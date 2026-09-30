Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

4 sao nữ khiến các mỹ nhân phải dè chừng

Minh Vũ

TPO - Không sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu như các tiểu hoa đán khác, nhưng Trần Đô Linh, Trịnh Hợp Huệ Tử, Đại Lộ Oa được khán giả công nhận về thực lực, khiến nhiều bạn diễn phải dè chừng.

Bộ phim cổ trang Lan Hương như cố do Đàm Tùng Vận đóng vai nữ chính, nhưng sự chú ý và tán thưởng của khán giả lại đổ xô về hai diễn viên đóng phụ là Lý Mộng và Trịnh Hợp Huệ Tử.

Trịnh Hợp Huệ Tử cướp hào quang của Đàm Tùng Vận

Trong Lan Hương như cố, Trịnh Hợp Huệ Tử thể hiện vai tiểu thư đi ở nhờ phủ họ Lâm là Đỗ Thúy Tước. Nhân vật này được khen ngợi vừa có vẻ ngoài đoan trang nhã nhặn, lại có tư tưởng vượt qua thời đại, nàng có tham vọng, hoài bão, có sự can đảm mưu lược, nhưng sinh ra không hợp thời.

Giới phê bình nhận định Huệ Tử đóng góp một nửa vào sự nổi tiếng của phim Lan Hương như cố nhờ diễn xuất xuất thần.

trinh-hop-hue-tu5.jpg
trinh-hop-hue-tu6.jpg
Vai diễn của Trịnh Hợp Huệ Tử được khen ấn tượng nhất trong Lan Hương như cố.

Diễn xuất của Trịnh Hợp Huệ Tử còn được khen vượt trội cả nữ chính Đàm Tùng Vận. Trong một phân cảnh đông người, lời thoại giàu cảm xúc, biểu cảm vừa điên loạn vừa bi thương của Đỗ Thùy Tước đã làm lu mờ vai diễn của Đàm Tùng Vận.

Trong phim Hoa gian lệnh (2024), mỹ nhân sinh năm 1994 khiến khán giả dành nhiều lời khen ngợi khi thể hiện vai Dương Thải Vi bị hủy dung trong những tập đầu.

Trịnh Hợp Huệ Tử đã thể hiện trọn vẹn sự cùng khổ của nhân vật. Cô được khen ngợi dù mặc bộ đồ rách rưới vẫn toát lên sức sống mãnh liệt như loài cỏ dại nhờ diễn xuất duyên dáng, linh động.

Trang cá nhân của Trịnh Hợp Huệ Tử tăng hơn 80.000 lượt theo dõi, lượng tăng trưởng ngang với dàn diễn viên chính như Cúc Tịnh Y.

trinh-hop-hue-tu3.jpg
trinh-hop-hue-tu4.jpg
Theo 163, Trịnh Hợp Huệ Tử là dạng "nữ phụ nguy hiểm" vì cô vừa có diễn xuất, vừa có nhan sắc, dễ dàng đè bẹp các nữ chính của phim.

Trần Đô Linh xinh đẹp như "ánh trăng sáng"

Theo QQ, do thời gian dịch bệnh, Trần Đô Linh bị cách ly tại phim trường Hoành Điếm, cô đã nhận lời đóng vai phụ, vai khách mời của khoảng 17 đoàn phim. Các vai diễn của cô đều được đánh giá là có tạo hình đẹp, xuất hiện không nhiều nhưng vẫn gây ấn tượng.

Năm 2023, phim cổ trang Trường nguyệt tẫn minh do Bạch Lộc đóng nữ chính lên sóng, nhưng người nổi tiếng nhất lại là Trần Đô Linh với vai nữ phụ độc ác Diệp Băng Thường (Thiên Hoan), một thánh nữ được miêu tả là "mặt tựa Quan Âm, tâm địa như rắn rết".

tran-do-linh32.jpg
tran-do-linh15a.jpg
Tạo hình cổ trang của Trần Đô Linh rất dễ nổi tiếng vì quá đẹp.
tran-do-linh34.jpg
tran-do-linh13.jpg
Cô khiến các ngôi sao đóng nữ chính phải dè chừng.

Đến năm 2024, Trần Đô Linh đóng vai khách mời trong Vĩnh dạ tinh hà. Cô chỉ lên hình 4 phút đã trở thành chủ đề nóng nhờ tạo hình Kính Yêu quá đẹp.

Trần Đô Linh được khen ngợi diễn xuất ấn tượng hơn nữ chính Ngu Thư Hân, ngoại hình cũng xuất sắc hơn đàn em.

