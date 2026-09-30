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Giải trí

Địch Lệ Nhiệt Ba đọ sắc Jisoo và mỹ nhân đẹp nhất thế giới

Minh Vũ

TPO - Địch Lệ Nhiệt Ba cùng các ngôi sao như Lý Quân Nhuệ, Jisoo, Jang Won Young, Orm Kornnaphat, Lingling Sirilak Kwong cùng tham gia show trình diễn của nhà mốt Dior tại Tuần lễ thời trang Paris.

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Ngày 29/9, Địch Lệ Nhiệt Ba tham dự show ra mắt bộ sưu tập Dior Xuân/Hè 2027 được tổ chức tại Paris, Pháp. Nữ diễn viên Trung Quốc có dịp gặp gỡ với các đại diện đến từ Thái Lan như Orm Kornnaphat, Lingling Kwong, các nghệ sĩ Hàn Quốc Jisoo và Jang Won Young.
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Địch Lệ Nhiệt Ba chọn chiếc váy đỏ quyến rũ từ bộ sưu tập Dior Pre-Fall 2027. Cô và Jisoo là hai ngôi sao duy nhất được đi xe thẳng vào bên trong sàn diễn. Đồng thời là nghệ sĩ đầu tiên được thương hiệu đăng bài trên mạng xã hội. Ngồi bên cạnh mỹ nhân Tân Cương là những nhân vật cấp cao của thương hiệu và tập đoàn LVMH. Truyền thông Trung Quốc bình luận sự tiếp đón Dior dành cho Địch Lệ Nhiệt Ba cao bậc nhất trong dàn khách mời, thể hiện địa vị thời trang vững chắc của người đẹp.
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Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những nữ nghệ sĩ nắm trong tay nhiều hợp đồng quảng cáo nhất giới giải trí Hoa ngữ. Khả năng tự biến mình thành tâm điểm chú ý của Nhiệt Ba được các thương hiệu yêu thích, phù hợp với nhu cầu quảng bá hình ảnh sản phẩm nhãn hàng. Giá trị thương mại của Địch Lệ Nhiệt Ba luôn đứng top đầu, thậm chí vượt qua các đàn chị Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh.
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Theo Sina, Địch Lệ Nhiệt Ba đang học theo các đàn chị Phạm Băng Băng và Dương Mịch, tận dụng ưu thế về ngoại hình để gây ấn tượng với công chúng. Mỗi lần tham gia sự kiện hay xuất hiện trên thảm đỏ, Địch Lệ Nhiệt Ba đều chăm chút từng chi tiết như trang phục, kiểu tóc, trang sức để khán giả không nhàm chán.
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Trong sự kiện, Địch Lệ Nhiệt Ba giao lưu với các nghệ sĩ khác, trong đó khoảnh khắc mỹ nhân Trung Quốc đọ sắc với hai nữ diễn viên Thái Lan là Orm Kornnaphat (váy đen), Lingling Kwong (áo trắng) gây thích thú. Năm 2026, Lingling Sirilak Kwong giành chiến thắng trong cuộc bình chọn Người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2026 do tạp chí/nền tảng bình chọn của The Netizens Report tổ chức. Cô đạt ngôi vị số một nhờ 22 triệu phiếu bầu. Lingling đồng thời giành được danh hiệu Nữ diễn viên Thái Lan đẹp nhất năm 2026 (hơn 10 triệu phiếu bầu). Đây là kỷ lục chưa từng có kể từ khi cuộc bình chọn thường niên này được mở vào năm 2022.
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Lingling sinh năm 1995, mang trong mình hai dòng máu Trung Quốc và Thái Lan. Cô thành thạo tiếng Quảng Đông, tiếng Quan thoại, tiếng Anh và tiếng Thái. Bộ phim giúp Lingling trở thành sao hạng A của Thái Lan là The Secret of Us (2024). Cô đảm nhận vai nữ bác sĩ Fahlada. Thành công trong nghiệp diễn giúp Lingling nằm trong nhóm nghệ sĩ có giá trị thương mại cao hàng đầu showbiz Thái Lan. Cô không chỉ được Dior chọn làm đại sứ thương hiệu mà còn là đại diện đầu tiên của hãng ô tô Trung Quốc BYD tại Thái Lan. Danh mục quảng cáo của cô trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ hàng xa xỉ cao cấp, ô tô, mỹ phẩm cho đến bất động sản. Cô cũng được các tạp chí hàng đầu săn đón như Vogue Hong Kong, Vogue Thái Lan...
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Jisoo đã hợp tác với thương hiệu Dior 6 năm qua, luôn được thương hiệu ưu ái, cô được xe riêng đưa thẳng vào hội trường. Phó tổng giám đốc Olivier Bialobos đích thân ra đón tiếp nữ ca sĩ BlackPink. Trang phục của cô cũng là mẫu đặt may riêng trên sàn diễn Dior Summer 27. Tuy nhiên, phong cách và cách trang điểm của cô bị chê an toàn, thiếu điểm nhấn khi đứng cạnh các khách mời khác.
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Jisoo chụp ảnh kỷ niệm cùng nữ diễn viên Gambit Hậu Anya Taylor-Joy.
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"Công chúa kẹo ngọt" Jang Won Young cũng là cái tên nhận được nhiều sự chú ý tại show trình diễn. Mỹ nhân sinh năm 2004 hợp tác mới bắt đầu hợp tác với thương hiệu Dior, đánh dấu bước chuyển mới sau 4 năm đồng hành cùng nhà mốt Miu Miu.
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Nữ idol diện trang phục ren xuyên thấu từ Dior Cruise 2027 kết hợp Dior Cigale Bag. Vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính của Jang Won Young nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả.
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Lý Quân Nhuệ xuất hiện bảnh bao trong sự kiện, tương tác thoải mái cùng người hâm mộ. Nam diễn viên từng gây chú ý với bộ phim Cửu trọng tử (2024). Trong thời gian phát sóng phim, độ hot của mỹ nam tăng 12.000% so với trước, tạo nên hiện tượng bùng nổ trên nhiều nền tảng MXH. Lý Quân Nhuệ một đêm trở thành sao, từ nghệ sĩ ít tiếng tăm, có ít fan, trở thành ngôi sao được săn đón bậc nhất trong nhóm nam diễn viên lứa sinh sau 1995.
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"Công chúa tuyết" Eileen Gu (Cốc Ái Lăng) với phong cách phóng khoáng, sang trọng tại sự kiện. Cốc Ái Lăng là vận động viên trượt tuyết nổi danh, đạt 6 huy chương vàng Olympic trong hai mùa giải - thành tích chưa từng có trong làng trượt tuyết nữ. Cốc Ái Lăng là hiện tượng thương mại toàn cầu. Trong danh sách VĐV nữ có thu nhập cao nhất thế giới năm 2025 của Forbes, Cốc Ái Lăng đứng top đầu với 23,1 triệu USD. Trong đó, chỉ có khoảng 100.000 USD đến từ thi đấu trượt tuyết. Phần còn lại hơn 23 triệu USD đến từ các hợp đồng tài trợ và quảng cáo.

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#Địch Lệ Nhiệt Ba #Jisoo #Black Pink #Orm Kornnaphat #Lingling Kwong #Jang Won Young #sao Hoa ngữ

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