Nút giao 537 tỷ đồng ở cửa ngõ phía tây Đà Nẵng dần thành hình

TPO - Sau hơn 9 tháng thi công, nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, một trong những đầu mối giao thông quan trọng ở phía tây Đà Nẵng, đang dần thành hình. Khối lượng thi công toàn dự án hiện đạt khoảng 65%, các hạng mục cầu vượt, nền đường và nhánh kết nối đang được triển khai đồng loạt.
TPO - Quy định bắt buộc kết nối, truyền dữ liệu hợp đồng về Cục Cảnh sát Giao thông trước giờ xuất phát được xem là giải pháp căn cơ, chuyển mạnh từ kiểm tra thủ công sang giám sát số, nhằm xóa bỏ triệt để vấn nạn xe hợp đồng trá hình.
TPO - Vấn đề khai thác và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao được đặc biệt lưu ý trong phiên giải trình của HĐND thành phố Hà Nội. Một thiết chế được đầu tư khang trang nhưng ít hoạt động, ít người sử dụng thì chưa thể coi là đầu tư hiệu quả.
TPO - Ngày 30/9, ông Thân Trung Kiên, Thành uỷ viên - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND thành phố Bắc Ninh được bổ nhiệm là tân Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ.
TPO - Sáng 30/9, mưa lớn kéo dài hơn 3 giờ từ rạng sáng khiến nhiều khu vực tại phường Long Thành và các xã Long Phước, Bình An, An Phước, Phước An (TP. Đồng Nai) xảy ra ngập cục bộ.
TPO - Hai cán bộ CSGT ở Huế vừa được khen thưởng đột xuất vì kịp thời hỗ trợ, đưa người dân có dấu hiệu đột quỵ đến cơ sở y tế, tranh thủ “thời gian vàng” cấp cứu.
TPO - Nhận chở bệnh nhân từ viện về nhà, lái xe vận chuyển cấp cứu gọi một sinh viên Cao đẳng y tế ở Thanh Hóa đóng giả nhân viên y tế đi cùng và tư vấn cho người bệnh mua thuốc duy trì sự sống với giá cao để chiếm đoạt tài sản.
TPO - Ba cựu chủ tịch UBND các huyện: Triệu Phong, Hướng Hóa và Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) bị kỷ luật xóa tư cách chức vụ do liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH cây xanh Công Minh.
TPO - Ban Bí thư đã quyết định bổ nhiệm ông Trần Thế Thông - Thư ký của ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.
TPO - Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, trong đó đề xuất năm trường hợp có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật nhưng được miễn trách nhiệm kỷ luật.
TPO - Sáng 30/9, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Hà Tiến Thăng - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên, giữ chức Cục trưởng Cục Việc làm.
TPO - Sáng 30/9, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ phường Cam Đường (tỉnh Lào Cai) tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ. Trong số này, hai liệt sĩ đã xác định được danh tính, trở về với gia đình sau nhiều năm chờ đợi.
TPO - Bên sườn núi Một ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, nhiều hộ dân sống trong cảnh thấp thỏm mỗi mùa mưa bão đến. Những căn nhà nhỏ nằm chênh vênh lưng chừng núi, còn phía dưới là khu dân cư san sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu sạt lở tái diễn.
TPO - Tại Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), các đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.
TPO - Ngày 30/9, tại TP. Đà Nẵng, Hội thảo khoa học “Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Tấm gương cao đẹp của bậc đại trí thức yêu nước, trọn đời vì Tổ quốc, vì nhân dân” được tổ chức nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026).
TPO - Thái độ của cán bộ, cơ sở vật chất hay quy trình giải quyết thủ tục tại bệnh viện, trường học, văn phòng nhà đất... ra sao sẽ do chính người dân trực tiếp đánh giá - theo kế hoạch khảo sát vừa được UBND TP Hà Nội ban hành.
TPO - Rạng sáng 30/9, một vụ sạt lở taluy dương xảy ra trên Quốc lộ 279, đoạn qua xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, khiến tuyến đường bị tắc hoàn toàn. Khối lượng đất đá sạt xuống ước tính hơn 10.000m3.