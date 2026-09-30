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Sửa Luật Đấu thầu:

Đề xuất cấm chia nhỏ dự án để chỉ định thầu, dàn xếp nâng khống giá

Luân Dũng

TPO - Sửa đổi Luật Đấu thầu, Chính phủ đề xuất cấm chia nhỏ dự án, dự toán mua sắm để áp dụng hạn mức chỉ định thầu; đồng thời bổ sung các hành vi dàn xếp, thỏa thuận nhằm nâng khống giá gói thầu, giá dự toán.

Ngày 30/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dự thảo Luật gồm 8 chương, 60 điều, sửa đổi toàn diện Luật Đấu thầu hiện hành, tập trung vào 4 nhóm vấn đề chính.

Trong đó, dự thảo bổ sung các quy định nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động đấu thầu; đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong hoạt động đấu thầu.

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Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tại phiên họp. (Ảnh: QH)

Cùng với đó, dự thảo đề xuất các chính sách nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát trong hoạt động đấu thầu; làm rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu và tổ chuyên gia.

Trong lần sửa đổi này, Chính phủ đề xuất hoàn thiện quy định về các hành vi bị cấm trong hoạt động lựa chọn nhà thầu theo hướng bổ sung hành vi dàn xếp, thỏa thuận nhằm nâng khống giá gói thầu, giá dự toán.

Chính phủ cũng đề xuất cấm chia nhỏ dự án, dự toán mua sắm để áp dụng hạn mức chỉ định thầu.

Trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban tán thành sự cần thiết sửa đổi Luật Đấu thầu theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản thống nhất với định hướng chuyển trọng tâm từ quản lý quy trình, thủ tục sang quản lý chất lượng, hiệu quả và kết quả đầu ra; tăng phân cấp, phân quyền, tăng quyền tự chủ gắn với trách nhiệm.

Việc sửa đổi luật cần hướng tới thiết kế quy trình đơn giản, giảm chi phí tuân thủ, giảm các khâu trung gian, hình thức; đồng thời làm cho đấu thầu trở thành công cụ quản trị minh bạch, hiệu quả, để ngay cả những chủ thể không bắt buộc cũng có động lực lựa chọn áp dụng vì lợi ích mà cơ chế này mang lại.

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Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi tại phiên họp. (Ảnh: QH)

Cơ quan thẩm tra lưu ý cần rà soát dự thảo Luật để thể chế hóa đầy đủ các chủ trương về phát triển kinh tế tư nhân, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kiểm soát quyền lực.

Đồng thời, cần hoàn thiện hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cơ chế kết nối, chia sẻ, truy xuất dữ liệu, công khai thông tin, giám sát, hậu kiểm, xử lý vi phạm và giải quyết kiến nghị; bảo đảm việc mở rộng quyền tự chủ đi đôi với trách nhiệm giải trình và cơ chế kiểm soát hiệu quả.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật cần quán triệt yêu cầu đơn giản hóa thực chất, tăng quyền tự chủ gắn với trách nhiệm, chuyển trọng tâm từ quản lý quy trình, thủ tục sang quản lý chất lượng, hiệu quả và kết quả đầu ra.

Đối với việc phân cấp, phân quyền và tăng quyền tự chủ, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải gắn với việc phân định rõ thẩm quyền, giới hạn và trách nhiệm, nhất là chủ thể chịu trách nhiệm cuối cùng đối với từng quyết định.

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#Luật Đấu thầu #Chính sách đấu thầu #Nâng cao hiệu quả đấu thầu #Quản lý dự án công #Chống gian lận trong đấu thầu #Chặn nâng khống giá gói thầu

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