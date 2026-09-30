Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bí thư Quảng Trị yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu đơn vị giải ngân thấp

Hoàng Nam

TPO - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu rà soát, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn thực hiện Nghị quyết 57 thấp hơn bình quân chung của tỉnh; đo lường kết quả bằng sản phẩm cụ thể, thực chất.

Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ban hành Công văn số 1868-CV/VPTU ngày 29/9, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy sau phiên họp trực tuyến chuyên đề của Ban Chỉ đạo 57 Trung ương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo đó, trước ngày 10/10, UBND tỉnh phải rà soát, kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh.

tp_54e5b8ac9fc61f9846d7.jpg
Ông Vương Quốc Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Đối với nguồn vốn thực hiện Nghị quyết 57 năm 2026, các đơn vị được giao vốn phải giải ngân tối thiểu 75% kế hoạch trước ngày 30/10 và đạt trên 95% trước ngày 30/11. Sở Tài chính được giao theo dõi, tổng hợp kết quả.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đề cao kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm người đứng đầu; phân công rõ cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ. Kết quả thực hiện phải được đo lường bằng sản phẩm cụ thể, thực chất.

Đáng chú ý, văn bản yêu cầu rà soát, xác định chính xác số lượng điểm lõm sóng trên địa bàn trong tháng 10, đồng thời lưu ý số liệu báo cáo có 3 điểm chưa sát thực tế. Sở Khoa học và Công nghệ phải phối hợp với Viettel và các doanh nghiệp viễn thông triển khai xóa điểm lõm sóng.

Cũng trong tháng 10, các cơ quan liên quan phải báo cáo đề xuất phương án đưa điện lưới về những thôn, bản chưa có điện và đề xuất nguồn vốn đầu tư xây dựng Trung tâm An ninh mạng của tỉnh.

Về dữ liệu, tỉnh yêu cầu hoàn thành dứt điểm việc làm sạch dữ liệu đất đai trước ngày 30/10. Sở Nội vụ chủ trì xây dựng kế hoạch, phát động chiến dịch “100 ngày đêm cao điểm chuẩn hóa, số hóa toàn bộ tài liệu tồn đọng” trước ngày 15/10.

Quảng Trị đồng thời giao các sở, ngành nghiên cứu, đề xuất sản phẩm công nghệ chủ lực, gồm công nghệ chế biến thạch anh thành silic phục vụ sản xuất tấm wafer; giải pháp du lịch thông minh; mô hình cảng hàng không, cảng biển, cửa khẩu thông minh và kết nối chuỗi cung ứng từ trang trại đến bàn ăn. Các báo cáo đề xuất phương án phải hoàn thành vào ngày 30/10.

Xem thêm

#Quảng Trị #Bí thư #Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị #kiểm điểm #rà soát #trách nhiệm #xử lý

Cùng chuyên mục

Đại tá Tư Cang tặng hai khẩu súng kỷ vật chiến tranh cho Bảo tàng

Đại tá Tư Cang tặng hai khẩu súng kỷ vật chiến tranh cho Bảo tàng

TPO - Ở tuổi 99, Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) - người chỉ huy Cụm tình báo H63 huyền thoại - đã trao tặng Bảo tàng Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu hai khẩu súng kỷ vật chiến tranh gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của ông.

Từ di sản Huỳnh Thúc Kháng đến những giá trị bền vững của báo chí cách mạng

Từ di sản Huỳnh Thúc Kháng đến những giá trị bền vững của báo chí cách mạng

TPO - Ngày 30/9, Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Kỷ niệm 150 năm ngày sinh nhà báo Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026), hội thảo nhằm làm rõ những giá trị lịch sử, tư tưởng đổi mới của chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng cho sự phát triển của báo chí và đất nước nói chung.

Miễn, giảm phí tham quan bảo tàng, danh lam thắng cảnh trong Ngày Văn hóa

Miễn, giảm phí tham quan bảo tàng, danh lam thắng cảnh trong Ngày Văn hóa

TPO - Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ việc miễn, giảm phí, lệ phí tham quan, vé vào cửa và các chi phí liên quan tại các bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh, khu vui chơi giải trí và các thiết chế văn hóa, thể thao trong thời gian diễn ra Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc trên phạm vi cả nước.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Tăng mức phụ cấp công chức cấp xã lên 55%

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Tăng mức phụ cấp công chức cấp xã lên 55%

TPO - Trao đổi với cử tri tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau khi sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định chủ trương tăng mức hưởng phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từ 25% lên 55%, tăng thêm 30%.

Nút giao 537 tỷ đồng ở cửa ngõ phía tây Đà Nẵng dần thành hình

Nút giao 537 tỷ đồng ở cửa ngõ phía tây Đà Nẵng dần thành hình

TPO - Sau hơn 9 tháng thi công, nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, một trong những đầu mối giao thông quan trọng ở phía tây Đà Nẵng, đang dần thành hình. Khối lượng thi công toàn dự án hiện đạt khoảng 65%, các hạng mục cầu vượt, nền đường và nhánh kết nối đang được triển khai đồng loạt.

Chặn xe hợp đồng biến tướng thành xe khách

Chặn xe hợp đồng biến tướng thành xe khách

TPO - Quy định bắt buộc kết nối, truyền dữ liệu hợp đồng về Cục Cảnh sát Giao thông trước giờ xuất phát được xem là giải pháp căn cơ, chuyển mạnh từ kiểm tra thủ công sang giám sát số, nhằm xóa bỏ triệt để vấn nạn xe hợp đồng trá hình.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe