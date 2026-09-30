Mưa lớn kết hợp triều cường ở TPHCM, cơ quan khí tượng cảnh báo khẩn

TPO - Mưa dông xuất hiện nhiều tại TPHCM và Nam Bộ từ đêm qua đến sáng 30/9, một số nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn. Dự báo mưa còn tiếp diễn trong ngày, gia tăng trở lại vào chiều tối, kết hợp triều cường đang ở mức cao, nguy cơ gây ngập nhiều khu vực.

Từ đêm qua đến sáng sớm 30/9, mưa dông xuất hiện nhiều tại khu vực TPHCM và Nam Bộ, một số nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo, trong ngày hôm nay, mưa còn tiếp diễn ở nhiều khu vực, giảm vào khoảng giữa trưa rồi gia tăng trở lại vào chiều và tối. Mưa lớn cục bộ kết hợp triều cường vẫn ở mức cao có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch.

Người dân di chuyển trong cơn mưa lớn ở TPHCM

Từ đêm qua, mưa dông bắt đầu xuất hiện nhiều hơn tại khu vực. Đến sáng sớm nay, nhiều nơi tiếp tục có mưa, trong đó có điểm ghi nhận lượng mưa rất lớn như Thủ Dầu Một khoảng 100 mm, Lê Minh Xuân (TPHCM) 168,2 mm.

Trong buổi sáng, mưa tiếp tục xuất hiện nhiều ở khu vực miền Tây và rải rác tại miền Đông, có nơi mưa vừa, mưa to. Dần về trưa, mưa có xu hướng giảm hơn. Tuy nhiên, từ chiều đến tối, mưa dông sẽ gia tăng trở lại và xuất hiện nhiều nơi, rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý mưa dông có thể đi kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này trong thời gian có mưa dông.

Đáng lưu ý, cùng với diễn biến mưa, triều cường tại TPHCM vẫn còn ở mức cao. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông, kênh, rạch khu vực TPHCM biến đổi chậm và duy trì ở mức cao trong 1-2 ngày đầu, sau đó có xu hướng giảm. Đỉnh triều tại một số trạm ở mức báo động 1, báo động 2 và có khả năng duy trì đến hết ngày 1/10.

Do đó, mưa lớn cục bộ kết hợp triều cường có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Tình trạng ngập có khả năng xuất hiện vào chiều tối, tối và sáng sớm, là những thời điểm cần lưu ý trong ngày.

Người dân khi di chuyển trong thời gian mưa dông cần theo dõi diễn biến thời tiết, đồng thời đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, nhất là tại những khu vực đang có mưa lớn.