Nút giao 537 tỷ đồng ở cửa ngõ phía tây Đà Nẵng dần thành hình

TPO - Nhận chở bệnh nhân từ viện về nhà, lái xe vận chuyển cấp cứu gọi một sinh viên Cao đẳng y tế ở Thanh Hóa đóng giả nhân viên y tế đi cùng và tư vấn cho người bệnh mua thuốc duy trì sự sống với giá cao để chiếm đoạt tài sản.