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Miễn, giảm phí tham quan bảo tàng, danh lam thắng cảnh trong Ngày Văn hóa

Luân Dũng

TPO - Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ việc miễn, giảm phí, lệ phí tham quan, vé vào cửa và các chi phí liên quan tại các bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh, khu vui chơi giải trí và các thiết chế văn hóa, thể thao trong thời gian diễn ra Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc trên phạm vi cả nước.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Theo Chỉ thị, các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) được tổ chức trang trọng, sinh động, thiết thực, ý nghĩa, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và chuỗi hoạt động Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc tại cộng đồng, khu dân cư, thôn, tổ dân phố.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thành, đưa vào sử dụng Nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam trước ngày 15/11/2026. Nền tảng này phục vụ đăng tải, công bố thông tin về địa điểm, chương trình, sự kiện và các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, cũng như chuỗi hoạt động Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc tổ chức các hoạt động văn hóa tại xã, phường, thôn, bản và các không gian công cộng; tạo điều kiện để người dân trực tiếp đề xuất, tổ chức, tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các hoạt động, sản phẩm văn hóa.

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Tổ chức các hoạt động trang trọng, ý nghĩa trong Ngày Văn hóa Việt Nam (Ảnh minh họa)

Các địa phương lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm hoặc không gian văn hóa tiêu biểu, đặc trưng ở cấp tỉnh, cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố để giới thiệu, quảng bá trong dịp này; đồng thời lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu, mô hình sáng tạo để nhân rộng trong những năm tiếp theo.

Chỉ thị yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường trong quá trình tổ chức các hoạt động.

Các địa phương phải kiên quyết xử lý tình trạng biến tướng lễ hội, mê tín dị đoan và thương mại hóa quá mức các giá trị di sản.

UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, bảo đảm chất lượng nghệ thuật, tính trang trọng và sức lan tỏa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động ngoại khóa, tham quan bảo tàng, học tập lịch sử thông qua di sản; đưa trò chơi dân gian, nghệ thuật truyền thống và thực hành di sản vào các hoạt động hưởng ứng, phù hợp với độ tuổi và cấp học.

Chỉ thị nêu rõ về việc miễn, giảm phí, lệ phí tham quan, vé vào cửa và các chi phí liên quan tại các bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh, khu vui chơi giải trí và các thiết chế văn hóa, thể thao trong thời gian diễn ra Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc trên phạm vi cả nước.

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