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Xã hội

Nút giao 537 tỷ đồng ở cửa ngõ phía tây Đà Nẵng dần thành hình

Duy Quốc

TPO - Sau hơn 9 tháng thi công, nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, một trong những đầu mối giao thông quan trọng ở phía tây Đà Nẵng, đang dần thành hình. Khối lượng thi công toàn dự án hiện đạt khoảng 65%, các hạng mục cầu vượt, nền đường và nhánh kết nối đang được triển khai đồng loạt.

Nút giao 537 tỷ đồng ở cửa ngõ phía tây Đà Nẵng dần thành hình. Video: Duy Quốc.
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Nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nằm trên địa bàn xã Bà Nà, TP. Đà Nẵng, có tổng mức đầu tư hơn 537 tỷ đồng. Dự án được khởi công tháng 12/2025, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2027. Ảnh: Duy Quốc.
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Đây là công trình giao thông quan trọng, được kỳ vọng tăng khả năng kết nối từ khu vực phía tây vào trung tâm thành phố.
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Dự án xây dựng nút giao khác mức liên thông giữa quốc lộ 14B và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, gồm cầu vượt trên quốc lộ 14B; tận dụng, mở rộng cầu hiện trạng trên tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan để kết nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và hoàn thiện hệ thống các nhánh rẽ.
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Theo ghi nhận, công nhân cùng máy móc, thiết bị được huy động, tổ chức thi công trên nhiều hạng mục nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình.
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Cầu vượt trên quốc lộ 14B đang được triển khai, nhiều hạng mục cơ bản hoàn thiện. Phía tây cầu sẽ kết nối với dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14B đang thi công.
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Ông Trần Thanh Tân - Chỉ huy trưởng công trường, cho biết đến nay tổng khối lượng thi công dự án đạt khoảng 65%, riêng phần cầu đạt khoảng 80%. Nhà thầu đang tập trung nguồn lực cho hai nhóm hạng mục chính là cầu vượt và nền đường.
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“Hiện mỗi ngày công trường có hơn 100 công nhân được chia thành nhiều mũi thi công. Đơn vị tổ chức làm nhiều ca liên tục để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình theo kế hoạch”, ông Tân cho biết.
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Do lưu lượng phương tiện lớn, đơn vị thi công duy trì hai xe tưới nước liên tục mỗi ngày để hạn chế bụi.
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Hiện, các nhà thầu tiếp tục huy động nhân lực, máy móc để hoàn thiện các hạng mục còn lại, phấn đấu đưa công trình vào khai thác tháng 6/2027.
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Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng giải quyết tình trạng ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời kết nối thuận lợi quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông phía tây thành phố.

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