Những mái nhà chênh vênh bên sườn núi trước mùa mưa bão

TPO - Hai vụ tai nạn liên tiếp trong 10 ngày khiến thầy dạy lái xe tử vong đã bộc lộ rõ rủi ro từ xe tập lái trên cao tốc. Việc giáo viên đưa học viên thiếu kỹ năng thực hành tại các tuyến đường này đang đe dọa trực tiếp an toàn giao thông và đặt ra dấu hỏi về quy trình đào tạo lái xe thực tế.