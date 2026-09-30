Quảng Trị truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập

TPO - Sáng 30/9, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị.

Buổi lễ diễn ra tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Trung ương, Quân khu 4, tỉnh Quảng Trị cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương.

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, và ông Vương Quốc Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, thực hiện nghi thức thỉnh chuông tại buổi lễ.

30 hài cốt liệt sĩ được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, quy tập trong quá trình thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, và ông Vương Quốc Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, thực hiện nghi thức thỉnh 9 tiếng chuông hành lễ.

30 hài cốt liệt sĩ được các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, quy tập trong quá trình thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm.

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, ông Lê Văn Bảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ; ghi nhận sự kiên trì, nỗ lực của lực lượng tìm kiếm, quy tập trong hành trình đưa những người đã hy sinh về yên nghỉ cùng đồng đội.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, coi đây là trách nhiệm đối với những người đã ngã xuống và thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, và ông Vương Quốc Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, đưa các hài cốt liệt sĩ về vị trí an táng tại nghĩa trang.

Sau lễ truy điệu, trong tiếng nhạc “Hồn tử sĩ”, các đại biểu cùng lực lượng danh dự đưa hài cốt 30 liệt sĩ đến vị trí an táng. Nghi thức hạ huyệt, thả hoa, thắp hương được thực hiện trang trọng, thành kính.

Dịp này, đại diện các cơ quan Trung ương, Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 cùng bộ phận quản lý, chăm sóc nghĩa trang.