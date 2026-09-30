Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực ở TP. Đồng Nai ngập sâu

Văn Quân

TPO - Sáng 30/9, mưa lớn kéo dài hơn 3 giờ từ rạng sáng khiến nhiều khu vực tại phường Long Thành và các xã Long Phước, Bình An, An Phước, Phước An (TP. Đồng Nai) xảy ra ngập cục bộ.

Sau trận mưa lớn chập sáng, nhiều khu dân cư, tuyến đường các địa phương ngập sâu

Tại ấp Phước Nguyên, xã An Phước, nước dâng cao khoảng 1,5m, khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tại phường Long Thành, nhiều khu vực ở Lộc An, ven suối Bưng Môn và An Lâm ngập sâu. Một số đoạn đường nước dâng cao, tràn vào nhà dân, có nơi mực nước cao hơn 1m. Các lực lượng chức năng phường Long Thành đã hỗ trợ người dân di dời tài sản và đưa người dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

sydllfgfll3nvra55vbrovlsozp37ney-101.jpg
Nhiều hộ dân khu vực Lộc An, Long Thành ngập sâu sau trận mưa.

Một số khu vực thấp trũng, nước tràn vào đường và khu dân cư, phương tiện di chuyển qua các điểm ngập gặp nhiều trở ngại. Người dân phải di chuyển chậm, lựa chọn các tuyến đường khác để tránh khu vực ngập sâu.

Tình trạng ngập xảy ra sau trận mưa lớn kéo dài. Đây cũng là khu vực có nhiều công trình hạ tầng, đô thị và giao thông đang được triển khai, khiến vấn đề thoát nước trong những thời điểm mưa lớn kéo dài được người dân đặc biệt quan tâm.

Các lực lượng chức năng địa phương đang theo dõi tình hình, cảnh báo người dân hạn chế đi qua những khu vực nước ngập sâu, đồng thời kiểm tra các điểm ngập để có phương án xử lý.

Xem thêm

#Đồng Nai #Mưa lớn #Ngập #Long Thành #An Phước #phường Nhơn Trạch

Cùng chuyên mục

Nút giao 537 tỷ đồng ở cửa ngõ phía tây Đà Nẵng dần thành hình

Nút giao 537 tỷ đồng ở cửa ngõ phía tây Đà Nẵng dần thành hình

TPO - Sau hơn 9 tháng thi công, nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, một trong những đầu mối giao thông quan trọng ở phía tây Đà Nẵng, đang dần thành hình. Khối lượng thi công toàn dự án hiện đạt khoảng 65%, các hạng mục cầu vượt, nền đường và nhánh kết nối đang được triển khai đồng loạt.

Chặn xe hợp đồng biến tướng thành xe khách

Chặn xe hợp đồng biến tướng thành xe khách

TPO - Quy định bắt buộc kết nối, truyền dữ liệu hợp đồng về Cục Cảnh sát Giao thông trước giờ xuất phát được xem là giải pháp căn cơ, chuyển mạnh từ kiểm tra thủ công sang giám sát số, nhằm xóa bỏ triệt để vấn nạn xe hợp đồng trá hình.

Lào Cai truy điệu, an táng 71 hài cốt liệt sĩ

Lào Cai truy điệu, an táng 71 hài cốt liệt sĩ

TPO - Sáng 30/9, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ phường Cam Đường (tỉnh Lào Cai) tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ. Trong số này, hai liệt sĩ đã xác định được danh tính, trở về với gia đình sau nhiều năm chờ đợi.

Những mái nhà chênh vênh bên sườn núi trước mùa mưa bão

Những mái nhà chênh vênh bên sườn núi trước mùa mưa bão

TPO - Bên sườn núi Một ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, nhiều hộ dân sống trong cảnh thấp thỏm mỗi mùa mưa bão đến. Những căn nhà nhỏ nằm chênh vênh lưng chừng núi, còn phía dưới là khu dân cư san sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu sạt lở tái diễn.

Gia Lai bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh

Gia Lai bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh

TPO - Tại Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), các đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe