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Thế giới

Tình báo Mỹ triển khai chiến dịch truy quét lừa đảo toàn cầu, thu giữ lượng tiền khổng lồ

Bình Giang

TPO - Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết, cơ quan này đang mở rộng chiến dịch truy quét toàn cầu nhằm vào các khu phức hợp lừa đảo quy mô lớn.

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Một chiến dịch truy quét của FBI

Ông Patel nói với Fox News rằng Chiến dịch Blackout đã thu giữ khoảng 17 tỷ USD liên quan đến các đường dây lừa đảo nhằm vào người Mỹ.

Chiến dịch Blackout là chiến dịch toàn cầu của FBI nhằm phát hiện và triệt phá các khu phức hợp lừa đảo ở nước ngoài chuyên nhắm vào người Mỹ. Chiến dịch kết hợp các cuộc đột kích và thu giữ tài sản, cắt đứt liên lạc của các mạng lưới tội phạm, giải cứu nạn nhân bị buôn bán và cưỡng ép lao động, đồng thời hoàn trả tiền bị đánh cắp cho nạn nhân.

Ông Patel cho biết sáng kiến do FBI dẫn đầu đang nhắm tới các tổ chức tội phạm vận hành những khu lừa đảo quy mô lớn trên khắp Đông Nam Á và Trung Đông, nơi những nạn nhân của tình trạng buôn người bị ép thực hiện hành vi lừa đảo nhằm vào nạn nhân ở cách xa hàng nghìn kilomet.

“Đáng tiếc là phần lớn mục tiêu là những người cao tuổi ở Mỹ. Chiến dịch của chúng tôi là nhằm ngăn chặn, phá vỡ và triệt phá”, ông Patel nói về các thủ đoạn được thực hiện thông qua mạng xã hội, các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn và Telegram.

Một thủ đoạn khác là tội phạm xây dựng tình bạn hoặc mối quan hệ tình cảm trên mạng internet với nạn nhân, sau đó thuyết phục họ tham gia đầu tư tiền điện tử giả mạo.

Ban đầu, nạn nhân dễ tin rằng khoản đầu tư của mình đang tạo ra lợi nhuận đáng kể, nhưng sau đó phát hiện họ không thể rút tiền.

FBI cho biết, một chiến dịch truy quét hồi tháng 8 tại khu phức hợp lừa đảo O’Smach Resort ở Campuchia bao gồm việc khám xét 28 tòa nhà, thu giữ 113 ổ cứng, 15 máy tính cùng 35 thùng bằng chứng.

FBI cũng đang tìm cách ngăn người Mỹ trở thành nạn nhân trước khi tiền của họ rơi vào tay kẻ lừa đảo.

Trong khuôn khổ Chiến dịch nâng cấp - phối hợp với Cơ quan Mật vụ Mỹ, FBI chủ động xác định và liên hệ với những người có khả năng là nạn nhân của nạn lừa đảo đầu tư tiền điện tử.

Cơ quan này cho biết đã thông báo cho 10.406 nạn nhân và ngăn chặn khoản thiệt hại ước tính 660 triệu USD, đồng thời thu giữ hoặc phong tỏa thêm 122 triệu USD tiền điện tử.

FBI cho biết, 77% số người được cơ quan này liên hệ không biết rằng họ đang bị lừa. Cơ quan này cũng đã chuyển 99 trường hợp đến các chương trình can thiệp nhằm ngăn ngừa tự sát, tịch thu 584 trang web lừa đảo và chuyển thông tin về 7.670 tài khoản lừa đảo cho các công ty tư nhân để xử lý.

Trong tháng này, nhóm thuộc Bộ Tư pháp Mỹ hỗ trợ chính quyền Madagascar triệt phá 13 trung tâm lừa đảo do các tổ chức tội phạm Trung Quốc vận hành và xử lý hơn 3.200 thiết bị điện tử.

Ông Patel cho biết, các mạng lưới tội phạm đang di chuyển địa bàn hoạt động ra nhiều quốc gia hơn.

“Đó là lý do xuất hiện các khu phức hợp lừa đảo ở khu vực Trung và cận Sahara của châu Phi, nơi chúng tôi đã bố trí lực lượng từ trước để có thể triệt phá chúng”, ông Patel nói.

Theo Fox News

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#FBI #Lừa đảo #Campuchia

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