Đại Lộ Oa đè bẹp Bạch Lộc

Sau Trần Đô Linh, Bạch Lộc tiếp tục bị Đại Lộ Oa (Bạch nguyệt phạn tinh) làm lu mờ. Trong khi khán giả đã chán ngán với lối diễn xuất một màu của Bạch Lộc, nhân vật phản diện Phục Linh (Bạch Hy) do Đại Lộ Oa thể hiện lại sống động, giàu cảm xúc hơn.

Phim kết thúc, khán giả chỉ nhớ tới màn trình diễn nổi bật của Đại Lộ Oa. Cô thu hút thêm 3 triệu người yêu thích mới.

dai-lo-oa13.jpg
dai-lo-oa16a.jpg
Đại Lộ Oa vừa diễn hay vừa mang lại cảm giác mới mẻ, độc đáo.

"Chị dâu quốc dân" Cao Diệp

Theo QQ, nhân vật nữ phụ nổi tiếng nhất năm 2023 chính là Trần Thư Đình do Cao Diệp thủ vai trong phim Cuồng phong. Hình tượng mạnh mẽ, bá đạo, thông minh, nhưng cũng là người vợ người mẹ tuyệt vời đã nhận được sự yêu thích của khán giả. Họ gọi cô là "chị dâu quốc dân". Khí thế của Cao Diệp còn lấn át hoàn toàn nữ chính Lý Nhất Đồng.

Vai diễn Trần Thư Đình giúp Cao Diệp giành được giải Nữ phụ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Kim Ưng.

cao-diep1.jpg
cao-diep2.jpg
Cao Diệp nổi bật hơn nữ chính Lý Nhất Đồng.

Theo 163, Trịnh Hợp Huệ Tử, Trần Đô Linh, Đại Lộ Oa hay Cao Diệp có vai diễn thành công, nhận được sự yêu thích của khán giả nhờ sự nỗ lực trong diễn xuất.

Nhưng cũng vì vậy, nhiều tiểu hoa đán không muốn hợp tác với nghệ sĩ có thực lực. Trong giới giải trí Trung Quốc, mỗi khi dự án khai máy, người hâm mộ liên tục yêu cầu đoàn phim phải đảm bảo thời lượng lên hình của nam, nữ chính.

Họ đòi hỏi kịch bản phải có những tình tiết sáng giá, dễ bùng nổ nhất được giao cho nam nữ chính. Nếu nhóm fan phát hiện ra các diễn viên phụ được cho nhiều đất diễn hơn, trang phục đẹp hơn, ngay lập tức họ ra yêu sách với đoàn phim, tạo nên tình trạng rối loạn trong văn hóa hâm mộ.

ly-mong6.jpg
ly-mong3.jpg
Người hâm mộ nữ chính sợ vai nữ phụ quá thành công, sẽ che lấp thần tượng của mình.

Xem thêm

#Trần Đô Linh #Trịnh Hợp Huệ Tử #Đại Lộ Oa #sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc

Cùng chuyên mục

Gã phong trần trở lại đường đua trăm tỷ

Gã phong trần trở lại đường đua trăm tỷ

TPO - Sau cú hụt phòng vé của "Hộ linh tráng sĩ", Quách Ngọc Ngoan xuất hiện trong "Trại buôn người" - vượt 100 tỷ đồng chỉ sau vài ngày ra rạp. Chuỗi vai diễn liên tiếp đang đưa anh trở lại cuộc đua điện ảnh, từng bước khôi phục vị thế sau những năm sự nghiệp gián đoạn vì biến cố cá nhân.

Kỳ tích Madonna

Kỳ tích Madonna

TPO - Ở tuổi 68, Madonna giành 7 giải tại MTV VMAs 2026, trong đó có Nghệ sĩ của năm. Gần 5 thập kỷ trong nghề, “Nữ hoàng nhạc pop” tiếp tục chứng minh khả năng tự làm mới để giữ vị trí giữa dòng chảy âm nhạc đương đại.

Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ ngay phim 18+ có cảnh tình dục kéo dài

Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ ngay phim 18+ có cảnh tình dục kéo dài

TPO - Cục Điện ảnh đã gửi công văn yêu cầu công ty iQIYI gỡ bỏ phim "Playboyy: Trò đùa nguy hiểm" khỏi nền tảng tại Việt Nam trong vòng 24 giờ. Qua kiểm tra, cơ quan quản lý xác định phim có hình ảnh, âm thanh, lời thoại thô tục, mô tả chi tiết hành vi tình dục thời lượng kéo dài, tần suất diễn ra liên tục.

Trường Giang chính thức dừng sóng

Trường Giang chính thức dừng sóng

TPO - Trường Giang không xuất hiện trong tập 103 của 2 ngày 1 đêm. Đây là tập đầu tiên chương trình lên sóng với đội hình năm thành viên, sau khi nam MC thông báo dừng tham gia đợt ghi hình mới.

