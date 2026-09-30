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Thế giới

Mỹ đẩy mạnh tinh gọn bộ máy lãnh đạo quân đội, cắt giảm thêm nhiều tướng lĩnh

Minh Hạnh

TPO - Lầu Năm Góc cho biết, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth dự định sẽ công bố việc cắt giảm thêm nhiều tướng lĩnh và đô đốc đang phục vụ trong quân đội, bất chấp việc quân đội Mỹ đang triển khai nhiều chiến dịch trên toàn cầu.

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Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: Reuters)

Theo các quan chức Lầu Năm Góc, ông Hegseth sẽ chỉ đạo tất cả các quân chủng tăng gấp đôi mức cắt giảm 10% mà ông đã ra lệnh vào mùa xuân năm ngoái đối với khoảng 800 vị trí tướng lĩnh và đô đốc. Như vậy, tổng mức cắt giảm sẽ là 20% và phải hoàn tất trước ngày 1/1/2027.

Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump và ông Hegseth đã sa thải hoặc buộc nghỉ hưu hơn hai mươi lãnh đạo quân sự, bao gồm cả sĩ quan cấp cao nhất của Lục quân - Tướng Randy George - vào tháng 4. Giới lãnh đạo cũng đã sa thải hai nữ sĩ quan duy nhất mang quân hàm bốn sao, cùng với nhiều nữ sĩ quan cấp cao khác.

Ông Hegseth dự định đưa ra thông báo này trong bài phát biểu trước binh sĩ tại Căn cứ Thủy quân Lục chiến Quantico ở Virginia. Đây là năm thứ hai liên tiếp ông thực hiện bài phát biểu mà Lầu Năm Góc gọi là “State of the Force”. Fox News trước đó đã đưa tin về đợt cắt giảm mới này, trong đó có thể bao gồm các tướng lĩnh từ cấp một sao trở lên hoặc sĩ quan hải quân có cấp bậc tương đương.

Trong khuôn khổ các đợt cắt giảm năm ngoái, ông Hegseth cũng đã ra lệnh cho lực lượng quân đội chính quy cắt giảm 20% số lượng tướng lĩnh bốn sao - cấp lãnh đạo cao nhất, và yêu cầu Lực lượng Vệ binh Quốc gia cắt giảm 20% các vị trí cấp cao. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu đợt cắt giảm này đã được thực hiện hay chưa.

Khi lần đầu công bố nỗ lực cắt giảm các cấp bậc cao nhất trong quân đội, ông Hegseth lập luận rằng động thái này nhằm loại bỏ "cơ cấu lực lượng dư thừa để tối ưu hóa và tinh gọn bộ máy lãnh đạo". Trong một bản ghi nhớ được công bố vào tháng 5/2025, ông cho biết mục tiêu là giải phóng quân đội khỏi "các tầng nấc quan liêu không cần thiết".

Thượng nghị sĩ Jack Reed (đảng Dân chủ) - thành viên cấp cao của Ủy ban Quân vụ Thượng viện - khẳng định rằng việc cắt giảm các vị trí lãnh đạo cấp cao phải được thực hiện thông qua tham vấn với Quốc hội. Ông cũng cảnh báo rằng kế hoạch cắt giảm này "đáng để mọi người dân Mỹ phải lo ngại".

"Quốc hội đã nêu rõ quan điểm với Bộ trưởng rằng ông ấy cần tham vấn cơ quan này và giải trình lý do cho việc bãi nhiệm các sĩ quan cấp cao cũng như hoãn thăng quân hàm cho họ. Tuy nhiên, cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được những câu trả lời thỏa đáng", Thượng nghị sĩ Reed phát biểu.

"Quân đội của chúng ta đang triển khai các chiến dịch lớn trên toàn cầu và lực lượng này vốn đã chịu nhiều áp lực", ông nói thêm. "Việc loại bỏ các vị trí và nhân sự lãnh đạo cấp cao vào lúc này sẽ càng gia tăng áp lực đó, đồng thời gây gián đoạn hệ thống chỉ huy ngay tại thời điểm mà sự ổn định và tính liên tục là yếu tố quan trọng nhất".

AP

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#Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth #cắt giảm tướng lĩnh #quân đội Mỹ #Tổng thống Mỹ Donald Trump #tướng bốn sao Mỹ

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