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Pháp luật

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Vụ Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Tòa bất ngờ tạm dừng, chưa thể tuyên án các bị cáo

Hoàng An

TPO - Sau 7 ngày xem xét kháng cáo, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm TAND Tối cao chưa thể ra phán quyết với bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và đồng phạm do một số bị cáo và luật sư kiến nghị tạm dừng phiên tòa để các bị cáo có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.

Bị cáo muốn có thời gian khắc phục thêm hậu quả

Chiều 30/9, theo kế hoạch, Hội đồng xét xử Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tuyên án cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 đồng phạm bị cáo buộc gây "thất thoát lãng phí", tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức.

Tuy nhiên, trước khi tuyên án, luật sư bào chữa và 8 trong tổng số 10 bị cáo có đề xuất Tòa tạm dừng để họ có thêm thời gian chuẩn bị tiền khắc phục hậu quả chung.

Trong đó, luật sư của bị cáo Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế) cho biết, thân chủ dù đã khắc phục xong hậu quả nhưng vẫn muốn nộp thêm bù đắp thiệt hại vụ án.

Luật sư của ông Nguyễn Doãn Tú kiến nghị Tòa cho thêm thời gian để cùng gia đình bàn bạc.

Còn bị cáo Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng) cũng kiến nghị Hội đồng xét xử cho thêm thời gian để bàn bạc, cân đối...

Đại diện Viện Kiểm sát cấp phúc thẩm cho hay, hiện mới có một bị cáo "chốt" được 1 tỷ đồng khắc phục; trong khi, 7 bị cáo khác chưa quyết được và đề nghị có thêm thời gian. Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tạm nghỉ phiên tòa để các bị cáo tiếp tục trình bày phương án khắc phục thiệt hại.

Sau khi nghe đại diện Viện Kiểm sát nêu ý kiến, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định tạm nghỉ mà chưa ra phán quyết mức án. Tòa sẽ làm việc lại vào lúc 14h ngày mai 1/10.

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Bà Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa sơ thẩm.

Có 4 bị cáo không được Viện Kiểm sát đề nghị giảm án

Trước đó, Viện kiểm sát cấp phúc thẩm nêu quan điểm luận tội đã đề nghị Tòa giảm án cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế); Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm); Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng SHT); Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng); Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng).

Trái lại, Viện Kiểm sát đề nghị Tòa không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên y án sơ thẩm với các bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm); Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế).

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Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình triển khai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, bà Tiến cùng một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị liên quan có những sai phạm trong việc lựa chọn tư vấn nước ngoài, chỉ định thầu và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Các sai phạm khiến hai dự án đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước hơn 803 tỷ đồng.

Tại Tòa sơ thẩm xác định bà Tiến không trực tiếp gây ra thiệt hại, song những quyết định phê duyệt của cựu Bộ trưởng là tiền đề để cấp dưới thực hiện các bước tiếp theo, dẫn đến sai phạm.

Trong quá trình thực hiện dự án, bà Tiến đã nhận tổng cộng 7,5 tỷ đồng do cấp dưới đưa. Cựu Bộ trưởng khai không được những người này cho biết nguồn gốc số tiền.

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#Nguyễn Thị Kim Tiến #Bộ trưởng Bộ Y tế #Giảm án Bộ trưởng Tiến #Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

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