Huyền thoại âm nhạc gây bão khi gọi Taylor Swift là 'đỉnh cao của sự tầm thường'

TPO - Taylor Swift nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng hàng đầu thế giới là điều không cần bàn cãi. Tuy nhiên, trong nhiều năm, không ít người hoài nghi về tài năng âm nhạc của cô. Biểu tượng nhạc rock tiên phong Todd Rundgren thậm chí công khai gọi cô là “đỉnh cao của sự tầm thường”.

Trong cuộc phỏng vấn với Vulture vào cuối tháng 9, Todd Rundgren gây chú ý khi đưa ra những lời chỉ trích nặng nề nhắm thẳng vào Taylor Swift.

Huyền thoại nhạc rock 78 tuổi ca ngợi Lady Gaga là “nhạc sĩ thực thụ” và nghệ sĩ piano được đào tạo bài bản. Trong khi đó, những nhận xét dành cho Taylor lại hoàn toàn trái ngược.

“Swift không làm được điều gì đặc biệt xuất sắc ngoài việc nuôi tóc. Cô ấy không phải ca sĩ giỏi. Cô ấy không phải nhạc sĩ sáng tác giỏi. Cô ấy cũng không phải vũ công giỏi”, ông nói.

Chưa dừng lại ở đó, Rundgren tuyên bố nữ ca sĩ sinh năm 1989 “hủy hoại âm nhạc” và là “đỉnh cao của sự tầm thường”.

Todd Rundgren gây sốc khi đưa ra lời nhận xét gay gắt về Taylor Swift. Ảnh: Getty Images

Giọng ca We Gotta Get You a Woman thừa nhận những nghệ sĩ lớn nhất thế giới hiện nay đều là nữ, nhưng cho rằng nguyên nhân không hoàn toàn đến từ tài năng. Theo ông, sự thay đổi này có liên quan tới trò chơi điện tử.

Rundgren lý giải từ những năm 1990, các cậu bé không còn chi tiền cho âm nhạc mà chuyển sang trò chơi điện tử. Nhận thấy điều đó, ngành công nghiệp âm nhạc chuyển trọng tâm sang nhóm nữ khán giả trẻ, từ đó xuất hiện những ngôi sao như Lady Gaga, Taylor Swift, P!nk cùng nhiều nữ nghệ sĩ khác.

Ông cũng cho rằng khán giả tới các buổi diễn của Taylor Swift chủ yếu là những bà mẹ và con gái.

Taylor Swift có thực sự tài năng?

Phát biểu của Todd Rundgren nhanh chóng tạo ra tranh cãi trên mạng xã hội.

Một bộ phận khán giả đồng tình, cho rằng âm nhạc của Taylor Swift bị đánh giá quá cao, trong khi cô giỏi marketing và xây dựng hình ảnh hơn là tạo ra những sản phẩm mang tính đột phá. Một số ý kiến khác cho rằng giọng hát của Swift bình thường, âm nhạc thiếu sự mới mẻ và phù hợp hơn với một nhóm khán giả nhất định.

Ở chiều ngược lại, nhiều người chỉ trích Rundgren đưa ra nhận xét phiến diện. Theo họ, nếu không có tài năng, Swift khó sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ, liên tục lập kỷ lục về giải thưởng và lượt nghe trên các nền tảng số. Cô cũng xây dựng được khối tài sản hơn một tỷ USD chủ yếu từ hoạt động âm nhạc và biểu diễn.

Nhóm khán giả khác cho rằng mỗi thể loại có tiêu chuẩn và đối tượng riêng, không thể lấy quy chuẩn của nhạc rock để đánh giá nhạc pop. Taylor có thể không xuất sắc như những gì người hâm mộ ca ngợi, nhưng cáo buộc cô “hủy hoại âm nhạc” là quá nặng nề. Thành công của nghệ sĩ phụ thuộc vào việc công chúng có đón nhận sản phẩm hay không và Swift rõ ràng đã đạt được điều đó ở quy mô chưa từng có.

Khán giả tranh cãi dữ dội về quan điểm Taylor Swift không có tài năng. Ảnh: Getty Images

Trước Todd Rundgren, Taylor Swift từng nhiều lần bị đồng nghiệp công khai chê bai.

Trong cuộc phỏng vấn với Los Angeles Times năm 2022, Damon Albarn cho rằng nhiều nghệ sĩ hiện đại dựa vào “âm thanh và phong thái” để tạo sức hút. Khi được hỏi về Taylor Swift, ông phủ nhận khả năng sáng tác của cô và nói việc đồng sáng tác “không được tính”. Nhận xét này khiến Swift phản ứng mạnh, sau đó Albarn phải xin lỗi.

Hai năm sau, ngôi sao nhạc rock Courtney Love chê Taylor Swift “không quan trọng” và “không thú vị với tư cách nghệ sĩ”. Dù vậy, Love thừa nhận Swift có thể được gọi là “Madonna của hiện tại” và tạo ra không gian an toàn đối với các cô gái.

Cùng năm, Kim Gordon, thành viên ban nhạc rock Sonic Youth, cũng thẳng thắn nói: “Tôi thực sự không phải là fan Taylor Swift”.

