Đề xuất năm trường hợp cán bộ, công chức được miễn trách nhiệm kỷ luật

TPO - Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, trong đó đề xuất năm trường hợp có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật nhưng được miễn trách nhiệm kỷ luật.

Dự thảo do Bộ Nội vụ xây dựng đã bổ sung các quy định về việc chưa xem xét, loại trừ, miễn và giảm nhẹ trách nhiệm kỷ luật với cán bộ, công chức.

Việc sửa đổi, bổ sung nhằm triển khai thi hành nghị quyết 29/2026 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực.

Trong đó, Nghị quyết quy định trường hợp để xảy ra vi phạm về đất đai trước 1/8/2024 được miễn kỷ luật nếu vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, không tham nhũng và không gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Trong lần sửa đổi này, dự thảo bổ sung quy định các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật quy định tại nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Cùng với đó là các trường hợp chưa xem xét kỷ luật khác theo quy định của pháp luật.

Đề xuất 5 trường hợp cán bộ, công chức được miễn trách nhiệm kỷ luật (Ảnh minh họa)

Miễn kỷ luật với người vì lợi ích chung nhưng gây thiệt hại

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định 5 trường hợp cán bộ, công chức có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật nhưng được miễn trách nhiệm kỷ luật.

Thứ nhất, thực hiện đề xuất về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới, sáng tạo đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép và được cấp có thẩm quyền xác định đã thực hiện đúng chủ trương, không tham nhũng, không có hành vi gian lận, không cố ý vi phạm pháp luật, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung nhưng có thiệt hại xảy ra.

Thứ hai là trường hợp cán bộ, công chức đã thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, không vụ lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhưng gây thiệt hại do nguyên nhân khách quan.

Thứ ba, cán bộ, công chức có hành vi vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật nhưng đã qua đời.

Thứ tư, các trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật quy định tại nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Thứ năm, các trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật khác theo quy định của pháp luật.

Dự kiến thời điểm nghị định có hiệu lực từ ngày 20/10/2026.