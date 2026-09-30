Cựu cán bộ ở Pleiku yêu cầu 13 người đưa tiền để 'tạo điều kiện'

TPO - Lợi dụng chức vụ khi làm cán bộ thuộc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai cũ), Thảo đã yêu cầu 13 cá nhân đó phải đưa 70 triệu đồng cho mình để được “tạo điều kiện” nhanh chóng có được giấy phép.

Ngày 30/9, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân khu vực 7 - Gia Lai đã tuyên phạt Đặng Mậu Thảo (SN 1992, cựu cán bộ TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai cũ) 4 năm tù vì “Nhận hối lộ” gần 70 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khi còn là cán bộ thuộc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị TP. Pleiku cũ, Thảo được phân công thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng.

Thảo cũng được giao nhiệm vụ thẩm định, quản lý công tác liên quan đến lĩnh vực quy hoạch xây dựng, theo dõi các công trình do Phòng Quản lý đô thị làm chủ đầu tư khi được phân công, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan lĩnh vực phụ trách.

Đặng Mậu Thảo (ngoài cùng bên trái) thời điểm lực lượng chức năng tới làm việc.

Thảo còn được giao nhiệm vụ thực hiện hậu kiểm cấp giấy phép xây dựng, xác nhận công trình hoàn thành xây dựng, trật tự xây dựng… của 7 địa bàn là các xã, phường của TP. Pleiku cũ.

Tuy nhiên, một số cá nhân, doanh nghiệp sợ thủ tục chậm trễ hoặc bị trả hồ sơ vì sai sót nên đã chủ động liên hệ nhờ Thảo “tạo điều kiện” để nhanh chóng có được giấy phép.

Lợi dụng việc này, Thảo đã yêu cầu các cá nhân đó phải đưa tiền cho mình. Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) xác định Thảo đã nhiều lần nhận tiền của 13 cá nhân với số tiền gần 70 triệu đồng.