Cựu thành viên Oasis Noel Gallagher cũng từng có phát ngôn nặng nề về chủ nhân hit Lover. Năm 2020, khi bàn về việc những nghệ sĩ bán chạy nhất không còn đồng nghĩa với những nghệ sĩ hay nhất, Gallagher chỉ đích danh Taylor Swift và thậm chí dùng lời lẽ tục tĩu để thể hiện sự phản đối.

Giải mã Taylor Swift

Nếu chỉ nhìn vào thành tích, khó có thể phủ nhận tầm vóc của Swift.

Tại MTV Video Music Awards 2026, nữ ca sĩ giành ba tượng Moon Person, trong đó có Video của năm, qua đó nâng tổng số VMAs trong sự nghiệp lên 33, trở thành nghệ sĩ sở hữu nhiều giải nhất lịch sử.

Theo Recording Academy, Swift hiện có 14 Grammy và là nghệ sĩ duy nhất trong lịch sử giành Album của năm bốn lần. Đây không chỉ là thành công thương mại mà còn là sự công nhận kéo dài qua nhiều giai đoạn âm nhạc.

Eras Tour tiếp tục đưa Swift sang một quy mô khác. Guinness World Records ghi nhận đây là chuyến lưu diễn âm nhạc có doanh thu cao nhất lịch sử, với hơn 2,077 tỷ USD. Tour kéo dài gần hai năm, qua 149 đêm diễn tại năm châu lục và thu hút hơn 10 triệu lượt khán giả.

Variety đưa tin Taylor Swift là nữ nghệ sĩ có lượt phát trực tuyến Spotify cao nhất năm nay.

Taylor Swift lập kỷ lục tại MTV VMAs 2026. Ảnh: CBS/Getty Images

Những con số này khiến khoảng cách giữa “nghệ sĩ Taylor Swift” và “hiện tượng Taylor Swift” ngày càng lớn.

The New Yorker từng nhận định cách phê bình âm nhạc thông thường ngày càng khó áp dụng với Swift. Theo nhà phê bình Sinéad O'Sullivan, cô không còn đơn thuần tạo ra những album độc lập mà xây dựng cả “Swiftverse”, nơi âm nhạc, đời tư, hình ảnh, các nhân vật, thông điệp ẩn và cộng đồng người hâm mộ liên kết thành một vũ trụ riêng.

Swift vì thế không chỉ bán bài hát mà còn bán câu chuyện xoay quanh bài hát đó.

Eras Tour là minh chứng rõ nhất. Dù biểu diễn trước hàng chục nghìn người trong sân vận động, Swift vẫn tạo cảm giác kết nối trực tiếp với từng khán giả. Người hâm mộ không chỉ nghe nhạc mà còn giải mã lời bài hát, tìm thông điệp ẩn, liên hệ các chi tiết trong MV với album cũ, phân tích trang phục, màu sắc và biểu tượng. Qua đó, họ có cảm giác đang tham gia vào quá trình khám phá nghệ sĩ.

Đây là điều ca khúc theo kiểu truyền thống khó tạo ra. Tuy nhiên, chính công thức ấy cũng khiến Swift bị chê. Với người hâm mộ, đó là sự nhất quán của một vũ trụ nghệ thuật. Với những người không thích cô, đó có thể là dấu hiệu của sự lặp lại.

Đánh giá của Damon Albarn cũng nêu bật một tranh cãi dai dẳng: Swift là người viết nhạc hay nghệ sĩ được hỗ trợ bởi cả đội ngũ hùng hậu?

Thực tế, Swift sáng tác hoặc đồng sáng tác các ca khúc của mình, đồng thời cộng tác với nhiều nhà sản xuất và nhạc sĩ như Jack Antonoff, Aaron Dessner. Đây không phải điều bất thường trong nhạc pop hiện đại. Tranh cãi nằm ở quan niệm khác nhau về chữ “tác giả” và mức độ đóng góp của nghệ sĩ trong quá trình sáng tác.

Những lời chê bai nhắm vào Taylor hầu hết xuất phát từ định kiến cá nhân hoặc quan điểm cũ về âm nhạc. Ảnh: Getty Images

Một điều đáng chú ý là phần lớn những nghệ sĩ từng công khai chê Swift đều thuộc giới rock.

Trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, Todd Rundgren nổi tiếng với thử nghiệm âm thanh, phá vỡ khuôn mẫu và đặt tính sáng tạo lên trên thành công đại chúng. Từ góc nhìn ấy, âm nhạc của Swift dễ bị xem là tính toán, trau chuốt và an toàn quá mức.

Theo The New Yorker, với những người tìm kiếm sự nguy hiểm hoặc bất ngờ trong âm nhạc, các album của Swift có thể tạo cảm giác an toàn, hiếm khi xuất hiện những khoảnh khắc thực sự hỗn loạn hay phá vỡ cấu trúc.

Tuy vậy, tờ báo cũng lưu ý việc đánh giá thấp Swift có thể liên quan tới định kiến cũ về hình mẫu “thiên tài” trong nghệ thuật.

Nói cách khác, Taylor Swift có thể không phải kiểu nghệ sĩ mà Todd Rundgren coi trọng. Nhưng việc cô không đáp ứng tiêu chuẩn nghệ thuật của một bộ phận giới rock không đồng nghĩa với việc cô không có tài năng.