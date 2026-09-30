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Thế giới

Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi

Bình Giang

TPO - Hôm nay, Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi và chịu trách nhiệm về vụ nổ mìn gần đây tại Khu phi quân sự (DMZ), đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng lập tức chấm dứt các hoạt động củng cố biên giới.

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Trung tướng Kang Hyun-woo, Cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Tuyên bố của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) được đưa ra sau khi Seoul khẳng định, những quả mìn sát thương do Triều Tiên sản xuất và cố tình đặt ở phía nam Đường phân giới quân sự rất có khả năng là nguyên nhân gây ra vụ nổ mìn hôm 21/9.

Ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương, trong đó 2 người bị thương nghiêm trọng trong vụ nổ.

“Đây là hành vi vi phạm trắng trợn Hiệp định đình chiến, đồng thời làm suy yếu tinh thần của các thỏa thuận liên Triều hiện có và phải chấm dứt ngay lập tức”, Trung tướng Kang Hyun-woo, Cục trưởng Cục Tác chiến thuộc JCS, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 30/9.

“Triều Tiên phải lập tức chấm dứt các hoạt động làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, chẳng hạn như cái gọi là ‘củng cố biên giới’. Chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu phía Triều Tiên xin lỗi và thực hiện các biện pháp có trách nhiệm”, ông Kang nói.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi khẳng định Triều Tiên sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hậu quả có thể xảy ra trong tương lai”.

Đây là phản ứng chính thức đầu tiên của quân đội Hàn Quốc nhắm trực tiếp vào Bình Nhưỡng liên quan đến vụ nổ mìn.

Trong tuyên bố được bà Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra sáng nay, Bình Nhưỡng phủ nhận liên quan đến vụ việc. Bà cáo buộc Seoul “bịa đặt” kết quả điều tra, cảnh báo sẽ có hành động trả đũa “không khoan nhượng” nếu Hàn Quốc thực hiện bất kỳ hành động đáp trả nào.

Tuyên bố của JCS được đưa ra ngay sau khi Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC) ra tuyên bố cho rằng vụ nổ mìn là hành vi vi phạm Hiệp định đình chiến. UNC cho biết đang xử lý vụ vi phạm thông qua các cơ chế đã được thiết lập.

UNC giám sát việc thực thi Hiệp định đình chiến - văn kiện đã chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953.

UNC cũng tái khẳng định kết quả cuộc điều tra chung với quân đội Hàn Quốc, theo đó xác định có 1 quả mìn của Triều Tiên ở phía nam Đường phân giới quân sự.

Theo Yonhap

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#Triều Tiên #Hàn Quốc #Nổ mìn #DMZ

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