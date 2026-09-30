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Vụ xe chở 16km lấy 9,5 triệu đồng: Khởi tố lái xe, nhân viên y tế 'dởm'

Phạm Trường

TPO - Nhận chở bệnh nhân từ viện về nhà, lái xe vận chuyển cấp cứu gọi một sinh viên Cao đẳng y tế ở Thanh Hóa đóng giả nhân viên y tế đi cùng và tư vấn cho người bệnh mua thuốc duy trì sự sống với giá cao để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 30/6, Công an tỉnh Thanh Hóa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Đại Trường Lâm (SN 1991, trú phường Hạc Thành, lái xe cứu thương) và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996, trú phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

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Đối tượng Lâm (áo đen) và Hải Anh tại cơ quan điều tra.

Theo công an, ngày 14/8, Nguyễn Công Khánh (phường Hạc Thành) nhận lời vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về phường Sầm Sơn. Sau đó, Khánh giao Lâm điều khiển xe cứu thương đến đón bệnh nhân. Trong quá trình thực hiện, Lâm liên hệ với Hải Anh (đóng giả nhân viên y tế) tham gia vận chuyển.

Sau khi đón bệnh nhân và người nhà, Lâm thông báo với gia đình các khoản chi phí liên quan đến vận chuyển gồm: Tiền xe vận chuyển 1 triệu đồng/lượt, tiền thuê máy thở 1 triệu đồng/ngày, tiền thuê máy hút đờm 300.000 đồng/lượt và 3 triệu đồng tiền giữ máy thở, máy hút đờm, khi nào trả lại máy sẽ gửi trả lại tiền cho gia đình bệnh nhân, tổng số tiền là 5,3 triệu đồng. Ngoài ra, Hải Anh tư vấn cho gia đình sử dụng thuốc vận mạch với giá 600 nghìn đồng/chai.

Tin tưởng các đối tượng, gia đình bệnh nhân đã đồng ý mua 7 lọ thuốc, với số tiền 4,2 triệu đồng (cao hơn khoảng 20 lần so với giá thuốc bán trên thị trường). Tổng số tiền gia đình bệnh nhân đã phải thanh toán cho các đối tượng là 9,5 triệu đồng.

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Hình ảnh Hải Anh giả nhân viên y tế đi cùng xe cấp cứu vận chuyển bệnh nhân.

Công an xác định Lâm và Hải Anh có sự bàn bạc, thống nhất trong việc thu tiền và phân chia số tiền thu được nên bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

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#lừa đảo #xe cứu thương #nhân viên y tế giả #Thanh Hóa #khởi tố #bệnh nhân

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