Để người trẻ không 'sống vùi' trong phim ngắn AI

Để người trẻ không 'sống vùi' trong phim ngắn AI

TPO - Phim ngắn AI với hình ảnh bắt mắt, tình tiết liên tục và những thế giới kỳ ảo đang thu hút nhiều người trẻ. Từ vài phút giải trí, không ít người bị cuốn vào vòng lặp xem hết tập này đến tập khác, thức khuya, chi tiền và khó chủ động dừng lại. Để không bị cuốn vào màn hình, người trẻ cần kiểm soát thói quen sử dụng điện thoại, mạng xã hội và có thêm những lựa chọn phong phú trong đời sống thực.

Cơn ác mộng sập bẫy đường dây buôn người

Cơn ác mộng sập bẫy đường dây buôn người

TPO - Từ cuộc tìm em gái sập bẫy tuyển dụng, Ny (Steven Nguyễn) bước vào khu trại buôn người và bị cuốn vào cuộc vượt thoát của hàng trăm nạn nhân. Những màn đánh đấm cùng đại cảnh đông người giúp phim giữ khán giả đến phút cuối, dù câu chuyện chưa theo kịp tham vọng dàn dựng.

Lời giải cho Việt Nam trước 'làn sóng phim ngắn AI tràn bờ'

Lời giải cho Việt Nam trước 'làn sóng phim ngắn AI tràn bờ'

TPO - Nội dung giật gân, những tập phim nối tiếp và lời mời trả phí có thể cuốn người xem vào hàng giờ giải trí, tiêu tiền ngoài dự tính. Rủi ro càng đáng quan tâm khi trẻ em tiếp cận nội dung không phù hợp độ tuổi. Phim ngắn AI đang đặt Việt Nam trước bài toán quản lý cả nội dung, nền tảng phân phối và dòng tiền.

Mệt mỏi phim dùng cảnh nóng làm 'mồi câu'

Mệt mỏi phim dùng cảnh nóng làm 'mồi câu'

TPO - Loạt phim thần tượng Trung Quốc gây chú ý khi liên tục dùng cảnh hôn, thân mật để quảng bá, nhưng khán giả ngày càng khó bị chinh phục chỉ bằng “mồi câu” này.

19 bản nhạc bị gỡ của MCK sống lại

19 bản nhạc bị gỡ của MCK sống lại

TPO - MCK gọt bỏ ca từ nhạy cảm bằng cách viết lời mới hoặc bóp méo âm thanh bằng hiệu ứng mixing, trước khi phát hành trở lại 19 ca khúc bị gỡ. Tuy nhiên, một số bản rap như "Xa xôi" vẫn chứa ngôn từ dễ gây tranh cãi.

Hà Anh gặp sự cố ở Bangkok

Hà Anh gặp sự cố ở Bangkok

TPO - Người mẫu Hà Anh chật vật rời khỏi Bangkok, Thái Lan vì cảnh ngập lụt sau khi tới đây làm giám khảo chung kết Mister International 2026 tối 26/9. Mưa lớn kéo dài khiến hàng loạt chương trình giải trí, sự kiện âm nhạc và hoạt động nghệ thuật phải hoãn hoặc thay đổi lịch.

Trần Ngọc Vàng xin lỗi, em gái Trấn Thành bị nhắc tên

Trần Ngọc Vàng xin lỗi, em gái Trấn Thành bị nhắc tên

TPO - Trần Ngọc Vàng xin lỗi khi những phát ngôn trong các cuộc phỏng vấn cũ được chia sẻ lại trên mạng xã hội. Nam diễn viên thừa nhận cách hành xử của mình thiếu tinh tế, có thể khiến người khác khó xử, thậm chí tổn thương.

Nghệ sĩ quốc tế đổ bộ Dinh Độc Lập, Hồ Gươm

Nghệ sĩ quốc tế đổ bộ Dinh Độc Lập, Hồ Gươm

TPO - Argy, Adam Beyer, Tiffany Young và BigBang lần lượt có lịch biểu diễn tại Việt Nam trong tháng 10. Mở đầu là chương trình nhạc điện tử NeWorld diễn ra tại Dinh Độc Lập, TPHCM với quy mô dự kiến khoảng 4.000 khán giả.

Bên trong xưởng phim AI ở Hà Nội: Kế toán, thợ điện, sinh viên mới ra trường 'đẻ' cả trăm tập phim mỗi ngày

TPO - Một xưởng phim AI mới hoạt động tại Hà Nội chỉ có 11 nhân sự, trong đó nhiều người không học chuyên ngành điện ảnh. Với các công cụ AI, họ có thể tham gia sản xuất hàng trăm tập phim mỗi ngày. Thời gian hoàn thành mỗi tập chỉ tính bằng phút, chi phí từ 18.000 đến 360.000 đồng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe