sau nhiều năm chờ đợi.
TPO - Tại Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), các đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.
TPO - Ngày 30/9, tại TP. Đà Nẵng, Hội thảo khoa học “Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Tấm gương cao đẹp của bậc đại trí thức yêu nước, trọn đời vì Tổ quốc, vì nhân dân” được tổ chức nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026).
TPO - Thái độ của cán bộ, cơ sở vật chất hay quy trình giải quyết thủ tục tại bệnh viện, trường học, văn phòng nhà đất... ra sao sẽ do chính người dân trực tiếp đánh giá - theo kế hoạch khảo sát vừa được UBND TP Hà Nội ban hành.
TPO - Rạng sáng 30/9, một vụ sạt lở taluy dương xảy ra trên Quốc lộ 279, đoạn qua xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, khiến tuyến đường bị tắc hoàn toàn. Khối lượng đất đá sạt xuống ước tính hơn 10.000m3.
TPO - Cơn mưa lớn xuất hiện đúng giờ cao điểm sáng 30/9 khiến giao thông trên nhiều tuyến đường dẫn vào trung tâm TPHCM ùn ứ. Dòng phương tiện nối dài, người đi xe máy phải len lỏi giữa ô tô để tìm đường di chuyển.
TPO - Căn nhà 3 tầng, diện tích khoảng 50 m² tại xã Đông Anh (TP Hà Nội) được xây trên phần đất của người khác do nhầm vị trí.
TPO - Từ tháng 10/2026, nhiều chính sách có hiệu lực như: Thí điểm chế định luật sư công từ 1/10; Tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 540.000 đồng/tháng; Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công; Quy định mới về quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia...
TPO - Hai vụ tai nạn liên tiếp trong 10 ngày khiến thầy dạy lái xe tử vong đã bộc lộ rõ rủi ro từ xe tập lái trên cao tốc. Việc giáo viên đưa học viên thiếu kỹ năng thực hành tại các tuyến đường này đang đe dọa trực tiếp an toàn giao thông và đặt ra dấu hỏi về quy trình đào tạo lái xe thực tế.
TPO - Một ngày sau khi Báo Tiền Phong phản ánh bốn trường nội trú vùng biên ở Quảng Trị quá hạn hoàn thành, chiều 29/9, Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn kiểm tra công trường tại xã Dân Hóa. Ông yêu cầu báo cáo tiến độ hằng ngày và làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư khi công trình mới đạt khoảng 80% khối lượng.
TPO - Dự báo nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc hôm nay từ 36-38 độ, nhiệt độ thực tế có thể cao hơn, đây là nền nhiệt khá hiếm gặp ở miền Bắc vào thời điểm cuối tháng 9 - thời điểm giao mùa.
TPO - Hàng trăm kỹ sư và công nhân tại Phú Quốc đang tăng tốc thi công tuyến tàu điện nhẹ đầu tiên của Việt Nam nhằm kết nối sân bay với khu vực tổ chức APEC 2027 trong 20 phút.
TP - Lên đường tới hai phái bộ ở châu Phi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ), những người lính mũ nồi xanh Việt Nam mang theo hành trang những lời hẹn ước với hậu phương và những cây tre, hạt sen mang đặc trưng hồn quê Việt.
TPO - Một căn hộ ở tầng 11 chung cư Conic Boulevard (xã Tân Nhựt, TPHCM) bốc cháy tối 29/9. Chuông báo cháy vang lên, nhiều cư dân di chuyển bằng cầu thang bộ ra khu vực an toàn.
TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan của Chính phủ phải tuyệt đối chấp hành quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật, không để lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối trong các văn bản quy phạm pháp luật.
TPO - Qua kiểm tra 3.223 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc, hưởng chính sách theo Nghị định 178, tỉnh Ninh Bình bước đầu phát hiện một số sai sót trong xác định đối tượng, thời gian và mức hưởng. Địa phương đang tiếp tục xác minh, làm rõ trách nhiệm và xác định các khoản kinh phí phải thu hồi nếu chi chưa đúng quy định.